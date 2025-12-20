„Fiktív bevételek, csőd és politikai alku” – így szedi atomjaira a budapesti költségvetést a Fidesz frakcióvezetője

Vitézy nem hálálta meg a bizalmat, például azzal, hogy korábban és most is olyan költségvetéseket szavazott meg, amelyek Szentkirályi szerint tovább rontották Budapest helyzetét.

A Karácsony–Tisza viszonyról azt állította, hogy a költségvetés elfogadása mögött politikai alku áll, és a főpolgármester nyíltan Magyar Péter felé igazodik. Ezt a legélesebb képpel így fogalmazta meg:

„Az a bizonyos gyűrű meg lett csókolva Magyar Péter kezén”.

A kormány felelősségét elismeri annyiban, hogy Budapest „minden magyaré”, de hangsúlyozta: a kabinet az elmúlt 15 évben szerinte jelentős fejlesztéseket vitt véghez, és most is „segítő kezet nyújt” (például a segélyhitel-lehetőségek és a közszolgáltatások biztosítása révén).

A beszélgetés végén Szentkirályi a 2026-os választást „évtizedekre szóló” irányválasztásnak nevezte, a Tiszát pedig brüsszeli befolyás alatt álló erőként írta le.