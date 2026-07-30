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sulyok tamás mi hazánk fidesz Magyar Péter orbán viktor

Az ellenzéki pozíció kötelez

2026. július 30. 06:07

Az új helyzet ugyanis új stratégiát követel, a kormány lépései aktív ellenzéki, ellenállási munkát igényelnek a Fidesz részéről.

2026. július 30. 06:07
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Más volt az idei Tusványos, nagyon más, mint a tavalyi vagy az azt megelőző alkalmak, így a hagyományos Orbán-beszéddel szembeni elvárások is gyökeresen eltértek a korábbiaktól. Miről értekezik a kétharmados Tisza-győzelem után néhány hónappal a 2025 nyarán még nyolcvan egyéni Fidesz-mandátummal kalkuláló volt miniszterelnök? Lesz-e szembenézés, utólagos elemzés, geopolitikai stratégia, vagy pedig a „merre tovább, jobboldal?” gondolatmenetére fűzi fel mondandóját a Fidesz elnöke? Mint kiderült, szinte kizárólag az utóbbi téma adta az értekezés tárgyát. 

Ettől függetlenül a vereség okainak feltárása folytatódhat, ám a pártpolitikai keretek közül a mozgalmi lét irányába lépő exkormányfő nyilvánosan ebben nem vesz részt. Egyelőre. 

Az új helyzet ugyanis új stratégiát követel, a kormány lépései aktív ellenzéki, ellenállási munkát igényelnek a Fidesz részéről. Nyilván nem maradhat szó nélkül, hogy visszamenőleges jog­alkotással korlátozzák a választójogot a miniszterelnöki, illetve a parlamenti képviselői pozíció kapcsán, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása is nehezen mondható jogállamisági szempontból korrekt megoldásnak. Mindezt tetézi, hogy egyes hatósági eljárásoknál erősen tetten érhető a politikai ihlet, a kormányfő pedig úgy lamentál párbeszédről és társadalmi egyeztetésről, hogy egy laza vasárnap este majdhogynem kinevezi az új államfőt, továbbá felülírja a pénzügyminiszter vagy a házelnök személyi döntéseit. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az a bizonyos vagyonvisszaszerzési hivatal elvileg pályázati úton kiválasztandó vezetése is megvan már, csak megy az abszolút színjáték. 

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Apropó, Polgár Judit-ügy: a mérések szerint mintha apadni kezdett volna a még mindig jelentős Tisza-előny Magyar Péter előreszaladása miatt. Ráadásul az egyesek által az államfői székben látni óhajtott Bárándy Péter és társai miniszterelnöki szintről kapták meg az „óellenzéki” címkét, ami a kormányváltásra szavazók egy részénél kiverte a biztosítékot. 

Hogy érdemben apadna a Tisza, azt még túlzás lenne kijelenteni, ám amennyiben az ősz folyamán befutnak az Orbán Viktor által megjósolt megszorítások, hamar úrrá lehet a csalódás. A Fidesz stratégiája mindenesetre alapvetően arra épít, hogy a körülmények és az összetétel miatt a rossz kormányzás borítékolható, aminek a társadalmi következményei visszabillenthetik a támogatottsági versenyt az ellenzék javára. 

Az előző kormányfőnek van és lehet alapja arra, hogy ezt a prognózist felállítsa, ám ez korántsem bizonyosság. Az önfelszámolás és az önfeladás útjára azonban már csak azért sem léphet a Fidesz, mert a Mi Hazánkkal és a KDNP-vel együtt ő az ellenzék, amely ellensúlyozhatja a túlhatalommal kacérkodó kabinetet. 

Vagyis a pozíció kötelez, akárcsak az áprilisban leadott csaknem két és fél millió szavazat. Az ellenzék számára azonban számos bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést.

Nyitókép: Tusnádfürdő, 2026. július 25.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök (j) előadást tart a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 25-én. Balról Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Fotó: MTI/Veres Nándor

 

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Összesen 34 komment

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sergent
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2026. július 30. 08:16 Szerkesztve
Azoknak a fideszeseknek mondom akik most örömtáncot járnak mert csökkent némileg a Tisza támogatottsága, hogy fölöslegesen reménykednek. Tény és való hogy sokan "befogott orral" szavaztak a Tiszára, csak nem árt azzal tisztában lenni hogy aki ezt tette az azért tette, mert a háta közepére sem kívánta a fideszt. Ezek adott esetben simán elfordulnak majd a Tiszától és leszavaznak az új liberális vagy szociális pártra, és ha nem lesz ilyen, hát újra befogják az orrukat. A fidesz egyik nagy tévedése volt hogy nem tudta megszólítani a fiatalokat, és Orbánnal ezután sem fogja tudni, a kádárista nyuggerek meg törvényszerűen kihaltak aló, és ez a folyamat nem fog megállni.
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fitymafake
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2026. július 30. 07:58 Szerkesztve
ördöngös pepecselés 2026. július 30. 06:59 a tisza egyetlen kötőereje a végtelen gyűlölet az iránt ami az elmúlt 100 évben jó és sikeres volt eben az országban. Ráadásul a hazugság és elhallgatás kampány amit folytattak a gyűlöletet bosszúvággyá fokozta amit a végrehajtás után paradicsomi állapotokhoz vezet. Ez a hamis bálvány gyorsabban fog a porba hullani mint bárki el tudja képzelni" Mi van putrilakó változott a narratíva?Ugye volt a soros akit gyűlolni kellett.Aztán jött az eu ,és ukrajna.Vitték a magyarokat a háborúba.Elvették minden pénzüket és ukrajnába vitték,Átműtötték az összes gyereket és mindenki buzi lett mint szájer haverod.Azán jött Magyar kirobbantva a harmadik világháborút, és megadóztatva az embereket,Most gyülőlet van?Mi lesz következő amit kitaláltok te hüvelyváladék?🤦‍♂️🤣😁
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Héja
2026. július 30. 07:54
A szerzőnek közhelyesen igaza van. Mindezt eddig is tudtuk.
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mostar2222
2026. július 30. 07:53
Nahát, de szép mindez, dani. Csak a jelenlegi helyzeteteket tekintve semmit sem ér. Az efféle, racionalitást, jelentőséget, valóságot abszolút nélkülöző megélhetési monológok hozzáadott értéke nulla. Közben ne feledd: zárulnak a csapok, a célok megvalósítására már nem lesz közpénz, mint eddig. "visszabillenthetik a támogatottsági versenyt " ez a feltételes mód, annyira jellemző rátok.....
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