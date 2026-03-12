Földindulás történt Brüsszelben: Von der Leyen ultimátumot küldött Zelenszkijnek
A budapesti orosz nagykövetség határozottan cáfolta a Financial Times értesüléseit, miszerint Oroszország beavatkozna a magyarországi választásokba Orbán Viktor miniszterelnök támogatása érdekében – írja a Ria Novosztyi.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő hamisnak nevezte a nyugati sajtóban megjelent állításokat, hangsúlyozva:
Oroszország nem avatkozik szuverén országok belügyeibe,
a magyar parlamenti választásokról kizárólag a magyar nép dönt.
