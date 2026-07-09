Kommandósok csaptak le a drogszállítókra Pécs határában – videón a hajmeresztő akció

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint július 2-án, nem sokkal éjfél előtt a Mecsek kommandó munkatársai Pécs határában állítottak meg egy autót. A gyanú szerint a három utas Budapestről szerzett be kábítószert, amelyet később a baranyai térségben akartak értékesíteni.

A jármű átvizsgálásakor a rendőrök az anyósülés alatti biztosítékdobozba rejtve közel 200 gramm fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak. Emellett az egyik férfitól több mint 700 ezer forintot is lefoglaltak. A három gyanúsítottat előállították, majd kihallgatták.