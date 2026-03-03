Rengetegen vártak erre a pillanatra: késő este elindult a Flydubai budapesti járata

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A Flightradaron 26 ezer ember követi.
„Ezekben a percekben elindult a Flydubai budapesti járata! A Flightradaron 26 ezer ember követi!” – számolt be róla kedden este fél 11-kor közösségi oldalán az Utazómajom.
Ismert, Szijjártó Péter külügyminiszter kedd reggel Facebook-oldalán azt írta: „Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban”
A miniszter hozzátette, hogy a légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways változatlanul nem tud információt adni az újraindulásról, „viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom” – írja. A miniszter hozzátette, hogy az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.
