Hatalmas fogás: százmilliárd forintnyi kokaint foglaltak le egy repülőtéren

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A libériai hatóságok csaknem négy tonna (!) kábítószergyanús anyag gazdáira csaptak le.
A libériai hatóságok csaknem négy tonna, mintegy 280 millió euró értékű kokaint foglaltak le az ország történetének egyik legnagyobb kábítószer-ellenes akciójában – írta meg az Euronews.
A rajtaütést a fővárostól, Monroviától mintegy 30 kilométerre fekvő Roberts Nemzetközi Repülőtérre vezető úton hajtották végre. Az akció során két külföldi állampolgárt vettek őrizetbe.
A libériai igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész közleménye szerint a nyomozás egy „szervezett, kifinomult, összetett és jelentős anyagi háttérrel rendelkező kábítószer-kereskedelmi hálózatot” tárt fel.
A nyomozók mintegy 3971 kilogramm feldolgozott, kokainnak vélt kábítószert foglaltak le. Ennek becsült feketepiaci értéke csaknem 280 millió euró.
A hatóságok a keddi akció után fényképeket is közzétettek, amelyeken egy nyitott platós teherautó látható, megrakva a feltételezett kábítószert tartalmazó zsákokkal, valamint a lefoglalt bizonyítékokkal.
Ez már a második jelentős kokainfogás rövid időn belül ugyanazon a repülőtéren, emlékeztet a lap. Júniusban ugyanis a hatóságok 237,6 kilogramm kokaint találtak, amelyet hétköznapi kereskedelmi szállítmányként próbáltak becsempészni az országba. Abban az ügyben öt férfit és egy logisztikai vállalatot is megvádoltak.
A lefoglalást követően Joseph Boakai libériai elnök kijelentette, hogy a hatóságok „felkutatják és felszámolják” a libériai kábítószer-kereskedelem mögött álló bűnszervezeteket. Bejelentette egy összehangolt nyomozás elindítását is, amelynek célja, hogy minden érintettet felelősségre vonjanak a törvény előtt.
Libéria egyébként sem túl jó hely.
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Nyitókép forrása: a libériai rendőrség Facebook-oldala