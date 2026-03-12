Ft
Megfagyott a levegő az oroszok üzente után – egy mozdulattal lesöpörték az asztalról a Financial Times értesüléseit

2026. március 12. 10:01

Ekkora álhírtől még a plafon is leszakadt a szerkesztőségben.

2026. március 12. 10:01
null

A budapesti orosz nagykövetség határozottan cáfolta a Financial Times értesüléseit, miszerint Oroszország beavatkozna a magyarországi választásokba Orbán Viktor miniszterelnök támogatása érdekében – írja a Ria Novosztyi.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő hamisnak nevezte a nyugati sajtóban megjelent állításokat, hangsúlyozva:

Oroszország nem avatkozik szuverén országok belügyeibe,

a magyar parlamenti választásokról kizárólag a magyar nép dönt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 16 komment

hivor
2026. március 12. 10:59
Zselé és bűnbandája avatkozik be a magyar választásokba, erről miért kussol a libsi sajtó?
csapláros
2026. március 12. 10:41 Szerkesztve
Syr Wullam 2026. március 12. 10:13 ..."Nyilván mindenki próbálkozik a beavatkozással, köztük az oroszok és az ukránok is."... 1. Az orosz "beavatkozást" SENKI nem tudja bizonyítani. Az ukrán beavatkozás a magyarság bőrén CSATTAN. 2. Az oroszoktól eredő esetenként hamis hírek nehezen vezethetők vissza az orosz kormányig Moszkváig, és soha nem volt tapasztalható a magyarországi ballibbant nemzetáruló ellenzék elleni támadásuk sem, szemben az ILLEGÁLIS, törvénytelenül működő ukrán kormány és csicskásai nyílt támadásaival a legálisan kormányzó kormány ellen. 3. Az oroszok akkor is hallgatnak, amikor megszólalhatnának, leszámítva és PRAGMATIKUSAN értékelve (dícsérve) a mostani magyar kormányzat politikáját. Ez NEM beavatkozás. 4. A ballibbant ellenzéknek NINCS JOBB, EREDMÉNYESEBB, az ország fejlődését MEGTÁLTOSÍTÓBB programja a jelenleginél. Ők az ország PUSZTULÁSÁHOZ vezető baloldali fordulatot akarnak, azaz, LIBERÁLNÁCI a valamikori Szálasi nyilas rendszerre hajazó RÉMURALMAT,
elcapo-2
2026. március 12. 10:38
A Panyi nevezetű szardarab álhírére ugrottak rá. A választást bebukja a moslék , a Panyit meg előveszi a nemzetbiztonsági bizottság.
Berendel
2026. március 12. 10:28 Szerkesztve
Elírta a szerző a címet. Ez lett volna a helyes: "A 21-re lapott húztak az oroszok - ez mindent megváltoztat."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!