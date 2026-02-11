Már a látszatra sem adnak: nyíltan beszállt Magyar Péterék mellett a kampányba az Erste Bank

Az Ellenpont szerint a támadás hátterében az áll, hogy a magyar kormány a bankok helyett az emberek oldalára állt. Ezért is delegálták az Erste volt vezetőjét, Kármán Andrást a Tisza Párthoz: el akarják törölni a bankadót.

De az sem tetszik a nemzetközi bankvilágnak, hogy az Orbán-kormány célja az, hogy a bankok nagy része magyar tulajdonba kerüljön. A száz százalékig külföldi tulajdonban lévő Erste Bank azt a globális bankvilágot képviseli, amelyik fel akarja vásárolni a magyar bankpiacot, el akarja foglalni Magyarországot. Ezért kezdett kampányba Magyar Péter mellett az Erste Bank – ismertette a portál.

Az Ersténél is előkerült a Soros-kártya