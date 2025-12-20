Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
költségvetés budapesti magyar péter szentkirályi alexandra fidesz karácsony gergely

„Fiktív bevételek, csőd és politikai alku” – így szedi atomjaira a budapesti költségvetést a Fidesz frakcióvezetője

2025. december 20. 15:23

Szentkirályi Alexandra kemény állításokat tesz: szerinte Budapest pénzügyeit csak „a főpolgármester és egy-két ember” ismeri, miközben a kormány „segítő kezet nyújt”, Karácsony pedig inkább „kiabál és mutogat”.

2025. december 20. 15:23
null

Szentkirályi Alexandra az Indexnek adott interjújában a budapesti városvezetést és a fővárosi gazdálkodást bírálta a leghangsúlyosabban. 

Szerinte a 2025-ös fővárosi költségvetés nem valós számokra épül, „százmilliárdnyi fiktív bevétellel” tervez, ezért a Fidesz felelős erőként nem is tudta támogatni.

A likviditási jelentéseket „kuszának” nevezte, az „Excel-hiba” magyarázatot hiteltelennek tartja, és azt állítja: a főváros valódi pénzügyi helyzetét lényegében csak Karácsony Gergely és néhány embere ismeri.

Az interjúban Vitézy Dávidról is keményen beszélt: úgy véli, a budapestiek változást vártak, de Vitézy „cserben hagyta” őket, mert szerinte Karácsonyékkal és a Tiszával „kokettál”. A visszalépését utólag is racionális döntésnek nevezte (ne osszák meg a változáspárti szavazatokat), ugyanakkor azt mondta: 

Vitézy nem hálálta meg a bizalmat, például azzal, hogy korábban és most is olyan költségvetéseket szavazott meg, amelyek Szentkirályi szerint tovább rontották Budapest helyzetét.

A Karácsony–Tisza viszonyról azt állította, hogy a költségvetés elfogadása mögött politikai alku áll, és a főpolgármester nyíltan Magyar Péter felé igazodik. Ezt a legélesebb képpel így fogalmazta meg:

 „Az a bizonyos gyűrű meg lett csókolva Magyar Péter kezén”. 

A kormány felelősségét elismeri annyiban, hogy Budapest „minden magyaré”, de hangsúlyozta: a kabinet az elmúlt 15 évben szerinte jelentős fejlesztéseket vitt véghez, és most is „segítő kezet nyújt” (például a segélyhitel-lehetőségek és a közszolgáltatások biztosítása révén).

A beszélgetés végén Szentkirályi a 2026-os választást „évtizedekre szóló” irányválasztásnak nevezte, a Tiszát pedig brüsszeli befolyás alatt álló erőként írta le.

 A migráció és a háború témáját azért tartja budapesti ügynek is, mert szerinte nyugat-európai nagyvárosok példája mutatja, hova vezethet a rossz politika, és a budapestieknek joguk van tudni, mit képviselnek az új szereplők. Magyar Péterről a legkeményebb mondata így szólt: 

Magyar Péter egy olyan távirányítós autó, aminek a joystickja Brüsszelben van”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra/Facebook

