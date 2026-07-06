Egy robogó csomagtartójában rejtegették a hölgyek a tiltott anyagot

Kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága egy 30 éves nő ellen, akit egy közúti ellenőrzés során fogtak el – olvasható a rendőrség honlapján.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kőbányai járőrök július 1-jén este 22 óra 24 perc körül figyeltek fel egy robogóra a X. kerületi Kelemen utcában. Az egyenruhások igazoltatták a jármű vezetőjét és utasát. Az intézkedés során a sofőr feltűnően idegesen viselkedett, és sietve próbálta elővenni, majd visszatenni a robogó iratait a tárolórekeszbe. Ekkor a rendőrök jellegzetes szagot éreztek, ezért a járművet is átvizsgálták.