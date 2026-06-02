kormány vendégmunkás kapitány istván Magyar Péter kampányígéret

Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve

2026. június 02. 17:02

Magyar Péterék június 1-jére ígérték, hogy felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát az országba. Ebből semmi se lett, a gyárak most is szép számmal alkalmaznak új dolgozókat harmadik országokból.

null

Hiába ígérte meg a Tisza-kormány, hogy június elsejéig megvalósul a vendégmunkásstop, a gazdasági terv gyorsan meghíúsult. A Világgazdaság beszámolója szerint

amellett, hogy Magyar Péterék minimum magyarázattal tartoznak a választóknak, az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve, hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben. 

Mint írták, a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket, és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A portál felidézte, a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is többször is elhangzott, Magyar Péterék június 1-jére tűzték ki, hogy vendégmunkásstopot vezetnek be.

A Tisza választási programja szerint „Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-jétől további intézkedésig megtiltjuk az unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket.” A választások után Kapitány István pedig azt mondta, 

felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.

A portál most azt írta, hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában, pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról. Mint fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.

Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a június 1-jei határidő, és nem történt semmi –írta a Világgazdaság.

A portálnak több piaci szereplő is arról számolt be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek 

ezen a héten és a jövő héten is tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.

Hozzátette, a piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni politikai nyilatkozatokhoz. Ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben. Rámutatott, hogy 

a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amelyről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.

Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.

A kormányzati adminisztráció tehát képes lehet beavatkozni jogi felhatalmazás nélkül is, ugyanis a belépéseket és az engedélyeket ők kezelik. Ezzel az eszközzel a tapasztalatok szerint élt az előző kormányzat is.

A portál úgy tudja, a vendégmunkásstop bevezetése kapcsán a gazdasági szereplők részéről óriási az ellenállás mind az

  • az agrár,
  • az ipar,
  • a munkaerőkölcsönző cégek,
  • a foglalkoztatói szervezetek
  • és mind a szakszervezetek részéről.

Nem tartják jó ötletnek felszámolni az Orbán-kormány szabályozását, ezért szerintük a Tisza-kormány is óvatosabb lett.

 „Jelen pillanatban is vannak beadott ügyek, kérelmek új munkavállalók behozatalára, valamint már itt lévő munkavállalók tartózkodásának meghosszabbítására” – húzta alá.

Végezetül azt is megjegyezte, hogy a maguk részéről rendelkeznek stratégiával és javaslattal, ha a Tisza-kormány egyeztetni hívja őket a vendégmunkásstopról, de eddig ilyen megkeresés nem érkezett. „A miniszterelnök azt mondta, minden döntést előzetesen átbeszélnek az érintettekkel. Mi erre számítunk. Abban a pillanatban, amint megmondják, kivel kell tárgyalni, készen állunk” – fogalmazott a vg.hu-nak egy érintett piaci szereplő.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. június 02. 17:30
Érdekes a kormányzat stílusa..... Ez az ötödik visszalépés. Az ukrán cuccok tilalmát titokban oldották fel. Ma meg kiderült, hogy titokban visszavonták egy Orbán vétót, mehet Ukrajnába az uniós hitelt, aminek részese lettünk.
Haifisch
2026. június 02. 17:30
Mert ez a rendszer jó és működik. Nem a hazaáruló férgeknek, persze, akik kaszálnak az illegális migriken...hanem az országnak jó. Az meg, hogy hazudnak...az lenne meglepő, ha igazat mondanának.
NewWorldOrder
•••
2026. június 02. 17:30 Szerkesztve
Majd szépen elbukik a többi ezer ígéret is. Azért csendben megkérdezném: ha a tisza ki akarja tiltani a vendégmunkásokat, mit fog lépni, ha majd a nyugati országok (pl. anglia) kitiltja a magyar vendégmunkásokat? És ki fogja majd elvégezni azt a munkát, amit a magyarok nem akarnak végezni, ha hazaküldik a külföldi vendégmunkásokat?
Galerida
2026. június 02. 17:30
Nem tudom, hogy erre a Kapitányra mit bíztak a Shellnél, de a szélerőművezése után feltehetően a folyamatos klotyópapír ellátást! Talán így találtak egymásra péterrel...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!