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ecuador hatóságok konténer magyar kábítószer

Minden idők legnagyobb kokainfogását jelentették be Magyarországon

2026. június 03. 07:06

Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Csepelen a DELTA Program keretében.

2026. június 03. 07:06
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Minden idők legnagyobb magyarországi kokainfogásáról tartott sajtótájékoztatót a KR NNI, a NAV és a Német Bűnügyi Vámszolgálat – írta meg a police.hu. A tájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem, az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok pedig már nemcsak Rotterdam és Antwerpen kikötőibe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európa irányába is.

A kábítószert gyakran legális banánszállítmányok közé rejtik, az átrakodás pedig jellemzően Panamában történik.

A hatóságok szerint a régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente érkeznek Magyarországra, vagy haladnak át az országon Románia felé. A csempészett árut többnyire nem a célállomáson veszik ki a konténerekből, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton. Három évvel ezelőtt a BRFK már lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben 77, majd 155 kilogramm kokaint tartalmazó konténereket, amelyek szintén ezen az útvonalon érkeztek Magyarországra.

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A mostani ügyben a Francia Vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a KR NNI-t arról, hogy Magyarországra tart egy szállítmány, amelynek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek. A rakomány Ecuadorból indult, Panamában várakozott, majd Bréma kikötőjébe érkezett, ahonnan hat konténer Magyarországra, 14 pedig Romániába indult tovább. Bár a német hatóságok Brémában két konténert röntgennel és kutyával is ellenőriztek, az átvizsgálás nem vezetett eredményre, ezért a KR NNI a német társszervvel és a NAV-val együttműködve határon átnyúló műveletet hajtott végre.

A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, és egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. 

A lefoglalt kábítószer össztömege 522 kilogramm volt, feketepiaci értéke pedig 15 milliárd forintra tehető, ami történelmi drogfogásnak számít, mivel Magyarországon korábban még soha nem foglaltak le ekkora mennyiségű kokaint. A hatóságok az európai drogszállítmányok útvonalára reagálva az elmúlt hat hónapban közös munkacsoportot hoztak létre a konténeres kábítószer-csempészet felderítésére, ennek eredményeként pedig április 30-án egy csepeli telephelyen újabb, bruttó 72 kilogrammos kokainszállítmányt foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 milliárd forint.

Nyitókép forrása: A PoliceHungary YouTube-oldala

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Összesen 14 komment

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mandala-3
2026. június 03. 09:16
Csak kérdem : nem kellett volna megvárni míg valaki jelentkezik a szállítmányért??? Így olyan színezete van mintha érdekeltek lennének abban a hatóságok,hogy ez soha ne derüljön ki!!! Egyébként mi újsága spanyol-magyar útvonallal???
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Haifisch
2026. június 03. 09:13
Adolfpeter nem jól utasított...
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bannedop03-2
2026. június 03. 09:07
Na így egyél banánt.
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nyúlgerinc
2026. június 03. 08:51
Ez örvendetes. De egy másik vonalon, amíg vámosok "kotorásztak", dupla mennyiség célba ért....
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