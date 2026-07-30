Az ellenzéki pozíció kötelez

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Az új helyzet ugyanis új stratégiát követel, a kormány lépései aktív ellenzéki, ellenállási munkát igényelnek a Fidesz részéről.
Más volt az idei Tusványos, nagyon más, mint a tavalyi vagy az azt megelőző alkalmak, így a hagyományos Orbán-beszéddel szembeni elvárások is gyökeresen eltértek a korábbiaktól. Miről értekezik a kétharmados Tisza-győzelem után néhány hónappal a 2025 nyarán még nyolcvan egyéni Fidesz-mandátummal kalkuláló volt miniszterelnök? Lesz-e szembenézés, utólagos elemzés, geopolitikai stratégia, vagy pedig a „merre tovább, jobboldal?” gondolatmenetére fűzi fel mondandóját a Fidesz elnöke? Mint kiderült, szinte kizárólag az utóbbi téma adta az értekezés tárgyát.
Ettől függetlenül a vereség okainak feltárása folytatódhat, ám a pártpolitikai keretek közül a mozgalmi lét irányába lépő exkormányfő nyilvánosan ebben nem vesz részt. Egyelőre.
Az új helyzet ugyanis új stratégiát követel, a kormány lépései aktív ellenzéki, ellenállási munkát igényelnek a Fidesz részéről. Nyilván nem maradhat szó nélkül, hogy visszamenőleges jogalkotással korlátozzák a választójogot a miniszterelnöki, illetve a parlamenti képviselői pozíció kapcsán, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása is nehezen mondható jogállamisági szempontból korrekt megoldásnak. Mindezt tetézi, hogy egyes hatósági eljárásoknál erősen tetten érhető a politikai ihlet, a kormányfő pedig úgy lamentál párbeszédről és társadalmi egyeztetésről, hogy egy laza vasárnap este majdhogynem kinevezi az új államfőt, továbbá felülírja a pénzügyminiszter vagy a házelnök személyi döntéseit. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az a bizonyos vagyonvisszaszerzési hivatal elvileg pályázati úton kiválasztandó vezetése is megvan már, csak megy az abszolút színjáték.
Apropó, Polgár Judit-ügy: a mérések szerint mintha apadni kezdett volna a még mindig jelentős Tisza-előny Magyar Péter előreszaladása miatt. Ráadásul az egyesek által az államfői székben látni óhajtott Bárándy Péter és társai miniszterelnöki szintről kapták meg az „óellenzéki” címkét, ami a kormányváltásra szavazók egy részénél kiverte a biztosítékot.
Hogy érdemben apadna a Tisza, azt még túlzás lenne kijelenteni, ám amennyiben az ősz folyamán befutnak az Orbán Viktor által megjósolt megszorítások, hamar úrrá lehet a csalódás. A Fidesz stratégiája mindenesetre alapvetően arra épít, hogy a körülmények és az összetétel miatt a rossz kormányzás borítékolható, aminek a társadalmi következményei visszabillenthetik a támogatottsági versenyt az ellenzék javára.
Az előző kormányfőnek van és lehet alapja arra, hogy ezt a prognózist felállítsa, ám ez korántsem bizonyosság. Az önfelszámolás és az önfeladás útjára azonban már csak azért sem léphet a Fidesz, mert a Mi Hazánkkal és a KDNP-vel együtt ő az ellenzék, amely ellensúlyozhatja a túlhatalommal kacérkodó kabinetet.
Vagyis a pozíció kötelez, akárcsak az áprilisban leadott csaknem két és fél millió szavazat. Az ellenzék számára azonban számos bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést.
Nyitókép: Tusnádfürdő, 2026. július 25.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök (j) előadást tart a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 25-én. Balról Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Fotó: MTI/Veres Nándor