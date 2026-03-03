Ft
kudlik júlia joseph ratzinger üzenet európa

Kudlik Júlia exkluzív tavaszi üzenete

2026. március 03. 21:51

Olvassa el Kudlik Júlia exkluzív üzenetét a Mandiner olvasói számára!

2026. március 03. 21:51
null
Kudlik Júlia
Kudlik Júlia

„Túl sok az indulat, hol higgadtság kéne, 

túlszárnyaljuk egymást, de nem szállunk mégse. 

Túl erős a földön a Mammon hatalma, 

Istenét az ember rég magára hagyta.”

(Körmendi Gitta)

 

Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa pedig azt írta: 

 „Isten nélkül az ember nemcsak istentelen, de embertelen is lesz.” 

 

Bizony, bizony: a mai világ legnagyobb problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hiányzik a lélek gerince: a hit! Hit kell, kellene, hogy megküzdhessünk a mindenkit szorongató bajokkal és kihívásokkal.

A föld a lélek sugarai által válik békéssé, boldoggá és sugárzóvá.

Németh László szerint a magyarságnak vagy európai problémák megoldását kell magára vennie vagy a maga problémáiban is magára marad. „Európa lelkét kellene példánkkal megmenteni, mert lélek nélkül a test is elenyészik!” 

1936–ban, a kolozsvári Hitelben jelent meg a szerkesztő, Albrecht Dezső: Az építő Erdély c. esszéje. Ebből idézek két mondatot: „Jöhet, föltétlenül jöhet a magyarság számára kedvező hatalmi konstelláció, de erre ölbetett kezekkel várni őrültség és öngyilkosság. Az igaz erő: önmagunk ereje s az igazi segítség: ahogyan magunkon tudunk segíteni.” 

 

 Körmendi Gitta: Eltelt 90 esztendő. Itt az idő! 

 

Ahhoz, hogy valóban 

könnyű legyen lenni, 

tanulni kell saját

 tettünk mérlegelni. 

 

Rajtunk múlik mit mér 

nehézkes világunk, 

nem mindegy, hogy meddig 

süllyedünk vagy szállunk!

 

Nyitókép: Mandiner

 

5m007h 0p3ra70r
2026. március 03. 23:32
Okéjó!
fzx
2026. március 03. 22:50
10/10
Kanmacska
2026. március 03. 22:06
Jók ezek.
