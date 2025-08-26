Mindennapi rettegés – exkluzív dokumentumfilm készült az ukrajnai kényszersorozásokról!

Perceken belül kezdődik: ezért készítettünk dokumentumfilmet a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról
Nem engedjük elbagatellizálni Sebestyén József sorsát.
Van, aki bujkál, van, akit már elvittek, van, akit haza is hoztak – koporsóban. A Mandiner dokumentumfilmjében járt utána annak, mi folyik most Kárpátalján. Megrázó tartalom!
Miről szól a dokumentumfilmünk?
Az emberek nem nagyon mernek beszélni, mert aki nem az ukrán propagandának megfelelő dolgokat mond, elvihetik, megverhetik, sőt, börtönbe is csukhatják.
A Mandinernek ezért az elmúlt hónapban három körben, volt, hogy csak fedésben, több tucat emberrel beszélve tudott megszólaltatni riportalanyokat a rettegéssel teli mindennapokról.
A megszólalók között a teljesség igénye nélkül:
és három, immár Ukrajna helyett Magyarországon menedéket talált kárpátaljai, akik csak arcuk kitakarásával mertek nyilatkozni.
Szó van arról,
s hogyan bagatellizálja ezt el a mainstream sajtó és az ukránpárti média – miközben az ellenhangokat elhallgattatja a cenzúra.
(s ez még csak az első rész. Ígérjük: folytatjuk!)
