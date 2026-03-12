Kiderült, miről tárgyalt az orosz elnök különmegbízottja az Egyesült Államokban – Brüsszelben már most a falat kaparják

„Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszermeghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét” – fogalmazott Dmitrijev.

A Dmitrijev vezette küldöttség szerdán Floridában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával tárgyalt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina