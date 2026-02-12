Nem akárki fejtette meg: ez Magyar Péter credója!

Kocsis Máté ismét élesen bírálta Magyar Pétert egy Facebook-bejegyzésben. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-vezér nem az ország érdekeit tartja szem előtt, hanem saját ambíciói vezérlik.

Úgy fogalmazott: „Magyar Péter soha nem az országért aggódik. Neki a politikai koordinátarendszerének kellős közepében nem a haza áll, hanem saját maga: