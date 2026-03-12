Hatalmas erődemonstráció a Kossuth téren: kövesse velünk élőben a Békemenetet!

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet! Az ország legnagyobb civil megmozdulása most is a béke és az összefogás erejét hirdeti Budapest utcáin. Tartsanak velünk, hogy ne maradjanak le a nemzet jövőjét meghatározó pillanatokról és a közös kiállás felemelő hangulatáról!
Helyszíni stúdiónkban egymást váltják majd a politikai élet meghatározó szereplői: exkluzív interjút ad többek között Szentkirályi Alexandra, Orbán Balázs, Dömötör Csaba és Szánthó Miklós is.
Amíg a stúdióban a politikai összefüggéseket elemezzük, Móna Márk végig a menet sűrűjéből jelentkezik, hogy a 11:00 órás indulástól kezdve testközelből hozza el a résztvevők hangulatát.
A közvetítés házigazdái a Kossuth téren Gyürky Enikő és Hoppál Hunor lesznek, akik a nap folyamán szakértő módon vezetik végig a nézőket az eseményeken. Velük követhetik végig a menet megérkezését a Parlament elé, ahol a nap csúcspontjaként, 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.
Fotó: Mandiner