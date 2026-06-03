Minden idők legnagyobb kokainfogását jelentették be Magyarországon

Minden idők legnagyobb magyarországi kokainfogásáról tartott sajtótájékoztatót a KR NNI, a NAV és a Német Bűnügyi Vámszolgálat – írta meg a police.hu. A tájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem, az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok pedig már nemcsak Rotterdam és Antwerpen kikötőibe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európa irányába is.

A kábítószert gyakran legális banánszállítmányok közé rejtik, az átrakodás pedig jellemzően Panamában történik.

A hatóságok szerint a régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente érkeznek Magyarországra, vagy haladnak át az országon Románia felé. A csempészett árut többnyire nem a célállomáson veszik ki a konténerekből, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton. Három évvel ezelőtt a BRFK már lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben 77, majd 155 kilogramm kokaint tartalmazó konténereket, amelyek szintén ezen az útvonalon érkeztek Magyarországra.