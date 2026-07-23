Hatalmas fogás: százmilliárd forintnyi kokaint foglaltak le egy repülőtéren

A libériai hatóságok csaknem négy tonna, mintegy 280 millió euró értékű kokaint foglaltak le az ország történetének egyik legnagyobb kábítószer-ellenes akciójában – írta meg az Euronews.

A rajtaütést a fővárostól, Monroviától mintegy 30 kilométerre fekvő Roberts Nemzetközi Repülőtérre vezető úton hajtották végre. Az akció során két külföldi állampolgárt vettek őrizetbe.

A libériai igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész közleménye szerint a nyomozás egy „szervezett, kifinomult, összetett és jelentős anyagi háttérrel rendelkező kábítószer-kereskedelmi hálózatot” tárt fel.