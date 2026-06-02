Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve

A portál most azt írta, hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában, pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról. Mint fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.

Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a június 1-jei határidő, és nem történt semmi –írta a Világgazdaság.

A portálnak több piaci szereplő is arról számolt be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek