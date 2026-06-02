Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Magyar Péterék június 1-jére ígérték, hogy felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát az országba. Ebből semmi se lett, a gyárak most is szép számmal alkalmaznak új dolgozókat harmadik országokból.
Hiába ígérte meg a Tisza-kormány, hogy június elsejéig megvalósul a vendégmunkásstop, a gazdasági terv gyorsan meghíúsult. A Világgazdaság beszámolója szerint
amellett, hogy Magyar Péterék minimum magyarázattal tartoznak a választóknak, az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve, hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben.
Mint írták, a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket, és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.
A portál felidézte, a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is többször is elhangzott, Magyar Péterék június 1-jére tűzték ki, hogy vendégmunkásstopot vezetnek be.
A Tisza választási programja szerint „Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-jétől további intézkedésig megtiltjuk az unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket.” A választások után Kapitány István pedig azt mondta,
felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.
A portál most azt írta, hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában, pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról. Mint fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.
Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a június 1-jei határidő, és nem történt semmi –írta a Világgazdaság.
A portálnak több piaci szereplő is arról számolt be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek
ezen a héten és a jövő héten is tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.
Hozzátette, a piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni politikai nyilatkozatokhoz. Ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben. Rámutatott, hogy
a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amelyről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.
Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.
A kormányzati adminisztráció tehát képes lehet beavatkozni jogi felhatalmazás nélkül is, ugyanis a belépéseket és az engedélyeket ők kezelik. Ezzel az eszközzel a tapasztalatok szerint élt az előző kormányzat is.
A portál úgy tudja, a vendégmunkásstop bevezetése kapcsán a gazdasági szereplők részéről óriási az ellenállás mind az
Nem tartják jó ötletnek felszámolni az Orbán-kormány szabályozását, ezért szerintük a Tisza-kormány is óvatosabb lett.
„Jelen pillanatban is vannak beadott ügyek, kérelmek új munkavállalók behozatalára, valamint már itt lévő munkavállalók tartózkodásának meghosszabbítására” – húzta alá.
Végezetül azt is megjegyezte, hogy a maguk részéről rendelkeznek stratégiával és javaslattal, ha a Tisza-kormány egyeztetni hívja őket a vendégmunkásstopról, de eddig ilyen megkeresés nem érkezett. „A miniszterelnök azt mondta, minden döntést előzetesen átbeszélnek az érintettekkel. Mi erre számítunk. Abban a pillanatban, amint megmondják, kivel kell tárgyalni, készen állunk” – fogalmazott a vg.hu-nak egy érintett piaci szereplő.
