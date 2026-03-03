Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény

Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény, amely Magyar Péter politikai pályafutását dolgozza fel – olvasható a Ripost cikkében. A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.

A kötet a képregény műfaját hívja segítségül, hogy sajátos, vizuálisan is erőteljes formában mutassa be a Tisza Párt vezetőjének közéleti szerepvállalását. A szerzők szerint a főszereplő ellentmondásos nyilatkozatai, éles fordulatai és látványos politikai akciói szinte kínálták magukat a műfaj számára.