Szakértő: Zelenszkij kormányzati személycseréje a háború elhúzódását vetíti előre

Ég a talaj Zelenszkij lába alatt: azonnal kinevezte a megbukott barátjának az utódját
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
Tarjáni Péter szerint komoly stratégiai irányváltásról van szó.
Ahogy lapunk korábban megírta , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére. Erről az államfő tájékoztatott pénteken a Telegramon.
Zelenszkij bejelentésére Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő is reagált a közösségi oldalán, aki szerint ami történt az nem egyszerű személycsere, hanem inkább irányváltás. Ugyanis Jermak civil politikusként tárgyalói és nyugati kapcsolattartói szerepet vitt, míg Budanov teljesen más irányból, a katonai hírszerzés vezetőjeként kerül az elnöki döntéshozatal közvetlen közelébe.
A szakértő hangsúlyozza, hogy míg Jermak politikai logikával dolgozott, ideértve azt a gondolatot, hogy „hogyan kellene egyben tartani a Nyugatot” , hogy hogyan kezeljék a belső feszültségeket, és hogy hogyan kommunikálják a háborút. Tarjáni szerint
Budanov ezzel szemben azt képviseli, hogy a háborút nem kommunikálni, hanem kezelni kell, a rendszernek fegyelmezettebbnek kell lennie, és hogy nem a narratíva, hanem az információ és kontroll számít.
Ebből a szerző arra következtet, hogy Ukrajna nem gyors békére készül, és nem is feltétlen nagy offenzívára, hanem arra, hogy a háború elhúzódik, akár tűzszünet mellett is, miközben a külső segítség nem mindig lesz kiszámítható. Ezért a hangsúly a belső állami erősítésére kerül, akár hosszú évekre, amit jól láthatóan, Zelenszkij szerint most kell elkezdeni.
