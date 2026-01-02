Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dobrev klára ahogy a gazda látja Fidesz titok baloldal

Dobrev Klára elárulta a legféltettebb titkát

2026. január 02. 22:31

Hát akkor én is elárulom az enyémet.

2026. január 02. 22:31
null
Ahogy a gazda látja
Facebook

„Dobrev Klára elárulta a legféltettebb titkát! Hát akkor én is elárulom az enyémet!

Sohasem lennék képes a baloldalra szavazni, azokra akik mindig »lemondanak egy nagyon kicsi szuverenitásról« a mi kontónkra.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Ahogy a Gazda látja Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Az ajtónak támaszkodni tilos
2026. január 03. 00:02
Egy tömeggyilkosunoka bolgár tehéntől ezt lehet elvárni. Hajrá Gazda! Szuperjók a Facebook posztok.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. január 02. 23:49
Ahogy a gazda látja – "Annyit tudok mondani, hogy majorság épül") (persze a mi kontónkra – híresen szapora, élősdi fajta)
Válasz erre
0
2
cutcopy
2026. január 02. 23:41
Nocsak, a komcsi családtag elárulja hogy balos, micsoda meglepetés..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!