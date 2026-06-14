Magyar Péterék feldarabolhatják a TEK-et, a Belügyminisztérium szerint már papírozzák a részleteket

A Telex értesülései szerint a Belügyminisztérium teljesen szétdarabolná a 2010-ben létrehozott, nemzetközileg is elismert Terrorelhárítási Központot (TEK), és a Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) is kivennék a jelenlegi struktúrából.

Megfosztják fő feladatától a TEK-et

A lap információi szerint a tervezet lényegében megfosztaná a TEK-et a legfőbb funkciójától: a terrorfelderítést elvennék a Terrorelhárítási Központtól, és áttelepítenék a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI). Ezzel az elit szervezet nemcsak a nevét veszítheti el – amelyet a kormány állítólag „politikailag terheltnek” tart –, hanem azt a feladatkört is, amelyre tizennégy éve épült.