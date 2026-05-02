gazdaság tisza vendégmunkás kapitány istván bejelentés vállalkozó

Lesznek, akik nem örülnek majd: Kapitány István megtette az első nagy bejelentését (VIDEÓ)

2026. május 02. 10:46

A leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere komoly önellentmondásba keveredett.

2026. május 02. 10:46
null

Kapitány István, a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere videóüzenetében hirdette ki az első intézkedéseket, amelyhez időpontot is kitűzött.

A beiktatását váró miniszter kijelentette, a Tisza-kabinet olyan gazdasági lépésekre készül, amelyeket a magyar lakosság már a kormányzás első három hónapja után érezni fog.

Ezt azonban árnyalja, hogy Kapitány bejelentése előre láthatólag negatívan érinti majd a magyarországi gyárakat és nagy szolgáltatókat – írja a Világgazdaság.

A Tisza leendő gazdasági minisztere ugyanis bejelentette, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását és június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát.

Kapitány bejelentése azonban annak tudatában ellentmondásosnak hathat, hogy a Shell egykori alelnöke egy korábbi interjújában még arról beszélt, hogy a szívéhez közel álló ügy a sokszínűség, és kijelentette, egy sikerekre vágyó országnak nyitottnak kell lennie a más régiókból érkező emberekre.

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
zozo1971
2026. május 02. 12:39
Te kitöl kaptál felhatalmazást megjelentél az utolsó 3 hónapban
bszakonyi
2026. május 02. 12:36
Kell a hely a Németországból érkező migránsoknak. Ez ennyire egyszerű. Bár, hogy ez hogy fog tetszeni a tsz re szavazó romáknak, ha neki nem jut ". segij"
Fer70
2026. május 02. 12:26
.... és ki fog dolgozni magyar viszonylatban fillérekért ételfutárként, a gyárakban, szalagok mellett, a csomagoló raktárakban??? Na, ez itt a kérdés!☝️ Mert ha a fiatalokat megfelelően megfizetik, akkor a cégeknek nem éri meg, vagy minden horror drága lesz... Szóval?🤔🤔🤔
magnusminor
2026. május 02. 12:15
De mi a baja a békésen dolgozó vietnámiakkal? Talán az, hogy nem isnerik a Koránt, és még egy nőt sem erőszakoltak meg?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.