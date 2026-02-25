Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)

Megjelent a legújabb kutatás, és mindent borított: így áll most a Fidesz és a Tisza versenyfutása
Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője és Shell korábbi alelnöke egy interjúban a sokszínűség fontosságáról beszélt, amelyet – saját megfogalmazása szerint – a szívéhez közel álló ügynek tart.
A politikus úgy fogalmazott:
Egy, a szívemhez nagyon közel álló dolog a sokszínűség”,
majd hozzátette, hogy ez a jelenség a világpolitika egyre több területén megjelenik.
Kapitány az interjúban arról is beszélt, hogy a sokszínűség megvalósulásához egy országnak nyitottnak kell lennie más régiókból érkező emberekre is, beleértve ázsiai és afrikai származásúakat.
A kijelentés remekül tükrözi a Tisza Párt álláspontját, a migráció és a demográfiai folyamatok kérdésében. Kapitány István szavai arra utalnak, hogy a kérdés a párt programjában kiemelt támogatást élvezne.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Shell korábbi alelnöke már elismerte, alapvetően liberális gondolkodású és fontosnak tartja a sokszínűséget.
Kapitány István a liberális gondolkodás és a sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.
