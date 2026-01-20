Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
shell tisza párt magyar péter kapitány istván

Magyar Péter szövetségese dobogóra állította a liberális értékeket: a sokszínűséget éltette Kapitány István

2026. január 20. 10:36

Kapitány István a liberális gondolkodás és a sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.

2026. január 20. 10:36
null

Kapitány István, Magyar Péter és a Tisza Párt újonnan bemutatott gazdasági és energetikai szakértője, korábban több gazdasági és üzleti szaklapnak is nyilatkozott – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport Facebook-oldalán.

Egy régebbi interjúban politikai beállítottságáról is megkérdezték, amelyre úgy válaszolt: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

alapvetően liberális gondolkodású, és fontosnak tartja a sokszínűséget.

Megfogalmazása szerint Magyarországon túlzott hangsúlyt kap a politikai identitás a mindennapokban.

Ez a kijelentés magyarázatot adhat a Bajnai Gordon, Kóka János, Kapitány István és Magyar Péter közti szorosnak vélt kapcsolatra is.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől

A legnagyobb kérdés az, hogy vajon Brüsszelig vagy Kijevig gurul-e majd Magyar Péter gyógyszere.

A Facebook-bejegyzés szerint, a Tisza Párt által vezető gazdasági szakértőként bemutatott Kapitány István személye komoly kockázatot hordozhat Magyarország energiaszuverenitása szempontjából. Életútja az államszocializmus időszakának külkereskedelmi világából indul, majd a globális olajipar csúcsára, végül a nemzetközi pénzügyi tőke érdekszférájába vezetett.

Pályafutásának egyik korai állomása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra támaszkodva közvetített a magyar állam és nyugati vállalatok között. A vállalat működését utólag több bírálat érte, mivel az ilyen konstrukciók hosszú távon jelentős gazdasági károkat okoztak Magyarországnak. 

E hálózat egyik meghatározó nyertese a Shell volt, amely a magyar piacon és nemzetközi szinten is vitatott, környezetszennyező és etikailag megkérdőjelezhető gyakorlatokkal vált ismertté.

A Shell globális működését az elmúlt évtizedekben környezeti károk, peres eljárások, erőteljes lobbiérdekek és látványos zöldkommunikációs kampányok kísérték. A vállalat aktívan részt vett az orosz energiahordozók kiváltását célzó, ugyanakkor költséges LNG-megoldások népszerűsítésében is. 

Kapitány István hosszú éveken át a Shell felső vezetéséhez tartozott, egészen globális alelnöki pozícióig.

Időközben a háttérben megjelentek a világ legnagyobb pénzügyi befektetői is. A Shell jelentős részvényesei között olyan alapkezelők találhatók, mint a BlackRock és a Vanguard, amelyek nemcsak gazdasági, hanem politikai befolyással is rendelkeznek. 

Ezen szereplők globális stratégiái azonban gyakran felülírják a nemzeti érdekeket.

Mint arról lapunk korábban is beszámolt, Magyar Péter legújabb szövetségese hétfő este az ATV-ben, Rónai Egonnal folytatott interjújában felvetette annak lehetőségét, hogy Magyarországnak mérlegelnie kellene az orosz földgázról és kőolajról való leválást, azokról az energiahordozókról, amelyek a rezsicsökkentési program alapját képezik, és amelyeknek köszönhetően Európa-szerte rekordalacsony lakossági energiaárak alakultak ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Ebben az összefüggésben Kapitány István politikai szerepvállalása nem pusztán egyéni szakmai pályaként, hanem egy szélesebb nemzetközi érdekérvényesítési folyamatként is értelmezhető. A kérdés így nem csupán személyes alkalmasságról szól, hanem arról is, milyen irányba mozdulhat el Magyarország energiapolitikája egy esetleges kormányváltás után.

A vita középpontjában végső soron az áll, hogy mindez milyen hatással lehet arra az energiapolitikai önállóságra, amelynek visszaszerzése és megőrzése az elmúlt másfél évtized egyik hangsúlyos nemzeti célkitűzése volt. Kapitány István szerepe ezért nem csupán szakmai, hanem politikai és stratégiai kérdéssé is vált.

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 20. 19:17
A nyílt társadalom, mint társadalomfilozófiai elképzelés az 1960-as évek végére megbukott. Ma már a nyílt társadalom utópiája egy anakronizmus. Ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. A nyílt társadalomnak nincs köze a szabadsághoz. A nyílt társadalom homogenizálni akar, célja egy könnyen befolyásolható, gyökértelen, gondolkodás nélküli szürke tömeg előállítása. A nemzeti kultúra az, amihez ragaszkodva túlélheti egy nemzet a politikai divatokat, a gyökértelen szellemi áramlatokat. A nemzeti kultúra az, ami megóvja a magyarokat a globalisták homogenizáló törekvéseivel szemben.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. január 20. 19:16 Szerkesztve
A sokszínűség nem érték, hanem egy állapot, ami önmagában sem nem jó, sem nem rossz.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 20. 19:15
Európa sokszínűségét a nemzeti kultúrák adják és a nemzeti kultúráknak ahhoz, hogy fennmaradjanak meghatározott számú, a kultúrát művelő egyeddel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben a kultúra kihal, mint ahogy számos növény és állatfaj kihalt. Nem engedhetjük meg, hogy további kultúrák kihaljanak és ezzel az emberiség túlélési esélyei csökkenjenek. Minden egyes kultúra a maga sajátos világlátásával, világával egy-egy önálló megoldás a világ problémáira. A balliberálisoknak a társadalmakat homogenizálni akaró elképzelése a falanszter létrehozásának forgatókönyve.
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2026. január 20. 18:13
Pista bátyám, de szép a fogsorod, megadnád a fogorvosod címét?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!