magyar péter városligeti - tó noár

Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve

2026. február 12. 08:07

Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista sz*rságot.

2026. február 12. 08:07
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve. A történelmi küldetésre készülő, leendő rendszerváltó miniszterelnök az állatkerti vadkacsát és aranyhalat fölzabáló, fülöp-szigeteki vendégmunkások gaztettéről szóló történetét nem vonta vissza, csak áthelyezte a Városligeti-tóhoz, hátha úgy hihetőbb. Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista szarságot. Taps.

Még mielőtt jönne a szokott bűzös áradás: de, de, de, Lázár mondatai után is azonnal reagáltam, sőt, ott csináltam videót is, ahol szintúgy rasszista szarságról beszéltem. Nem az én hibám, hogy a kormánykritikáimat látva szándékosan kussolsz, mert nem fér bele a jólfizetatóni világképedbe.

Azt meg továbbra sem látom, mégis mi a faszomból ábrándulhattak ki az állandóan megcélozni kívánt, kiábrándult fideszes szavazók, ha mindaz, amivel az ellenzéki sajtó Orbánt üti, az Magyarnál kívánatos előnnyé válik, legyen az rasszizmus, homofóbia vagy épp Ukrajna elárulása. Mindenesetre ez a kacsavadász-aranyhalász ámokfutás már egészen Márki-Zay-ra sikerült - aki, tudjuk, szintén tömegesen szólította meg a kiábrándult fideszes szavazókat. Alig hárommillió maradt Orbánnak a végére.”

Nyitókép: Facebook

Halder_1899
2026. február 12. 08:40
Kiábrándult Fidesz szavazókat keresnek 16 éve.
khomeini
2026. február 12. 08:32
Van egy kék tó a fák alatt ha beleteszem, lehűti a lábamat, Szájbergyerek kérjél bocsánatot mert nem mutattam meg a kacsámat ott
totumfaktum-2
2026. február 12. 08:28
cukigomboc Aki fenyegetőzik pontosan tudja, hogy bukni fog. Ennyit rólatok, kiscsillag.
ördöngös pepecselés
2026. február 12. 08:28
vége van a kicsinek de még azt hiszi, hogy a facebookon felhergelt követői elegek, mert a lakájFOS médiája elhiteti vele, hogy a többség osztja a virtuális valóságát
