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kábítószer kereskedelem rendőr kábítószer

Egy robogó csomagtartójában rejtegették a hölgyek a tiltott anyagot

2026. július 06. 11:38

Sisak nélkül ültek a robogón, de több mint 200 gramm kábítószer is lapult a csomagtartóban.

2026. július 06. 11:38
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Kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága egy 30 éves nő ellen, akit egy közúti ellenőrzés során fogtak el – olvasható a rendőrség honlapján.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kőbányai járőrök július 1-jén este 22 óra 24 perc körül figyeltek fel egy robogóra a X. kerületi Kelemen utcában. Az egyenruhások igazoltatták a jármű vezetőjét és utasát. Az intézkedés során a sofőr feltűnően idegesen viselkedett, és sietve próbálta elővenni, majd visszatenni a robogó iratait a tárolórekeszbe. Ekkor a rendőrök jellegzetes szagot éreztek, ezért a járművet is átvizsgálták.

A robogó csomagtartójában egy több mint 200 grammos, kábítószergyanús anyagból formált tömböt találtak. A 30 éves nőnél emellett 17 nejlontasakot, két kapszulát, közel 200 ezer forint készpénzt, valamint egy szennyezett pengét is lefoglaltak. A nő az intézkedés során elismerte, hogy a tárgyak az ő tulajdonát képezik.

A két nőt mintavételre előállították, azonban a velük szemben alkalmazott gyorsteszt nem mutatta kábítószer-fogyasztás nyomát.

A nyomozók a 30 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagok pontos összetételét szakértők vizsgálják.

Nyitókép forrása: Facebook

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