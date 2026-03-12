Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán balázs élő közvetítés Békemenet

Hatalmas erődemonstráció a Kossuth téren: kövesse velünk élőben a Békemenetet!

2026. március 12. 12:42

A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet! Az ország legnagyobb civil megmozdulása most is a béke és az összefogás erejét hirdeti Budapest utcáin. Tartsanak velünk, hogy ne maradjanak le a nemzet jövőjét meghatározó pillanatokról és a közös kiállás felemelő hangulatáról!

2026. március 12. 12:42
null

Helyszíni stúdiónkban egymást váltják majd a politikai élet meghatározó szereplői: exkluzív interjút ad többek között Szentkirályi Alexandra, Orbán Balázs, Dömötör Csaba és Szánthó Miklós is.

Amíg a stúdióban a politikai összefüggéseket elemezzük, Móna Márk végig a menet sűrűjéből jelentkezik, hogy a 11:00 órás indulástól kezdve testközelből hozza el a résztvevők hangulatát. 

A közvetítés házigazdái a Kossuth téren Gyürky Enikő és Hoppál Hunor lesznek, akik a nap folyamán szakértő módon vezetik végig a nézőket az eseményeken. Velük követhetik végig a menet megérkezését a Parlament elé, ahol a nap csúcspontjaként, 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: Mandiner

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. március 12. 15:50
Ennyi hiábavaló erőlködés helyett lenne egy energiakímélő megoldásom. Mindenki aki ott van, húzza le az alsót és fingjon akkorát amekkorát csak bír. (Utána a békegalambokat már csak össze kell gyűjteni.)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 12. 15:29 Szerkesztve
Ez a video (petőfies animáció) állati és vicces is. (nagy állat csinálta és csak röhögni lehetne rajta) De túl ezen van egy Kohánkás kérdés is.: Meddig maradt volna független 50-2 M.O.-a egy nagyhatalom védernyője nélkül? A dualizmus kora meg kurvára nem elnyomás alapú volt (bár igaz létrejötte forr. vívmány) Az pedig, hogy mennyire gáz lett volna itt szuverénkedni, azt IV. Károly magyar király lemondó levelének a visszuautasítása jelzi, no meg az az évi 2 mill. a r a n y f o r i n t ami javadalmazás, amit megszavaztunk neki a védelméért. (lsd. Corpus Juris Hungaricii) Emiatt van az, hogy nem cirilbetűs szöveget, v. francia dumát olvashatunk itt is.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 12. 15:29
Lezúzni az ukrán gengszter maffia hazai ügynökeit, a pszichopata drogost és komcsi csürhéjét.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. március 12. 14:50
Dubajpöti csürhe menetére hány busznyi söpredéket hoznak külföldről?! Mert enélkül csak a félmaroknyi agyhalott belpesti csőcselék és egy negyedmaroknyi vidékről buszoztatott agyhalott lenne a " tömeg " ! Pont mint a degenerált buzi/ pedofil pride menetükön!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!