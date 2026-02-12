„Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve. A történelmi küldetésre készülő, leendő rendszerváltó miniszterelnök az állatkerti vadkacsát és aranyhalat fölzabáló, fülöp-szigeteki vendégmunkások gaztettéről szóló történetét nem vonta vissza, csak áthelyezte a Városligeti-tóhoz, hátha úgy hihetőbb. Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista szarságot. Taps.

Még mielőtt jönne a szokott bűzös áradás: de, de, de, Lázár mondatai után is azonnal reagáltam, sőt, ott csináltam videót is, ahol szintúgy rasszista szarságról beszéltem. Nem az én hibám, hogy a kormánykritikáimat látva szándékosan kussolsz, mert nem fér bele a jólfizetatóni világképedbe.