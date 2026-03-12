Ft
labdaszedő Gróf Dávid Pedro Neto Eden Hazard Bajnokok Ligája Chelsea PSG FTC

Gróf Dávid nem úszta meg, a Chelsea sztárja igen – a világ értetlenül áll a döntés előtt

2026. március 12. 08:31

Úgy látszik, ha nemzetközi futballsztár vagy, akkor büntetlenül inzultálhatsz egy labdaszedőt... A szakma és a szurkolók is értetlenül állnak az előtt, hogyan maradhatott pályán a párizsi BL-meccsen a Chelsea portugál klasszisa, Pedro Neto.

2026. március 12. 08:31
null

A magyar futballkedvelők számára kísértetiesen ismerős jelenetekkel zárult a szerda esti Paris Saint-Germain–Chelsea Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő – csak éppen egészen más végkimenetellel. A párizsi első meccs hajrájában ugyanis az angolok portugál sztárja, Pedro Neto nemes egyszerűséggel nyomott egy „grófdávidot”, hogy aztán teljesen érthetetlen módon megússza a kiállítást...

PSG-Chelsea
Pedro Neto (balra) nem bánt kesztyűs kézzel a párizsi labdaszedővel, alaposan össze is ugrasztotta a Chelsea és a PSG sztárjait (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

A mérkőzés a 92. percénél járt, éppen 4–2-es hazai vezetésnél, amikor az egyik párizsi labdaszedő fiú az alapvonalon túl vonakodott visszaadni a játékszert Netónak. 

A portugál erre azonmód nekilökte a reklámtáblának, majd a földön fekvő sráctól vette el a labdát,

aminek eredményeként természetesen óriási tömegjelenet alakult ki az eset körül. A szituáció nagyban emlékeztetett a ferencvárosi Gróf Dávid októberi, az Újpest elleni derbin elkövetett ámokfutására (igaz, Neto közel sem volt annyira durva), ám óriási különbség, hogy a magyar kapus akkor a pályán azonnali piros lapot, majd utólag négymeccses eltiltást kapott, és még saját klubja is szigorúan megbüntette házon belül. 

Pedro Neto azonban általános döbbenetre a videóbírózást követően is maradhatott a pályán – más kérdés, hogy a karma képében Kvicsa Kvarachelia büntetett, a grúz a 94. percben megszerezte önmaga második, a PSG ötödik gólját, ezzel jó eséllyel eldöntve a párharc sorsát. A Chelsea-drukkerek számára pedig felsejlik egy másik párhuzam is: 

13 éve, egy Swansea elleni Ligakupa-elődöntőn a londoniak belga sztárjának, Eden Hazard-nak volt egy hasonlóan emlékezetes reakciója (ő a biztonság kedvéért még meg is rugdosta kicsit a labdaszedőt azonnali piros lapért cserébe), az akkori sértett, Charlie Morgan viszont mára multimilliomos „vodkamágnásként” éli a brit aranyifjak gondtalan életét. 

@auvodka 12 years ago today… Eden Hazard Vs Ballboy 🤯⚽️🏆 This reunion was CRAZY 🤯🤯 #auvodka #charliemorgan #edenhazard #ballboy #footballtok ♬ original sound - Au Vodka

Noha Pedro Neto esete után világszerte általános az értetlenség azt illetően, a portugál mégis hogyan maradhatott a pályán botrányos tette után, végül ez a sztori is hepienddel zárult: a lefújást követően Neto megkereste a fiút, és odaadta neki a mezét, majd a kamerák előtt is bocsánatot kért nehezen védhető cselekedetéért.

A PSG–Chelsea BL-meccs összefoglalója:

Nyitókép: AFP/Julien De Rosa

you-brought-2-too-many
2026. március 12. 09:29
Az a Hazardos sztory a vodkàs sràccal nagyon ott van, èrdemes megnézni. Jó reklám is, persze.
