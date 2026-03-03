Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Nincs egyedül Magyarország a 26 másik uniós tagállammal szemben, de a nagyhatalmakkal is szoros hazánk szövetsége.
Nem csak akkor javulhat a kapcsolatunk Brüsszellel, ha „bólogató Jánosok” kerülnek kormányra Magyarországon, akik nem tudnak ellenállni az európai elit elvárásainak – hangzott el a Mesterterv legutóbbi adásában.
A Mandiner műsorának állandó elemzői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója abban ugyan egyetértettek, hogy
a választások után Brüsszel mindent be fog vetni, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, ugyanakkor a kapcsolatok rendezése akkor is lehetséges, ha ismét Orbán Viktor alakíthat kormányt.
Az elemzők kitértek rá, hogy az elmúlt 16 évben egyre fokozódott a nyomás Magyarországon, de Orbán Viktor mindig kivédte a támadásokat és beleállt azokba a helyzetekbe, amelyek tétje a nemzeti érdek megvédése volt. Az sem igaz, hogy 26 uniós tagállam állna szembe hazánkkal és elszigetelődtünk volna.
Magyarország minden nagyhatalommal, az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal vagy éppen Törökországgal is jó, szövetséges kapcsolatot ápol. De az sem igaz, hogy az EU-n belül elszigetelődtünk volna.
Példaként említették Olaszországot és az együttműködést az olasz kormánnyal, emellett Franciaországot is. Felidézték:
Emmanuel Macron francia államfő ugyanazt mondja, amit Orbán Viktor négy éve következetesen hangoztat, ahhoz, hogy béke legyen, tárgyalni kell Moszkvával.
Erre már konkrét lépéseket is tett a francia államfő, aki diplomatákat küldött Moszkvába és fontosnak tartja a kapcsolatfelvételt Vlagyimir Putyinnal.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
