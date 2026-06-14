Magyar Péterék feldarabolhatják a TEK-et, a Belügyminisztérium szerint már papírozzák a részleteket

Vissza a múltba: az NNI-t is átszervezik
Az átalakítás nem áll meg a TEK-nél. A Telex úgy tudja, hogy a „magyar FBI-ként” ismert Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) kivennék a Készenléti Rendőrség felügyelete alól. Ezzel a Tisza-kormány lényegében visszaállítaná a 2012 előtti állapotot. A Telex ennek kapcsán megjegyzi, ez volt az az időszak, amikor kiderült, hogy a "budapesti diszkópápa", Vizovczki László korrupt kapcsolatot ápol magas rangú NNI-s rendőrökkel - sokak szerint ennek hatására szervezte azt át Pintér Sándor, akkori belügyminiszter.
Mindez szerves folytatása annak a tisztogatási hullámnak, amely Hajdu János TEK-főigazgató májusi menesztésével kezdődött – ezt Orbán Viktor már akkor komoly kockázatnak nevezte Magyarország biztonságára nézve –, és amely a közelmúltban a rendőrségi és titkosszolgálati vezetők tömeges leváltásával folytatódott.