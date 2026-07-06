Egy robogó csomagtartójában rejtegették a hölgyek a tiltott anyagot

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Sisak nélkül ültek a robogón, de több mint 200 gramm kábítószer is lapult a csomagtartóban.
Kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága egy 30 éves nő ellen, akit egy közúti ellenőrzés során fogtak el – olvasható a rendőrség honlapján.
A rendőrség tájékoztatása szerint a kőbányai járőrök július 1-jén este 22 óra 24 perc körül figyeltek fel egy robogóra a X. kerületi Kelemen utcában. Az egyenruhások igazoltatták a jármű vezetőjét és utasát. Az intézkedés során a sofőr feltűnően idegesen viselkedett, és sietve próbálta elővenni, majd visszatenni a robogó iratait a tárolórekeszbe. Ekkor a rendőrök jellegzetes szagot éreztek, ezért a járművet is átvizsgálták.
A robogó csomagtartójában egy több mint 200 grammos, kábítószergyanús anyagból formált tömböt találtak. A 30 éves nőnél emellett 17 nejlontasakot, két kapszulát, közel 200 ezer forint készpénzt, valamint egy szennyezett pengét is lefoglaltak. A nő az intézkedés során elismerte, hogy a tárgyak az ő tulajdonát képezik.
A két nőt mintavételre előállították, azonban a velük szemben alkalmazott gyorsteszt nem mutatta kábítószer-fogyasztás nyomát.
A nyomozók a 30 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagok pontos összetételét szakértők vizsgálják.
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