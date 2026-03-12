Ft
03. 12.
csütörtök
putyin kirill dmitrijev egyesült államok trump oroszország

Kiderült, miről tárgyalt az orosz elnök különmegbízottja az Egyesült Államokban – Brüsszelben már most a falat kaparják

2026. március 12. 11:02

Floridába utazott Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott.

2026. március 12. 11:02
null

Kétoldalú gazdasági projektekről és az energiaválságról folytatott egyesült államokbeli megbeszélésekről számolt be csütörtökön Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Max messengeren.

„Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából az Egyesült Államokba látogattam, ahol találkoztam az orosz-amerikai gazdasági együttműködés munkacsoportjának vezetőivel” – írta Dmitrijev.

A tisztségviselő szerint a találkozón megvitatták az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítását elősegítő ígéretes projekteket és a világ energiapiacain kialakult válsághelyzetet.

„Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszermeghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét” – fogalmazott Dmitrijev.

A Dmitrijev vezette küldöttség szerdán Floridában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával tárgyalt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina

