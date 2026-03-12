Hidegzuhany Von der Leyennek: minden eddiginél keményebben tette helyre Brüsszelt Szijjártó, ennek komoly visszahangja lesz

„Ehhez hozzájön az orosz energiahordozók tilalma. Így Európa szemszögéből a két legnagyobb eurázsiai energiaforrás vagy tiltott, vagy bizonytalan. Ezért úgy gondolom, hogy mivel az arab energiaexport nem Európától függ, az egyetlen ésszerű lépés az lenne az Európai Unió részéről, hogyha feloldaná az orosz energiaimport tilalmát” – tette hozzá.

„Mivel mindannyian tudjuk: ha a kínálat csökken, az árak drasztikusan emelkednek. Ha az EU nem oldja fel a tilalmat, az extrém áremelkedés ki fogja ütni az európai gazdaságot. Ha az Európai Unió nem képes változtatni ezen a túlideologizált gazdasági és politikai megközelítésen, akkor az elkövetkező időszakban tovább fog gyengülni” – folytatta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a negatív környezetben Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását, meg kell őrizni a gazdasági semlegesség stratégiáját és a szuverén energiapolitikát.

„Ha visszatekintünk, jól láthatjuk, hogy miért tudtuk sikeresen kezelni azt a négy válságot, amelyben az Európai Unió kudarcot vallott: