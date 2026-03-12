Gróf Dávid nem úszta meg, a Chelsea sztárja igen – a világ értetlenül áll a döntés előtt

A magyar futballkedvelők számára kísértetiesen ismerős jelenetekkel zárult a szerda esti Paris Saint-Germain–Chelsea Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő – csak éppen egészen más végkimenetellel. A párizsi első meccs hajrájában ugyanis az angolok portugál sztárja, Pedro Neto nemes egyszerűséggel nyomott egy „grófdávidot”, hogy aztán teljesen érthetetlen módon megússza a kiállítást...

Pedro Neto (balra) nem bánt kesztyűs kézzel a párizsi labdaszedővel, alaposan össze is ugrasztotta a Chelsea és a PSG sztárjait (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

A mérkőzés a 92. percénél járt, éppen 4–2-es hazai vezetésnél, amikor az egyik párizsi labdaszedő fiú az alapvonalon túl vonakodott visszaadni a játékszert Netónak.