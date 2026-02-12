Ft
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter kocsis máté

Nem akárki fejtette meg: ez Magyar Péter credója!

2026. február 12. 10:19

Kocsis Máté négy dolgot sorolt fel, amely a Tisza Párt vezetője számára fontos.

2026. február 12. 10:19
null

Kocsis Máté ismét élesen bírálta Magyar Pétert egy Facebook-bejegyzésben. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-vezér nem az ország érdekeit tartja szem előtt, hanem saját ambíciói vezérlik. 

Úgy fogalmazott: „Magyar Péter soha nem az országért aggódik. Neki a politikai koordinátarendszerének kellős közepében nem a haza áll, hanem saját maga: 

  • a bosszú, 
  • a vagyon, 
  • a gyarapodás 
  • és a saját nagysága előtti tisztelgés.”

A kormánypárti politikus bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy mindez szerinte jól leírja Magyar Péter politikai működését.

„Ez az ő credója”

– zárta sorait.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 13 komment

Ekrü123
•••
2026. február 12. 11:53
Valami nagyon nagy disznóság lehetett abban a szállodai szobában, ha Magyar Péter úgy betojt tőle, hogy már állatkerti kacsákat és aranyhalakat eszegető vendégmunkásokat vizionál...Mondjuk furcsállottam is , hogy azonnal elkezdett magyarázkodni, mihelyst megjelent a szoba képe a radnaimark.hu oldalon, pedig őt addig senki sem említette ezzel kapcsolatban....
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. február 12. 11:19
+ egy diktafon
Válasz erre
2
0
pollip
•••
2026. február 12. 11:05
Belbuda és rasputin! Szerintetek normális , amikor az állatkerti kacsák és aranyhalak megevését vizionálja? Ez csak az ő fejében van!
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
•••
2026. február 12. 10:48
Tele van a Facebook a Fidesz-KDNP politikusait, a minisztereket, az államtitkárokat és a jobboldali szimpatizánsokat támadó, gyalázkodó megjegyzésekkel, amiket a tiszarosok küldtek a Poloskás "szeretetországából": „Hullik, előkaptak? aranyosak a gyerekeid, vigyázz rájuk" „olyan szívesen rászarnék anyád sírjára. Melyik szeméttelepen van elkaparva az a féreg?" A további hozzászólások közül elhangzott olyan is, hogy „halál minden fideszes kutyára", vagy „ha a Fideszt választod, már készen áll a dögkút, amelybe tavasszal telepítjük a degenerált mocskokat"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!