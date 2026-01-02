Modern rabszolgaság? – Telephelyekre zárva dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló ukrán férfiakat

Az ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint a mozgósítás elől bujkáló férfiak egy része olyan munkahelyeken talált menedéket, ahol a munkaadó a telephelyen belül szállást és élelmet ad, azonban cserébe a dolgozók minimális bérért, bezárva és folyamatos rejtőzködés mellett végzik a feladatokat. A beszámolók alapján ez a „megoldás” a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozóknak olcsó munkaerőt, az érintetteknek pedig védettebb, bár erősen korlátozott élethelyzetet jelent – írta meg a Strana Today.

Mivel sok hadköteles férfi, különösen azok, akiket dezertőrként körözhetnek, nem mer hazamenni vagy az utcára lépni, egyes esetekben „csomagban” állapodnak meg a vállalkozókkal. A Strana által megszólaltatott odesszai férfi egy szórakozóhelyen dolgozik őrként és éjjeliőrként, és elmondása szerint gyakorlatilag a nap 24 órájában az épületben tartózkodik.