Három tonna kokaint foglaltak le Mexikóban

A haditengerészet egységei észlelték a két hajót, majd egy járőrhajót küldtek az elfogásukra. Az átvizsgálás során négy embert őrizetbe vettek, és 86 csomagot foglaltak le, amelyek összesen csaknem 2990 kilogramm feltételezett kokaint tartalmaztak – ismertették a közleményben.

A hatóságok emellett 20, egyenként nagyjából 1000 liter benzinnel megtöltött kannát is lefoglaltak.

A haditengerészet becslése szerint a művelettel mintegy 5,9 millió adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg, miközben a bűnszervezeteknek okozott kár eléri a 37 millió dollárt (11,4 milliárd forint).