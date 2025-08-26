Mindennapi rettegés – exkluzív dokumentumfilm készült az ukrajnai kényszersorozásokról!

Miről szól a dokumentumfilmünk?

Az emberek nem nagyon mernek beszélni, mert aki nem az ukrán propagandának megfelelő dolgokat mond, elvihetik, megverhetik, sőt, börtönbe is csukhatják.

A Mandinernek ezért az elmúlt hónapban három körben, volt, hogy csak fedésben, több tucat emberrel beszélve tudott megszólaltatni riportalanyokat a rettegéssel teli mindennapokról.

A megszólalók között a teljesség igénye nélkül:

van volt katona, akinek mindkét lábát amputálni kellett, mert se normális felszerelést, se orvosi ellátást nem kapott,

egy idős hölgy, akinek a fiát sorozták be, halt meg a fronton, és most két unokával maradt magára Beregszászott,

egy másik idős asszony, aki maga is szemtanúja volt egy kényszersorozási kísérletnek

és három, immár Ukrajna helyett Magyarországon menedéket talált kárpátaljai, akik csak arcuk kitakarásával mertek nyilatkozni.

Szó van arról,

hogyan járják a hadkiegészítő parancsnokság – a TCK, vagy ahogy helyben hívják: a Gestapo – egységei a falvakat, és félemlítenek meg mindenkit.

hogyan fejik meg azt, akinek van pénze

és bár rendszerszintű az erőszak és a korrupció, hogyan nem tesz semmi érdemit ez ellen az ukrán hatóságok zöme,

s hogyan bagatellizálja ezt el a mainstream sajtó és az ukránpárti média – miközben az ellenhangokat elhallgattatja a cenzúra.

(s ez még csak az első rész. Ígérjük: folytatjuk!)