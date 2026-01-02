Szakértő: Zelenszkij kormányzati személycseréje a háború elhúzódását vetíti előre

Ahogy lapunk korábban megírta , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére. Erről az államfő tájékoztatott pénteken a Telegramon.

Zelenszkij bejelentésére Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő is reagált a közösségi oldalán, aki szerint ami történt az nem egyszerű személycsere, hanem inkább irányváltás. Ugyanis Jermak civil politikusként tárgyalói és nyugati kapcsolattartói szerepet vitt, míg Budanov teljesen más irányból, a katonai hírszerzés vezetőjeként kerül az elnöki döntéshozatal közvetlen közelébe.