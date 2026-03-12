Ft
háború unió szijjártó péter von der leyen válság magyarország

Hidegzuhany Von der Leyennek: minden eddiginél keményebben tette helyre Brüsszelt Szijjártó, ennek komoly visszahangja lesz

2026. március 12. 10:48

„Az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén.”

2026. március 12. 10:48
null

Az Európai Unió rosszul kezelte az elmúlt másfél évtized négy nagy válságát, és ezért mostanra elveszítette a világpolitikai és világgazdasági jelentőségét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Oeconomus Gazdasági Klub rendezvényén kiemelte, hogy jelenleg egy új világrend van kialakulóban, amely a háborúk globális korszakaként jellemezhető.

Felidézte az elmúlt másfél évtized négy nagy válságát, a pénzügyi összeomlást, a tömeges bevándorlási áradatot, a koronavírus-járványt és az ukrajnai háborút, majd leszögezte, hogy az a közös ezekben, hogy az Európai Unió mind a négyet rosszul kezelte, mert ideológiai alapon közelítette meg a kihívásokat.

„Ez a teljes félrekezelés az elmúlt másfél évtized négy nagy krízise során oda vezetett, hogy túlzás nélkül kijelenthetjük:

 az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén”

 – húzta alá.

Ennek az alátámasztására pedig rámutatott, hogy Európa szívében zajlik egy háború, a rendezésről szóló tárgyalásokon viszont nincs jelen az EU. Ennek oka az, hogy Brüsszel elszigetelte a közösséget a globális politika és gazdaság legfőbb szereplőitől, így az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és Kínától is.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az iráni háborúnak is az Európai Unió lesz a legnagyobb vesztese, s a saját hibájából, miután megtiltotta az orosz energiahordozók importját, így a kőolaj- és földgázszállítás bizonytalanságai különösen súlyosan érintik a kontinenst.

„A világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a tengeri gázszállítás 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át. A térség három nagy olajexportőre teljes mértékben ezt az útvonalat használja (…) Hogyha a Hormuzi-szoros lezárul, az extrém bizonytalanságot okoz a globális energiapiacon” – figyelmeztetett.

„Ehhez hozzájön az orosz energiahordozók tilalma. Így Európa szemszögéből a két legnagyobb eurázsiai energiaforrás vagy tiltott, vagy bizonytalan. Ezért úgy gondolom, hogy mivel az arab energiaexport nem Európától függ, az egyetlen ésszerű lépés az lenne az Európai Unió részéről, hogyha feloldaná az orosz energiaimport tilalmát” – tette hozzá.

„Mivel mindannyian tudjuk: ha a kínálat csökken, az árak drasztikusan emelkednek. Ha az EU nem oldja fel a tilalmat, az extrém áremelkedés ki fogja ütni az európai gazdaságot. Ha az Európai Unió nem képes változtatni ezen a túlideologizált gazdasági és politikai megközelítésen, akkor az elkövetkező időszakban tovább fog gyengülni” – folytatta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a negatív környezetben Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását, meg kell őrizni a gazdasági semlegesség stratégiáját és a szuverén energiapolitikát.

„Ha visszatekintünk, jól láthatjuk, hogy miért tudtuk sikeresen kezelni azt a négy válságot, amelyben az Európai Unió kudarcot vallott: 

minden esetben a fősodorral ellentétes irányt választottunk. 

(…) Most is ezt kell tennünk: fenn kell tartanunk szuverén politikánkat, és szembe kell mennünk a fősodorral. Ki kell maradnunk a háborúból, és meg kell védenünk Magyarországot a háborús időszak negatív hatásaitól” – mondta.

„Emellett fenn kell tartanunk azt a pozíciónkat, hogy egyszerre jó kapcsolatban legyünk a közép-európai térség életére ható négy nagy politikai erőközponttal: az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Törökországgal. Ezt eddig sikerült megvalósítanunk. És úgy gondolom, hogy ez az egyetlen recept arra, hogy Magyarország sikeres maradjon egy gyengülő európai környezetben is” – összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/Soós Lajos
 

 

Skulo
2026. március 12. 14:02
Ebbøl a 4 vålsāgból kettő nyįlvānvalóan egyēni haszon alapon ment ,semmi köze az ideológiåhoz.Låsd Pfizer lóvē ,håborús arany Von dér Lejjebnek!!!!
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. március 12. 13:55
Tisztelem és szeretem az okos nőket de amíg Ursula, Kaja és Baerbock kaliberű nők vesznek részt Európa irányításában addig semmi jóra nem számíthatunk! Csodálkoznék ha a három, agyilag összeadva elérné a 100 IQ-t! Persze az utóbbi már lelépett olyan helyre ahol nincs annyira szem előtt.
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. március 12. 12:18
Nekik is kene adni 3 napos ultimatumot, a hoholok ellen is bevalt !
Válasz erre
1
1
Palatin
2026. március 12. 11:37
Ma a világ sorsa Putyin intelligenciáján múlik. Szerencsére. Mert a Nyugati vezetök agya felforrott amiatt, hogy nem tudták simán felvenni Ukrajnát a Nato-ba, hogy oda aztán atomfegyvereket telepíthessenek Oroszország ellen. Azt hitték, hogy az orosz ellenállást simán félretolhatják. "Megigérték", hogy "Putyin nem gyözhet". Aztán úgy néz ki, hogy igenis nyerésre áll. Most már régen nem Ukrajna szabdságáról van szó, hanem a NATO attól tart, hogy a világ kiröhögi öket, ha Putyin mégis gyöz. Ezért mindent bevetnének, mindent feláldoznának, milliók élete sem számit. Tehát A NATO NAGYPOFÁJU, TARTHATATLAN IGÉRETEI MIATTI MEGSZÈGYENÜLÈS MEGELÖZÉSÉRÖL VAN SZÓ. Ezek az örültek emiatt feláldoznák az egész világ békéjét, ezért kellene a magyaroknak is az oroszok ellen vonulni és meghalni. Minden elpusztulna az amerikai érdekek oltárán. Az USA 1945 után egy reménység volt, de mára teljesen elkanászodott, egy borzalmas szörnyeteg lett belöle.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!