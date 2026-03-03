Kudlik Júlia exkluzív tavaszi üzenete

A föld a lélek sugarai által válik békéssé, boldoggá és sugárzóvá.

Németh László szerint a magyarságnak vagy európai problémák megoldását kell magára vennie vagy a maga problémáiban is magára marad. „Európa lelkét kellene példánkkal megmenteni, mert lélek nélkül a test is elenyészik!”

1936–ban, a kolozsvári Hitelben jelent meg a szerkesztő, Albrecht Dezső: Az építő Erdély c. esszéje. Ebből idézek két mondatot: „Jöhet, föltétlenül jöhet a magyarság számára kedvező hatalmi konstelláció, de erre ölbetett kezekkel várni őrültség és öngyilkosság. Az igaz erő: önmagunk ereje s az igazi segítség: ahogyan magunkon tudunk segíteni.”

Körmendi Gitta: Eltelt 90 esztendő. Itt az idő!