Magyar Péter szövetségese dobogóra állította a liberális értékeket: a sokszínűséget éltette Kapitány István

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
Kapitány István a liberális gondolkodás és a sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.
Kapitány István, Magyar Péter és a Tisza Párt újonnan bemutatott gazdasági és energetikai szakértője, korábban több gazdasági és üzleti szaklapnak is nyilatkozott – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport Facebook-oldalán.
Egy régebbi interjúban politikai beállítottságáról is megkérdezték, amelyre úgy válaszolt:
alapvetően liberális gondolkodású, és fontosnak tartja a sokszínűséget.
Megfogalmazása szerint Magyarországon túlzott hangsúlyt kap a politikai identitás a mindennapokban.
Ez a kijelentés magyarázatot adhat a Bajnai Gordon, Kóka János, Kapitány István és Magyar Péter közti szorosnak vélt kapcsolatra is.
A Facebook-bejegyzés szerint, a Tisza Párt által vezető gazdasági szakértőként bemutatott Kapitány István személye komoly kockázatot hordozhat Magyarország energiaszuverenitása szempontjából. Életútja az államszocializmus időszakának külkereskedelmi világából indul, majd a globális olajipar csúcsára, végül a nemzetközi pénzügyi tőke érdekszférájába vezetett.
Pályafutásának egyik korai állomása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra támaszkodva közvetített a magyar állam és nyugati vállalatok között. A vállalat működését utólag több bírálat érte, mivel az ilyen konstrukciók hosszú távon jelentős gazdasági károkat okoztak Magyarországnak.
E hálózat egyik meghatározó nyertese a Shell volt, amely a magyar piacon és nemzetközi szinten is vitatott, környezetszennyező és etikailag megkérdőjelezhető gyakorlatokkal vált ismertté.
A Shell globális működését az elmúlt évtizedekben környezeti károk, peres eljárások, erőteljes lobbiérdekek és látványos zöldkommunikációs kampányok kísérték. A vállalat aktívan részt vett az orosz energiahordozók kiváltását célzó, ugyanakkor költséges LNG-megoldások népszerűsítésében is.
Kapitány István hosszú éveken át a Shell felső vezetéséhez tartozott, egészen globális alelnöki pozícióig.
Időközben a háttérben megjelentek a világ legnagyobb pénzügyi befektetői is. A Shell jelentős részvényesei között olyan alapkezelők találhatók, mint a BlackRock és a Vanguard, amelyek nemcsak gazdasági, hanem politikai befolyással is rendelkeznek.
Ezen szereplők globális stratégiái azonban gyakran felülírják a nemzeti érdekeket.
Mint arról lapunk korábban is beszámolt, Magyar Péter legújabb szövetségese hétfő este az ATV-ben, Rónai Egonnal folytatott interjújában felvetette annak lehetőségét, hogy Magyarországnak mérlegelnie kellene az orosz földgázról és kőolajról való leválást, azokról az energiahordozókról, amelyek a rezsicsökkentési program alapját képezik, és amelyeknek köszönhetően Európa-szerte rekordalacsony lakossági energiaárak alakultak ki.
Ebben az összefüggésben Kapitány István politikai szerepvállalása nem pusztán egyéni szakmai pályaként, hanem egy szélesebb nemzetközi érdekérvényesítési folyamatként is értelmezhető. A kérdés így nem csupán személyes alkalmasságról szól, hanem arról is, milyen irányba mozdulhat el Magyarország energiapolitikája egy esetleges kormányváltás után.
A vita középpontjában végső soron az áll, hogy mindez milyen hatással lehet arra az energiapolitikai önállóságra, amelynek visszaszerzése és megőrzése az elmúlt másfél évtized egyik hangsúlyos nemzeti célkitűzése volt. Kapitány István szerepe ezért nem csupán szakmai, hanem politikai és stratégiai kérdéssé is vált.
