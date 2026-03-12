Gróf Dávid nem úszta meg, a Chelsea sztárja igen – a világ értetlenül áll a döntés előtt

„Nem tudom, mi járt a fejében” – fájdalmas következményei lesznek a Fradinál a labdaszedőt fellökő Gróf ügyének
Elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető.
Úgy látszik, ha nemzetközi futballsztár vagy, akkor büntetlenül inzultálhatsz egy labdaszedőt... A szakma és a szurkolók is értetlenül állnak az előtt, hogyan maradhatott pályán a párizsi BL-meccsen a Chelsea portugál klasszisa, Pedro Neto.
A magyar futballkedvelők számára kísértetiesen ismerős jelenetekkel zárult a szerda esti Paris Saint-Germain–Chelsea Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő – csak éppen egészen más végkimenetellel. A párizsi első meccs hajrájában ugyanis az angolok portugál sztárja, Pedro Neto nemes egyszerűséggel nyomott egy „grófdávidot”, hogy aztán teljesen érthetetlen módon megússza a kiállítást...
A mérkőzés a 92. percénél járt, éppen 4–2-es hazai vezetésnél, amikor az egyik párizsi labdaszedő fiú az alapvonalon túl vonakodott visszaadni a játékszert Netónak.
A portugál erre azonmód nekilökte a reklámtáblának, majd a földön fekvő sráctól vette el a labdát,
aminek eredményeként természetesen óriási tömegjelenet alakult ki az eset körül. A szituáció nagyban emlékeztetett a ferencvárosi Gróf Dávid októberi, az Újpest elleni derbin elkövetett ámokfutására (igaz, Neto közel sem volt annyira durva), ám óriási különbség, hogy a magyar kapus akkor a pályán azonnali piros lapot, majd utólag négymeccses eltiltást kapott, és még saját klubja is szigorúan megbüntette házon belül.
Pedro Neto azonban általános döbbenetre a videóbírózást követően is maradhatott a pályán – más kérdés, hogy a karma képében Kvicsa Kvarachelia büntetett, a grúz a 94. percben megszerezte önmaga második, a PSG ötödik gólját, ezzel jó eséllyel eldöntve a párharc sorsát. A Chelsea-drukkerek számára pedig felsejlik egy másik párhuzam is:
13 éve, egy Swansea elleni Ligakupa-elődöntőn a londoniak belga sztárjának, Eden Hazard-nak volt egy hasonlóan emlékezetes reakciója (ő a biztonság kedvéért még meg is rugdosta kicsit a labdaszedőt azonnali piros lapért cserébe), az akkori sértett, Charlie Morgan viszont mára multimilliomos „vodkamágnásként” éli a brit aranyifjak gondtalan életét.
Noha Pedro Neto esete után világszerte általános az értetlenség azt illetően, a portugál mégis hogyan maradhatott a pályán botrányos tette után, végül ez a sztori is hepienddel zárult: a lefújást követően Neto megkereste a fiút, és odaadta neki a mezét, majd a kamerák előtt is bocsánatot kért nehezen védhető cselekedetéért.
