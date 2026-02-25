Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza shell kapitány istván sokszínűség

Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)

2026. február 25. 15:35

A Tisza gazdasági szakértője kiemelten fontos témának tartja az úgynevezett sokszínűséget.

2026. február 25. 15:35
null

Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője és Shell korábbi alelnöke egy interjúban a sokszínűség fontosságáról beszélt, amelyet – saját megfogalmazása szerint – a szívéhez közel álló ügynek tart.

A politikus úgy fogalmazott: 

Egy, a szívemhez nagyon közel álló dolog a sokszínűség”,

majd hozzátette, hogy ez a jelenség a világpolitika egyre több területén megjelenik.

Kapitány az interjúban arról is beszélt, hogy a sokszínűség megvalósulásához egy országnak nyitottnak kell lennie más régiókból érkező emberekre is, beleértve ázsiai és afrikai származásúakat.

A kijelentés remekül tükrözi a Tisza Párt álláspontját, a migráció és a demográfiai folyamatok kérdésében. Kapitány István szavai arra utalnak, hogy a kérdés a párt programjában kiemelt támogatást élvezne.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Shell korábbi alelnöke már elismerte, alapvetően liberális gondolkodású és fontosnak tartja a sokszínűséget.

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. február 25. 17:01
" ez a jelenség a világpolitika egyre több területén megjelenik." Már annak, aki le van maradva egy brossúrával. Trump megválasztása, a republikánusok kormányzása óta éppenséggel visszaszorulóban van ez a marháskodás.
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. február 25. 16:53
Hajrá Fidesz. Amúgy ha lett volna esze nyugat Európának, akkor serény buddhista ferdeszemű ázsiaiakat importált volna a kontinensünkre, nem hódító szellemű muszlim meg fekete afrikai hordákat. Tisztelet a kivételnek.
Válasz erre
3
0
Silcon
2026. február 25. 16:52
Loïc Negoval, a Liu fivérekkel, az orosz jégtáncosokkal meg egy csomó értelmes munkát végzővel semmi bajom, ha hozzátesznek az országhoz, jöjjenek. Oké, Fekete Pákóból egy is bőven elég, de mi a fenének kell behozni a saját anyanyelvén analfabéta emberek tömegét? Egyébként tudom: hogy szétverjék a nemzetet meg eltüntessék a kereszténységet. Mert hogy ők értelmes munka végzésére alkalmatlanok, az tény. Egy összetartás nélküli, gyökértelen, homogén tömeg kell, amit kedvük szerint lehet terelgetni. Szép új jövő, számtalan sci-fi film alapját képezi.
Válasz erre
3
0
blackorion
2026. február 25. 16:51
Elég színes már a Vietnámi, Kínai, Indiai, Filippínó, Ukrán, és Török vendégmunkásokkal így is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!