Az ellenzéki pozíció kötelez

Más volt az idei Tusványos, nagyon más, mint a tavalyi vagy az azt megelőző alkalmak, így a hagyományos Orbán-beszéddel szembeni elvárások is gyökeresen eltértek a korábbiaktól. Miről értekezik a kétharmados Tisza-győzelem után néhány hónappal a 2025 nyarán még nyolcvan egyéni Fidesz-mandátummal kalkuláló volt miniszterelnök? Lesz-e szembenézés, utólagos elemzés, geopolitikai stratégia, vagy pedig a „merre tovább, jobboldal?” gondolatmenetére fűzi fel mondandóját a Fidesz elnöke? Mint kiderült, szinte kizárólag az utóbbi téma adta az értekezés tárgyát.

Ettől függetlenül a vereség okainak feltárása folytatódhat, ám a pártpolitikai keretek közül a mozgalmi lét irányába lépő exkormányfő nyilvánosan ebben nem vesz részt. Egyelőre.

Az új helyzet ugyanis új stratégiát követel, a kormány lépései aktív ellenzéki, ellenállási munkát igényelnek a Fidesz részéről. Nyilván nem maradhat szó nélkül, hogy visszamenőleges jog­alkotással korlátozzák a választójogot a miniszterelnöki, illetve a parlamenti képviselői pozíció kapcsán, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása is nehezen mondható jogállamisági szempontból korrekt megoldásnak. Mindezt tetézi, hogy egyes hatósági eljárásoknál erősen tetten érhető a politikai ihlet, a kormányfő pedig úgy lamentál párbeszédről és társadalmi egyeztetésről, hogy egy laza vasárnap este majdhogynem kinevezi az új államfőt, továbbá felülírja a pénzügyminiszter vagy a házelnök személyi döntéseit. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az a bizonyos vagyonvisszaszerzési hivatal elvileg pályázati úton kiválasztandó vezetése is megvan már, csak megy az abszolút színjáték.