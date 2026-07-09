Kommandósok csaptak le a drogszállítókra Pécs határában – videón a hajmeresztő akció

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Három férfi Budapestről hozott volna kábítószert Baranyába, de még Pécsre érkezésük előtt elfogták őket a Mecsek kommandó munkatársai.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint július 2-án, nem sokkal éjfél előtt a Mecsek kommandó munkatársai Pécs határában állítottak meg egy autót. A gyanú szerint a három utas Budapestről szerzett be kábítószert, amelyet később a baranyai térségben akartak értékesíteni.
A jármű átvizsgálásakor a rendőrök az anyósülés alatti biztosítékdobozba rejtve közel 200 gramm fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak. Emellett az egyik férfitól több mint 700 ezer forintot is lefoglaltak. A három gyanúsítottat előállították, majd kihallgatták.
A 29 éves mohácsi férfit, akit a rendőrség dílerként azonosított, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A rendőrség közlése szerint ellene korábban – jellemzően szabálysértések miatt – 48 körözés volt érvényben. A Mohácsi Rendőrkapitányság a 29 éves férfi, valamint 38 éves pécsi és 25 éves bicsérdi társa ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást. Az elfogásról a rendőrség videót is közzétett a közösségi oldalán.
Videón az akció:
Nyitókép: police.hu