Modern rabszolgaság? – Telephelyekre zárva dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló ukrán férfiakat

Ukrán beszámolók szerint cégek telephelyekre zárva dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló férfiakat.
Az ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint a mozgósítás elől bujkáló férfiak egy része olyan munkahelyeken talált menedéket, ahol a munkaadó a telephelyen belül szállást és élelmet ad, azonban cserébe a dolgozók minimális bérért, bezárva és folyamatos rejtőzködés mellett végzik a feladatokat. A beszámolók alapján ez a „megoldás” a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozóknak olcsó munkaerőt, az érintetteknek pedig védettebb, bár erősen korlátozott élethelyzetet jelent – írta meg a Strana Today.
Mivel sok hadköteles férfi, különösen azok, akiket dezertőrként körözhetnek, nem mer hazamenni vagy az utcára lépni, egyes esetekben „csomagban” állapodnak meg a vállalkozókkal. A Strana által megszólaltatott odesszai férfi egy szórakozóhelyen dolgozik őrként és éjjeliőrként, és elmondása szerint gyakorlatilag a nap 24 órájában az épületben tartózkodik.
A férfi beszámolója szerint 15 ezer hrivnyás fizetéséből a tulajdonos 10 ezret azonnal levon a szállásért, egy raktárhelyiségért, valamint az étkezésért. Úgy véli, ez az állapot mindkét félnek megfelel, ő biztonságban érzi magát a toborzókkal szemben, a tulajdonos pedig olcsó munkaerőhöz jut. A férfi állítása szerint a helyet a TCC, vagyis a toborzóközpont emberei sem ellenőrzik, egy külön megállapodás miatt.
A beszámolók alapján hasonló „munkahelyi menedékek” autószerelő műhelyekben és mezőgazdasági üzemekben is működnek. Egy Mikolajiv megyei vállalkozó elismerte, hogy három ilyen alkalmazottja van, egyikük két év szolgálat után szökött meg a hadseregtől, ketten pedig civilek. Elmondása szerint a férfiak a gazdaság területén élnek, szerelőként és őrként dolgoznak, havi 10 ezer hrivnyáért és ellátásért.
A rejtőzködő munkaerő a leírások szerint jellemzően szórakozóhelyeken, farmokon és autószervizekben jelenik meg, a teljes ellátás pedig a telephelyen belüli szállást és étkezést jelenti.
A mozgásszabadság gyakorlatilag nulla, mert a dolgozók nem hagyják el a területet. A beszámolók arról is szólnak, hogy a tulajdonosok gyakran kenőpénzt fizetnek a TCC-nek a mentességért, és egyes régiókban komplett hálózatok épülhettek ki, amelyekben a gazdák a járási toborzóközpontokkal az alkalmazottak érinthetetlenségéről állapodnak meg, miközben a munkaadók jelentős összeget spórolnak a nyomott béreken.
