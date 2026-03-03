Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.
Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény, amely Magyar Péter politikai pályafutását dolgozza fel – olvasható a Ripost cikkében. A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.
A kötet a képregény műfaját hívja segítségül, hogy sajátos, vizuálisan is erőteljes formában mutassa be a Tisza Párt vezetőjének közéleti szerepvállalását. A szerzők szerint a főszereplő ellentmondásos nyilatkozatai, éles fordulatai és látványos politikai akciói szinte kínálták magukat a műfaj számára.
A kiadvány a „Kétarcú” figuráján keresztül igyekszik karakterrajzot adni: a történet végigvezeti az olvasót a politikus közéleti pályájának fordulópontjain, hangsúlyosan ábrázolva azokat a megszólalásokat és döntéseket, amelyek a készítők szerint különösen meghatározók voltak.
Az alkotók állítása szerint a képregény egyszerre látványos és tömör, a vizuális eszközök révén kíván politikai kritikát megfogalmazni. A szokatlan formátum máris élénk érdeklődést váltott ki a megjelenést követően.
Nyitókép: Facebook