Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország dokumentumfilm riport kényszersorozás

Mindennapi rettegés – exkluzív dokumentumfilm készült az ukrajnai kényszersorozásokról!

2025. augusztus 26. 17:00

Van, aki bujkál, van, akit már elvittek, van, akit haza is hoztak – koporsóban. A Mandiner dokumentumfilmjében járt utána annak, mi folyik most Kárpátalján. Megrázó tartalom!

2025. augusztus 26. 17:00
null

Miről szól a dokumentumfilmünk?

Az emberek nem nagyon mernek beszélni, mert aki nem az ukrán propagandának megfelelő dolgokat mond, elvihetik, megverhetik, sőt, börtönbe is csukhatják.

A Mandinernek ezért az elmúlt hónapban három körben, volt, hogy csak fedésben, több tucat emberrel beszélve tudott megszólaltatni riportalanyokat a rettegéssel teli mindennapokról.

A megszólalók között a teljesség igénye nélkül:

  • van volt katona, akinek mindkét lábát amputálni kellett, mert se normális felszerelést, se orvosi ellátást nem kapott,
  • egy idős hölgy, akinek a fiát sorozták be, halt meg a fronton, és most két unokával maradt magára Beregszászott,
  • egy másik idős asszony, aki maga is szemtanúja volt egy kényszersorozási kísérletnek

és három, immár Ukrajna helyett Magyarországon menedéket talált kárpátaljai, akik csak arcuk kitakarásával mertek nyilatkozni.

Szó van arról,

  • hogyan járják a hadkiegészítő parancsnokság – a TCK, vagy ahogy helyben hívják: a Gestapo – egységei a falvakat, és félemlítenek meg mindenkit.
  • hogyan fejik meg azt, akinek van pénze
  • és bár rendszerszintű az erőszak és a korrupció, hogyan nem tesz semmi érdemit ez ellen az ukrán hatóságok zöme, 

s hogyan bagatellizálja ezt el a mainstream sajtó és az ukránpárti média – miközben az ellenhangokat elhallgattatja a cenzúra.

(s ez még csak az első rész. Ígérjük: folytatjuk!)

Fotó: Mandiner

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 26. 19:29
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. augusztus 26. 18:34
A cím alapján 0rbánról szól a film.
Válasz erre
0
2
Gubbio
•••
2025. augusztus 26. 17:33 Szerkesztve
Majd az ukránok megtanulnak békében élni, ha Oroszországban lesznek - újra. Mert mint "államalkotó nép", nem sikerült nekik. Akkor is megtanulnak majd, ha Kárpátalja hazakerül. Majd mi újra az ezeréves békében élünk velük - amit semmire nem becsültek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!