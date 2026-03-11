Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen fidesz európai unió energia dömötör csaba ukrajna

Magyar mondatoktól visszhangzott az Európai Parlament: kíméletlen reakció érkezett Von der Leyen kijelentéseire (VIDEÓ)

2026. március 11. 13:54

„Hát jó reggelt!” – kezdte beszédét Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

2026. március 11. 13:54
null

Az iráni konfliktus gazdasági hatásai Európát hozhatják a legnehezebb helyzetbe – erről beszélt Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus szerint már most látszik, hogy a közel-keleti háború gazdasági következményei hasonlóak lehetnek a orosz–ukrán háború hatásaihoz.

Úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az energiaárak ismét emelkedni kezdtek, miközben Európa saját döntéseivel szűkítette az importlehetőségeit.

Dömötör Csaba szerint ennek következtében az olaj és a földgáz ára elszállhat, és minden adott ahhoz, hogy az energiaárak tartósan magas szinten maradjanak.

Felszólalásában az energiapolitikai döntéseket is bírálta. Felidézte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arról beszélt, hiba volt kivezetni az atomenergiát. A képviselő szerint ezzel szemben Németországban közben felrobbantották a még megmaradt atomerőművek hűtőtornyait is.

Hát jó reggelt!”

– fogalmazott ironikusan a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. március 11. 16:26
Ez mind szép, de miért csak a Dömötör hozzászólását ismerhetjük meg itt ? Legalább azokról is tudnunk kéne, felsorolás szerűen, akik hasonló tartalmakkal szóltak hozzá.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. március 11. 16:00
Véres kezű Ursula hóhérja Zelenszkij .
Válasz erre
2
0
lemez
2026. március 11. 15:44
Ursula ukrajna vezénylö ezredese.Gyakorol.Europa leigázására tették ide 6 év cia usában képezte ki.Nèmetországba vezényelték ott tönkre tette a honvédelmet,következett europa.
Válasz erre
2
0
lemez
2026. március 11. 15:31
Az ukránok elvesztették önuralmukat.Az oroszok tudják hogy a rakétákat az angolok lövik.Baj lesz.Világháborút akarnak ha már nrm tudnak gyözni,a sok ellopott pénzzel meg nem tudnak elszámolni.A pentagon már keresi a pènzt.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!