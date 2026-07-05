Három tonna kokaint foglaltak le Mexikóban

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A mexikói hatóságok csaknem 3 tonna kokaint foglaltak le, és négy embert őrizetbe vettek két kishajón a Csendes-óceánon – közölte szombaton a haditengerészet.
Mexikó Donald Trump amerikai elnök kormányának nyomására fokozta a kábítószer-kereskedelem elleni fellépést, ennek részeként egyre több drogot foglalnak le és több letartóztatást hajtanak végre.
Az akcióra a parti őrség Oaxaca állam partjainál, az ország déli részén végzett tengeri és légi megfigyelési műveletei nyomán került sor.
A haditengerészet egységei észlelték a két hajót, majd egy járőrhajót küldtek az elfogásukra. Az átvizsgálás során négy embert őrizetbe vettek, és 86 csomagot foglaltak le, amelyek összesen csaknem 2990 kilogramm feltételezett kokaint tartalmaztak – ismertették a közleményben.
A hatóságok emellett 20, egyenként nagyjából 1000 liter benzinnel megtöltött kannát is lefoglaltak.
A haditengerészet becslése szerint a művelettel mintegy 5,9 millió adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg, miközben a bűnszervezeteknek okozott kár eléri a 37 millió dollárt (11,4 milliárd forint).
Nyitókép: JORGE BERNAL / AFP