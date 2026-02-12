Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista sz*rságot.
„Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve. A történelmi küldetésre készülő, leendő rendszerváltó miniszterelnök az állatkerti vadkacsát és aranyhalat fölzabáló, fülöp-szigeteki vendégmunkások gaztettéről szóló történetét nem vonta vissza, csak áthelyezte a Városligeti-tóhoz, hátha úgy hihetőbb. Tehát lényegében megismételte ugyanazt a rasszista szarságot. Taps.
Még mielőtt jönne a szokott bűzös áradás: de, de, de, Lázár mondatai után is azonnal reagáltam, sőt, ott csináltam videót is, ahol szintúgy rasszista szarságról beszéltem. Nem az én hibám, hogy a kormánykritikáimat látva szándékosan kussolsz, mert nem fér bele a jólfizetatóni világképedbe.
Azt meg továbbra sem látom, mégis mi a faszomból ábrándulhattak ki az állandóan megcélozni kívánt, kiábrándult fideszes szavazók, ha mindaz, amivel az ellenzéki sajtó Orbánt üti, az Magyarnál kívánatos előnnyé válik, legyen az rasszizmus, homofóbia vagy épp Ukrajna elárulása. Mindenesetre ez a kacsavadász-aranyhalász ámokfutás már egészen Márki-Zay-ra sikerült - aki, tudjuk, szintén tömegesen szólította meg a kiábrándult fideszes szavazókat. Alig hárommillió maradt Orbánnak a végére.”
