Magyar mondatoktól visszhangzott az Európai Parlament: kíméletlen reakció érkezett Von der Leyen kijelentéseire (VIDEÓ)

Von der Leyen kimondta: Orbán javaslata baklövés, amely „sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót”
Homlokegyenest szembe ment a valósággal az Európai Bizottság elnöke.
„Hát jó reggelt!” – kezdte beszédét Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Az iráni konfliktus gazdasági hatásai Európát hozhatják a legnehezebb helyzetbe – erről beszélt Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus szerint már most látszik, hogy a közel-keleti háború gazdasági következményei hasonlóak lehetnek a orosz–ukrán háború hatásaihoz.
Úgy fogalmazott:
az energiaárak ismét emelkedni kezdtek, miközben Európa saját döntéseivel szűkítette az importlehetőségeit.
Dömötör Csaba szerint ennek következtében az olaj és a földgáz ára elszállhat, és minden adott ahhoz, hogy az energiaárak tartósan magas szinten maradjanak.
Felszólalásában az energiapolitikai döntéseket is bírálta. Felidézte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arról beszélt, hiba volt kivezetni az atomenergiát. A képviselő szerint ezzel szemben Németországban közben felrobbantották a még megmaradt atomerőművek hűtőtornyait is.
Hát jó reggelt!”
– fogalmazott ironikusan a politikus.
Ezt is ajánljuk a témában
Homlokegyenest szembe ment a valósággal az Európai Bizottság elnöke.