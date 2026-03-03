Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt én, a kétarcú képregény Magyar Péter

Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény

2026. március 03. 20:15

A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.

2026. március 03. 20:15
null

Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény, amely Magyar Péter politikai pályafutását dolgozza fel – olvasható a Ripost cikkében. A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.

A kötet a képregény műfaját hívja segítségül, hogy sajátos, vizuálisan is erőteljes formában mutassa be a Tisza Párt vezetőjének közéleti szerepvállalását. A szerzők szerint a főszereplő ellentmondásos nyilatkozatai, éles fordulatai és látványos politikai akciói szinte kínálták magukat a műfaj számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A kiadvány a „Kétarcú” figuráján keresztül igyekszik karakterrajzot adni: a történet végigvezeti az olvasót a politikus közéleti pályájának fordulópontjain, hangsúlyosan ábrázolva azokat a megszólalásokat és döntéseket, amelyek a készítők szerint különösen meghatározók voltak.

Az alkotók állítása szerint a képregény egyszerre látványos és tömör, a vizuális eszközök révén kíván politikai kritikát megfogalmazni. A szokatlan formátum máris élénk érdeklődést váltott ki a megjelenést követően.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cukigomboc
2026. március 03. 20:52
Úgy óriási siker, mint a futótűzként terjedő Wellor-videók? Vagy úgy, mint a Harcosok órája?
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 03. 20:45
Profi munka!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!