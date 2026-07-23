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hatóságok euronews kábítószer

Hatalmas fogás: százmilliárd forintnyi kokaint foglaltak le egy repülőtéren

2026. július 23. 17:52

A libériai hatóságok csaknem négy tonna (!) kábítószergyanús anyag gazdáira csaptak le.

2026. július 23. 17:52
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A libériai hatóságok csaknem négy tonna, mintegy 280 millió euró értékű kokaint foglaltak le az ország történetének egyik legnagyobb kábítószer-ellenes akciójában – írta meg az Euronews.

A rajtaütést a fővárostól, Monroviától mintegy 30 kilométerre fekvő Roberts Nemzetközi Repülőtérre vezető úton hajtották végre. Az akció során két külföldi állampolgárt vettek őrizetbe.

A libériai igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész közleménye szerint a nyomozás egy „szervezett, kifinomult, összetett és jelentős anyagi háttérrel rendelkező kábítószer-kereskedelmi hálózatot” tárt fel.

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A nyomozók mintegy 3971 kilogramm feldolgozott, kokainnak vélt kábítószert foglaltak le. Ennek becsült feketepiaci értéke csaknem 280 millió euró.

A hatóságok a keddi akció után fényképeket is közzétettek, amelyeken egy nyitott platós teherautó látható, megrakva a feltételezett kábítószert tartalmazó zsákokkal, valamint a lefoglalt bizonyítékokkal.

Ez már a második jelentős kokainfogás rövid időn belül ugyanazon a repülőtéren, emlékeztet a lap. Júniusban ugyanis a hatóságok 237,6 kilogramm kokaint találtak, amelyet hétköznapi kereskedelmi szállítmányként próbáltak becsempészni az országba. Abban az ügyben öt férfit és egy logisztikai vállalatot is megvádoltak.

A lefoglalást követően Joseph Boakai libériai elnök kijelentette, hogy a hatóságok „felkutatják és felszámolják” a libériai kábítószer-kereskedelem mögött álló bűnszervezeteket. Bejelentette egy összehangolt nyomozás elindítását is, amelynek célja, hogy minden érintettet felelősségre vonjanak a törvény előtt.

Libéria egyébként sem túl jó hely.

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Összesen 4 komment

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Canadian
2026. július 23. 19:04
Zelenszkijre nehéz napok várnak, muszáj lesz a maradékot beosztani.
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cutcopy
2026. július 23. 18:51
A miniszterelnökségen fogják megsemmisíteni..
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dimaggio
2026. július 23. 18:41
Ebból menny kellett a konszenzuális szexuális kapcsolathoz ?
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