kormány tisza párt magyar péter erste bank kármán andrás kampány reklám pride

Már a látszatra sem adnak: nyíltan beszállt Magyar Péterék mellett a kampányba az Erste Bank

2026. február 11. 22:44

Kármán András tiszás szakértő volt munkahelye legújabb reklámjában „csapatváltásra” szólítja fel a magyarokat.

2026. február 11. 22:44
Magyar Péter mellett kezdett kampányolni az Erste Bank, Kármán András volt munkahelye – írja az Ellenpont

Az oknyomozó portál cikkében rámutatott, hogy a nemzetközi bankóriás egy reklámvideóban üzent Magyarországnak. Egy magyar zászlós mezben játszó kosárlabdázó példáján keresztül azt próbálják ugyanis sugallni a magyar választóknak, hogy itt az ideje „csapatot” váltani. 

A kosármezre rakott magyar zászló nem hagy kétséget a szándék felől: 

ők itt nem bankváltásra szólítják fel a magyarokat, hanem arra, hogy kormányt váltsanak.

 Az Ellenpont szerint a támadás hátterében az áll, hogy a magyar kormány a bankok helyett az emberek oldalára állt. Ezért is delegálták az Erste volt vezetőjét, Kármán Andrást a Tisza Párthoz: el akarják törölni a bankadót. 

De az sem tetszik a nemzetközi bankvilágnak, hogy az Orbán-kormány célja az, hogy a bankok nagy része magyar tulajdonba kerüljön. A száz százalékig külföldi tulajdonban lévő Erste Bank azt a globális bankvilágot képviseli, amelyik fel akarja vásárolni a magyar bankpiacot, el akarja foglalni Magyarországot. Ezért kezdett kampányba Magyar Péter mellett az Erste Bank – ismertette a portál.

A reklámfilmet alább tekintheti meg:

Az Ersténél is előkerült a Soros-kártya

Az összeállításban felhívták arra a figyelmet, hogy érdemes emellett egy pillantást vetni arra is, hogy az osztrák bankóriás, az Erste milyen ideológiát képvisel és milyen politikai kapcsolatokal bír.

Emlékeztettek, hogy komoly felzúdulást okozott a tavaly júniusi Pride után bemutatott reklámfilmjük. A YouTube-re feltöltött videójuk kísérőszövegében azt írták, hogy „Európa a bátorságon, a szolidaritáson és a jövő aktív alakításának képességén alapszik”. 

De nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az Erste pár évvel ezelőtt transznemű bankkártyát dobott piacra. 

Emellett 

több, a Soros családhoz köthető magyar szervezetet is támogatnak. 

Ilyen például a Háttér Társaság, de közvetve ott vannak az egyik legnagyobb baloldali lap, a Telex mögött is támogatóként.

Nyitókép: képernyőfotó

