Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Nem csak akkor javulhat a kapcsolatunk Brüsszellel, ha „bólogató Jánosok” kerülnek kormányra Magyarországon, akik nem tudnak ellenállni az európai elit elvárásainak – hangzott el a Mesterterv legutóbbi adásában.

A Mandiner műsorának állandó elemzői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója abban ugyan egyetértettek, hogy