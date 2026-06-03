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Tisza Párt mi hazánk szekszárd dombóvár M9-es autópálya autóút

Bevallotta az államtitkár: évtizedes távlat, mire megépülhet az M9-es autóút

2026. június 03. 09:00

A Tisza egyetlen képviselője sem lobbizott semmilyen helyi ügyben. A Mi Hazánk helyettük is megtette.

2026. június 03. 09:00
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Dúró Dóra
Dúró Dóra
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„Bevallotta az államtitkár: évtizedes távlat, mire megépülhet az M9-es autóút. Bár a Tisza programjában még az szerepelt, hogy megkezdik az M9-es autóút megvalósítását, azt elfelejtették közölni, hogy legalább egy újabb évtizedet kell várni, mire az megépülhet.

Kifejezetten a Szekszárd és Dombóvár közötti szakaszra kérdeztem rá, amire válaszul az államtitkár bevallotta: mindez évtizedes távlatban tervezhető. Pedig ennek a térségnek ez létkérdés. Külön érdekes, hogy a Tisza egyetlen képviselője sem lobbizott semmilyen helyi ügyben sem a múlt heti, sem az eheti ülésen sem kérdésben, sem interpellációban... A Mi Hazánk helyettük is megtette.”

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Összesen 2 komment

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Ergit
2026. június 03. 09:23
Ezek a bábu tisza képviselők még azt is megtehetik, hogy szemet rajzolnak a szemhéjukra és alszanak egy sort, ahogy a "Kibeszél itt szerelemről?" c. filmben látható.
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Ergit
2026. június 03. 09:21
Dóra szívem, a tisza képviselők csak bábok!!! Talán néha ki lesz osztva egy-két felszólalás közöttük, de főleg Pöti Peti és a miniszterei beszélhetnek, másnak csönd!
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