háború korrupció Háború Ukrajnában volodimir zelenszkij Kirilo Budanov Andrij Jermak orosz-ukrán háború ukrajna

Ég a talaj Zelenszkij lába alatt: azonnal kinevezte a megbukott barátjának az utódját

2026. január 02. 14:37

Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.

2026. január 02. 14:37
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére. Erről az államfő tájékoztatott pénteken a Telegramon.

„Találkoztam Kirilo Budanovval, és felajánlottam neki, hogy vezesse az ukrán elnöki irodát. Most Ukrajnának nagyobb figyelmet kell fordítania a biztonsági kérdésekre, a védelmi erők fejlesztésére és Ukrajna biztonságának szavatolására, valamint a diplomáciai tárgyalási folyamatra, és az elnöki iroda elsősorban ezeknek az állami feladatoknak a végrehajtását fogja szolgálni” – írta Zelenszkij.

Az elnök kiemelte, hogy Budanov különleges tapasztalattal rendelkezik ezeken a területeken, és elegendő erővel bír a kívánt eredmények eléréséhez.

A közlemény folytatásából következtethető, hogy Budanov elfogadta a felkérést.

„Utasítottam az új elnöki irodavezetőt, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárával, más vezetőkkel és intézményekkel együtt frissítse, majd terjessze elő jóváhagyásra az ország védelmi és fejlődési stratégiájának alapelveit, valamint a további lépéseket” – közölte az államfő.

Az előzmény

Az elnöki iroda eddigi vezetője Andrij Jermak volt, akit Zelenszkij 2025. november 28-án mentett fel hivatalából.

Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben. Noha nem gyanúsították meg bűncselekmény elkövetésével Jermakot, Zelenszkij azzal indokolta a menesztését, hogy Ukrajna védelme az első, és erről nem szabad személyi kérdéseknek elterelniük a figyelmet.

Budanov 2020 augusztusa óta vezette a védelmi minisztérium hírszerzési részlegét.

(MTI)

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

zsuzsa-963
2026. január 02. 17:17
Pofája alapján ez is rövidesen alyjázni fog és bottal üthetik a nyomát, nyugodtan fogja a lábát lóbálni a Mózes által szétválasztott tenger partján.
alenka
2026. január 02. 16:02
Ez a náci geci biztosan a legkisebb százalékot kérte a " juttatásokból"....
chief Bromden
2026. január 02. 15:08
A kettős könyvvitel szakértője?
hexahelicene
2026. január 02. 14:49
Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője az egyik legnagyobb ukránnáci terrorista. Ezért az ukránnáci-nyugati szövetség megnövekedett terrorműveleteire lehet számítani. "Nőtt a herszoni szállodára mért ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma Huszonhétre nőtt azon ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, amely szilveszter éjfélkor érte a Herszon megyei Horli fekete-tengeri üdülőfalu egyik szállodáját és éttermét ...az ukrán hadsereg szándékosan égette el az embereket, a támadáshoz bevetett három drón egyike ugyanis gyújtókeveréket szállított." (HIRADO.HU, 2026.01.02.)
