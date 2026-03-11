Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség Nagy-Britannia tüntetés iszlamizmus saría Keir Starmer Irán Manchester

Iszlamista lovas „rendőrök” terrorizálták az ajatollah-ellenes tüntetőket Manchesterben – a brit hatóság reakciója hatalmas felháborodást váltott ki (VIDEÓ)

2026. március 11. 13:06

Világszerte milliók látták azt a felvételt, amelyen az úgynevezett saría rendőrség tagjai kergetnek ajatollah-ellenes tüntetőket Manchester utcáin, miközben a rendőrség tétlenül nézi az esetet.

2026. március 11. 13:06
null

Komoly felháborodást váltott ki az a videó, amelyen két arab férfi lóháton üldözi az iráni rezsim ellen tüntetőket Manchester belvárosában. A Hungarian Conservative beszámolója kiemelte, hogy a hatóságok hagyták szabadon garázdálkodni a vallási erőszakszervezet tagjait.

Az incidens március 5-én történt, amikor egymással szemben tüntettek a Khamenei-párti és az iráni rezsim ellen tiltakozó csoportok. A lovas férfiak állítólag a február végén meghalt Ali Khamenei egykori iráni legfelsőbb vezető hívei voltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A két férfi lóháton rohant rá a sahot támogató demonstrálókra,

akik az 1979-es iráni iszlám forradalom előtti zászlót, az úgynevezett Oroszlán és Nap jelképes lobogóját lengették.

Ezt is ajánljuk a témában

Gyávának és árulónak tartják a rendőröket

A jelenet már önmagában is sokkolta a közvéleményt, ám a legnagyobb felháborodást a brit rendőrség reakciója váltotta ki.

A közösségi médiában terjedő egyik videón az látható, hogy a rendőrök ugyan megállítják a lovasokat, majd röviden elbeszélnek velük, ám ezt követően hagyják őket továbbhaladni. Amikor újra feltartóztatják őket az egyenruhások, a lovasok már kikérik maguknak a dolgot, és zavartalanul megindulnak a védtelen civilek irányába.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt készítő járókelő fel is kérdezi a rendőrt, hogy miért nem tartóztatják le őket. A válasz sokak szerint mindent elárult a helyzetről:

A legmélyebb tisztelettel kérdem, mit szeretne, mit tegyek? Rángassam le a lóról?”

– mondta szarkasztikusan az egyik rendőr. A videót készítő férfi erre felháborodva, a rendszer kettős mércéjére világosan rámutatva, vágja rá a következőket:

„Igen! Ha brit zászló lenne náluk, már nem ülnének a lovon.”

Majd az egyenruhás válaszol:

Haver, én senkit sem fogok lecibálni egy lóról.”

Amire meg is kapja a választ:

Ha a Union Jack lenne náluk, akkor megtennéd.”

A jelenet után az interneten tömegek bírálták a brit hatóságokat. Többen „gyávának” és „árulónak” nevezték a rendőrséget, és kettős mércével vádolták meg a hatóságokat.

Olaj a tűzre

A botrány különösen érzékeny politikai pillanatban robbant ki. Néhány nappal korábban az amúgy is egyre népszerűtlenebb Keir Starmer brit miniszterelnök ramadáni iftárvacsorát rendezett a Westminster Hallban, ahol

a muszlim közösséget a „modern Nagy-Britannia arcának” nevezte.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy megdöbbentette a brit muszlimok elleni „gyűlölethullám”, amelyet szerinte szélsőjobboldali retorika és félretájékoztatás táplál.

A kijelentések sok kritikát váltottak ki, különösen azért, mert az iráni válaszcsapások egyik első célpontja egy ciprusi brit katonai bázis volt. Starmer ugyanakkor hangsúlyozta: London nem vett részt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteiben, és nem is kíván támadó hadműveletekben részt venni.

A manchesteri incidens és a kormányfő nyilatkozatai együtt újabb szintre emelték a bevándorlásról, a közbiztonságról és a hatóságok fellépéséről szóló vitát Nagy-Britanniában. Több politikai véleményvezér szerint a történtek jól mutatják, hogy a brit vezetés túlságosan engedékeny a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 11. 15:41
miert futottak el ? lerangatni a lovasokat es agyonverni oket, ennyi
Válasz erre
0
0
annamargit
2026. március 11. 15:36
Miért, még lovat adnak alájuk? De megdöbbentő...
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. március 11. 13:58
Talán otthon Iránban kellene ezt egymás között lerendezni. Most itt lenne rá a lehetőség. Ehhez mi köze a befogadó államnak?
Válasz erre
5
0
faramuci
2026. március 11. 13:57
Már bent az első pár szeg nagy britannia koporsójában....😁....érdekes hogy John Cleese "komikus" a Magyarország tekintetében igen kritikus szemével bezzeg ezt nem veszi észre... "Mindenki a maga háza táján sepregessen" van mit
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!