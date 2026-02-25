Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)

Kapitány az interjúban arról is beszélt, hogy a sokszínűség megvalósulásához egy országnak nyitottnak kell lennie más régiókból érkező emberekre is, beleértve ázsiai és afrikai származásúakat.

A kijelentés remekül tükrözi a Tisza Párt álláspontját, a migráció és a demográfiai folyamatok kérdésében. Kapitány István szavai arra utalnak, hogy a kérdés a párt programjában kiemelt támogatást élvezne.