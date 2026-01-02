Ég a talaj Zelenszkij lába alatt: azonnal kinevezte a megbukott barátjának az utódját

„Utasítottam az új elnöki irodavezetőt, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárával, más vezetőkkel és intézményekkel együtt frissítse, majd terjessze elő jóváhagyásra az ország védelmi és fejlődési stratégiájának alapelveit, valamint a további lépéseket” – közölte az államfő.

Az előzmény

Az elnöki iroda eddigi vezetője Andrij Jermak volt, akit Zelenszkij 2025. november 28-án mentett fel hivatalából.

Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben. Noha nem gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével Jermakot, Zelenszkij azzal indokolta a menesztését, hogy Ukrajna védelme az első, és erről nem szabad személyi kérdéseknek elterelniük a figyelmet.

Budanov 2020 augusztusa óta vezette a védelmi minisztérium hírszerzési részlegét.