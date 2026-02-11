Már a látszatra sem adnak: nyíltan beszállt Magyar Péterék mellett a kampányba az Erste Bank

Az összeállításban felhívták arra a figyelmet, hogy érdemes emellett egy pillantást vetni arra is, hogy az osztrák bankóriás, az Erste milyen ideológiát képvisel és milyen politikai kapcsolatokal bír.
Emlékeztettek, hogy komoly felzúdulást okozott a tavaly júniusi Pride után bemutatott reklámfilmjük. A YouTube-re feltöltött videójuk kísérőszövegében azt írták, hogy „Európa a bátorságon, a szolidaritáson és a jövő aktív alakításának képességén alapszik”.
De nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az Erste pár évvel ezelőtt transznemű bankkártyát dobott piacra.
Emellett
több, a Soros családhoz köthető magyar szervezetet is támogatnak.