Minden idők legnagyobb kokainfogását jelentették be Magyarországon

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Magyar Péterék június 1-jére ígérték, hogy felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát az országba. Ebből semmi se lett, a gyárak most is szép számmal alkalmaznak új dolgozókat harmadik országokból.
Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Csepelen a DELTA Program keretében.
Minden idők legnagyobb magyarországi kokainfogásáról tartott sajtótájékoztatót a KR NNI, a NAV és a Német Bűnügyi Vámszolgálat – írta meg a police.hu. A tájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem, az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok pedig már nemcsak Rotterdam és Antwerpen kikötőibe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európa irányába is.
A kábítószert gyakran legális banánszállítmányok közé rejtik, az átrakodás pedig jellemzően Panamában történik.
A hatóságok szerint a régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek „banánvonatai” hetente érkeznek Magyarországra, vagy haladnak át az országon Románia felé. A csempészett árut többnyire nem a célállomáson veszik ki a konténerekből, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton. Három évvel ezelőtt a BRFK már lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben 77, majd 155 kilogramm kokaint tartalmazó konténereket, amelyek szintén ezen az útvonalon érkeztek Magyarországra.
A mostani ügyben a Francia Vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a KR NNI-t arról, hogy Magyarországra tart egy szállítmány, amelynek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek. A rakomány Ecuadorból indult, Panamában várakozott, majd Bréma kikötőjébe érkezett, ahonnan hat konténer Magyarországra, 14 pedig Romániába indult tovább. Bár a német hatóságok Brémában két konténert röntgennel és kutyával is ellenőriztek, az átvizsgálás nem vezetett eredményre, ezért a KR NNI a német társszervvel és a NAV-val együttműködve határon átnyúló műveletet hajtott végre.
A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, és egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak.
A lefoglalt kábítószer össztömege 522 kilogramm volt, feketepiaci értéke pedig 15 milliárd forintra tehető, ami történelmi drogfogásnak számít, mivel Magyarországon korábban még soha nem foglaltak le ekkora mennyiségű kokaint. A hatóságok az európai drogszállítmányok útvonalára reagálva az elmúlt hat hónapban közös munkacsoportot hoztak létre a konténeres kábítószer-csempészet felderítésére, ennek eredményeként pedig április 30-án egy csepeli telephelyen újabb, bruttó 72 kilogrammos kokainszállítmányt foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 milliárd forint.
Nyitókép forrása: A PoliceHungary YouTube-oldala
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Magyar Péterék június 1-jére ígérték, hogy felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát az országba. Ebből semmi se lett, a gyárak most is szép számmal alkalmaznak új dolgozókat harmadik országokból.