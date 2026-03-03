Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapesti emirates elindult flydubai

Rengetegen vártak erre a pillanatra: késő este elindult a Flydubai budapesti járata

2026. március 03. 22:54

A Flightradaron 26 ezer ember követi.

2026. március 03. 22:54
null

„Ezekben a percekben elindult a Flydubai budapesti járata! A Flightradaron 26 ezer ember követi!” – számolt be róla kedden este fél 11-kor közösségi oldalán az Utazómajom.

Ismert, Szijjártó Péter külügyminiszter kedd reggel Facebook-oldalán azt írta: „Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A miniszter hozzátette, hogy a légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways változatlanul nem tud információt adni az újraindulásról, „viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom” – írja. A miniszter hozzátette, hogy az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.

Nyitókép: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2026. március 03. 23:35
A rosszban is van valami jó.Az ateista libsik is imádkoznak a gépen!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. március 03. 23:26
Imádkozunk nehéz helyzetbe jutott magyar testvéreinkért.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. március 03. 23:17 Szerkesztve
A kertember 3. rész. Rengetegen vártak erre a pillanatra. Mindeközben, a csalán zsenge hajtásai kikandikáltak undvarmoban. Gondoltam, hála a holdtöltének, a nedvkeringés megindult. Rügyezik a meggy a dió, szapora a szil és a tuja is éledezik. Indul az élet, indul a munka, indul szőlő, bár arra még várni kell. Szapora halak indulnak a vízben, folyók sekély öblében és valóban, Zöldül a természet, márciusnak idusa csakúgy közeleg. Ha ez nem hexaméter, javítson ki aaki hozzá már érte.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 03. 23:11
Na és ki lesz a felelős, ha nem érnek haza? Aki háborús térségben civil gépeket repkedtet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!