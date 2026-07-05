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mexikó donald trump kábítószer európa

Három tonna kokaint foglaltak le Mexikóban

2026. július 05. 09:49

Egyes számítások szerint, egész Európa hat napnyi fogyasztásának megfelelő kokainmennyiségről van szó.

2026. július 05. 09:49
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A mexikói hatóságok csaknem 3 tonna kokaint foglaltak le, és négy embert őrizetbe vettek két kishajón a Csendes-óceánon – közölte szombaton a haditengerészet.

Mexikó Donald Trump amerikai elnök kormányának nyomására fokozta a kábítószer-kereskedelem elleni fellépést, ennek részeként egyre több drogot foglalnak le és több letartóztatást hajtanak végre.

Az akcióra a parti őrség Oaxaca állam partjainál, az ország déli részén végzett tengeri és légi megfigyelési műveletei nyomán került sor.

A haditengerészet egységei észlelték a két hajót, majd egy járőrhajót küldtek az elfogásukra. Az átvizsgálás során négy embert őrizetbe vettek, és 86 csomagot foglaltak le, amelyek összesen csaknem 2990 kilogramm feltételezett kokaint tartalmaztak – ismertették a közleményben.

A hatóságok emellett 20, egyenként nagyjából 1000 liter benzinnel megtöltött kannát is lefoglaltak.

A haditengerészet becslése szerint a művelettel mintegy 5,9 millió adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg, miközben a bűnszervezeteknek okozott kár eléri a 37 millió dollárt (11,4 milliárd forint).

Nyitókép: JORGE BERNAL / AFP

Összesen 1 komment

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sanya55-2
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2026. július 05. 10:34 Szerkesztve
Ursula megvehetné, könnyítene az Európai fogyasztókon. Egy kicsit rátesz, mint mindig, ő is jól jár Kajla és a többi szajhával, lesz mit a gurulósba tenni
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