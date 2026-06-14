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terrorelhárítási központ belügyminisztérium készenléti rendőrség Magyar Péter telex

Magyar Péterék feldarabolhatják a TEK-et, a Belügyminisztérium szerint már papírozzák a részleteket

2026. június 14. 09:24

Sajtóértesülések szerint a Nemzeti Nyomozó Irodát is átalakítanák.

2026. június 14. 09:24
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A Telex értesülései szerint a Belügyminisztérium teljesen szétdarabolná a 2010-ben létrehozott, nemzetközileg is elismert Terrorelhárítási Központot (TEK), és a Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) is kivennék a jelenlegi struktúrából.

Megfosztják fő feladatától a TEK-et

A lap információi szerint a tervezet lényegében megfosztaná a TEK-et a legfőbb funkciójától: a terrorfelderítést elvennék a Terrorelhárítási Központtól, és áttelepítenék a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI). Ezzel az elit szervezet nemcsak a nevét veszítheti el – amelyet a kormány állítólag „politikailag terheltnek” tart –, hanem azt a feladatkört is, amelyre tizennégy éve épült.

Vissza a múltba: az NNI-t is átszervezik

Az átalakítás nem áll meg a TEK-nél. A Telex úgy tudja, hogy a „magyar FBI-ként” ismert Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) kivennék a Készenléti Rendőrség felügyelete alól. Ezzel a Tisza-kormány lényegében visszaállítaná a 2012 előtti állapotot. A Telex ennek kapcsán megjegyzi, ez volt az az időszak, amikor kiderült, hogy a "budapesti diszkópápa", Vizovczki László korrupt kapcsolatot ápol magas rangú NNI-s rendőrökkel - sokak szerint ennek hatására szervezte azt át Pintér Sándor, akkori belügyminiszter.

Mindez szerves folytatása annak a tisztogatási hullámnak, amely Hajdu János TEK-főigazgató májusi menesztésével kezdődött – ezt Orbán Viktor már akkor komoly kockázatnak nevezte Magyarország biztonságára nézve –, és amely a közelmúltban a rendőrségi és titkosszolgálati vezetők tömeges leváltásával folytatódott.

Bár a Belügyminisztérium a Telex kérdésére azt írta: „a kormány célja minden esetben az, hogy az állami szervezetrendszer egészében, így a rendvédelmi szervek működésében is igazságos, átlátható, hatékony és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó rendszer működjön. Utóbbi azt is jelenti, hogy a speciális szaktudás megtartása mellett, minden esetben vizsgáljuk meg azokat a területeket, ahol a rendszerben ma esetleges párhuzamosság van. Amennyiben a témában előterjesztés készül és döntés születik, arról a kormány a szokásos módon tájékoztatást ad.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 38 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 14. 11:26
Hajdú Jánost meg fogják kérdezni, hogy kitől kapta az utasítást a törvénytelen akció végrehajtására. Vajon mit fog mondani?
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2026. június 14. 11:26
A TEK is 16 évig lopott.
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. június 14. 11:16
mindegy hogy fogjak hivni, meg hogyan daraboljak ez a nepet nem erdekli a nepet annyi erdekli hogy alapos orbanmentesitest kell csinalni az o szervezetukben is, mint mindenhol mashol
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1
0
Robert69
2026. június 14. 11:16
Folyik a fegyveres testületek lezüllesztése az abban szolgáló szakmájuk iránt elkötelezett és politikailag független állomány elbocsátása a működő szervezeti egységek felbomlasztása. Mindenhová pártkatonákat és bábokat teszenek csakúgy mint a parlamentbe. Bólogatni szabad a saját vélemény és meggyőződés tilos. Mosolyogjatok tiszások majd fogtok még visítani amikor szükség lenne rájuk. Piti Hun Joke diktátor építi az "elkötelelezett" hatalmi gépezetét.
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2
1
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