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mecsek kommandó baranya vármegyei rendőr - főkapitányság pécs kábítószer

Kommandósok csaptak le a drogszállítókra Pécs határában – videón a hajmeresztő akció

2026. július 09. 13:07

Három férfi Budapestről hozott volna kábítószert Baranyába, de még Pécsre érkezésük előtt elfogták őket a Mecsek kommandó munkatársai.

2026. július 09. 13:07
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A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint július 2-án, nem sokkal éjfél előtt a Mecsek kommandó munkatársai Pécs határában állítottak meg egy autót. A gyanú szerint a három utas Budapestről szerzett be kábítószert, amelyet később a baranyai térségben akartak értékesíteni.

A jármű átvizsgálásakor a rendőrök az anyósülés alatti biztosítékdobozba rejtve közel 200 gramm fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak. Emellett az egyik férfitól több mint 700 ezer forintot is lefoglaltak. A három gyanúsítottat előállították, majd kihallgatták.

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A 29 éves mohácsi férfit, akit a rendőrség dílerként azonosított, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A rendőrség közlése szerint ellene korábban – jellemzően szabálysértések miatt – 48 körözés volt érvényben. A Mohácsi Rendőrkapitányság a 29 éves férfi, valamint 38 éves pécsi és 25 éves bicsérdi társa ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást. Az elfogásról a rendőrség videót is közzétett a közösségi oldalán.

Videón az akció: 

Nyitókép: police.hu 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
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2026. július 09. 14:11 Szerkesztve
BÖRTÖNBE A RENDŐRÖKKEL - MIT GONDOLTAK ? EZ HOGY VOLT JOGOS .. MEG AMÚGY A FÉLBOLOND ROHADÉKNAK SZÁLLÍTOTTAK KÁRTÉRÍTÉS ... MINDENT VISSZA ÉS BOCSÁNATKÉRÉS A RENDŐRÖK ÉS BÁRMILYEN KOMMANDÓ NEM MÉLTÓ A MAGYAROK BIZALMÁRA PUSZTULJANAK MEG A GYEREKEIKKEL EGYÜTT ... NEM TUDOM ROSSZ KÍVÁNSÁGÉRT KIJÖN A NYOMOZÓ HATÓSÁG? 04,000-KOR MEGYEK DOLGOZNI AZ AJTÓT NEM ZÁROM BE .. NE KELLJEN BETÖRNI ...OKOZZATOK KÁRT A BOLSEVIK ROHADT GECI PROLI ANYÁTOKNAK SZEMÉT ALJA RENDŐRÖK
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egyszeri
2026. július 09. 13:49
Az a 200 gramm nem túl sok, Pöti gyereknek talán 2 hónapra se lenne elég.
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nemecsek-3
2026. július 09. 13:21
Azonnal eljárást indítani az intézkedő rendőrök ellen!!!!!!!!!!!!!!
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