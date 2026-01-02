Ft
iroda zelenszkij nemzetbiztonsági és védelmi tanács budanov ukrán

Szakértő: Zelenszkij kormányzati személycseréje a háború elhúzódását vetíti előre

2026. január 02. 18:10

Tarjáni Péter szerint komoly stratégiai irányváltásról van szó.

2026. január 02. 18:10
null

Ahogy lapunk korábban megírta , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére. Erről az államfő tájékoztatott pénteken a Telegramon.

Zelenszkij bejelentésére Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő is reagált a közösségi oldalán, aki szerint ami történt az nem egyszerű személycsere, hanem inkább irányváltás. Ugyanis Jermak civil politikusként tárgyalói és nyugati kapcsolattartói szerepet vitt, míg Budanov teljesen más irányból, a katonai hírszerzés vezetőjeként kerül az elnöki döntéshozatal közvetlen közelébe.

A szakértő hangsúlyozza, hogy míg Jermak politikai logikával dolgozott, ideértve azt a gondolatot, hogy „hogyan kellene egyben tartani a Nyugatot” , hogy hogyan kezeljék a belső feszültségeket, és hogy hogyan kommunikálják a háborút. Tarjáni szerint

Budanov ezzel szemben azt képviseli, hogy a háborút nem kommunikálni, hanem kezelni kell, a rendszernek fegyelmezettebbnek kell lennie, és hogy nem a narratíva, hanem az információ és kontroll számít.

Ebből a szerző arra következtet, hogy Ukrajna nem gyors békére készül, és nem is feltétlen nagy offenzívára, hanem arra, hogy a háború elhúzódik, akár tűzszünet mellett is, miközben a külső segítség nem mindig lesz kiszámítható. Ezért a hangsúly a belső állami erősítésére kerül, akár hosszú évekre, amit jól láthatóan, Zelenszkij szerint most kell elkezdeni.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Jajdejónekünk
2026. január 02. 19:47
1. Szakértő 😁😁😁 2. Helyes az irány. Egész addig folytassák, amíg megsemmisültek.
csulak
2026. január 02. 19:03
Budanovot az aranybudi orszaga elere !
akitiosz
2026. január 02. 18:43
"a háború elhúzódását vetíti előre" Mert az eddigi négy évben mit csinált a háború? Nem elhúzódott? DE! Tehát ebben nincsen változás.
