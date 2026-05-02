Lesznek, akik nem örülnek majd: Kapitány István megtette az első nagy bejelentését (VIDEÓ)

Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)
A Tisza gazdasági szakértője kiemelten fontos témának tartja az úgynevezett sokszínűséget.
A leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere komoly önellentmondásba keveredett.
Kapitány István, a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere videóüzenetében hirdette ki az első intézkedéseket, amelyhez időpontot is kitűzött.
A beiktatását váró miniszter kijelentette, a Tisza-kabinet olyan gazdasági lépésekre készül, amelyeket a magyar lakosság már a kormányzás első három hónapja után érezni fog.
Ezt azonban árnyalja, hogy Kapitány bejelentése előre láthatólag negatívan érinti majd a magyarországi gyárakat és nagy szolgáltatókat – írja a Világgazdaság.
A Tisza leendő gazdasági minisztere ugyanis bejelentette, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását és június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát.
Kapitány bejelentése azonban annak tudatában ellentmondásosnak hathat, hogy a Shell egykori alelnöke egy korábbi interjújában még arról beszélt, hogy a szívéhez közel álló ügy a sokszínűség, és kijelentette, egy sikerekre vágyó országnak nyitottnak kell lennie a más régiókból érkező emberekre.
Ezt is ajánljuk a témában
