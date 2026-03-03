Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió orosz eszköz bank európai bizottság

Betelt a pohár az oroszoknál: beperelték az Európai Uniót, cakompakk

2026. március 03. 20:18

Szerintük az EU Tanácsa súlyos jogsértést vétett, amikor minősített többséggel, és nem egyhangú döntéssel fogadta el a rendelkezést.

2026. március 03. 20:18
null

Az orosz központi bank pert indít az Európai Unió ellen, amiért határozatlan időre befagyasztotta állami eszközeit, és fedezetként tartja fenn azokat az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós kölcsön biztosítására – írta meg a Politico.

A vádban megkérdőjelezik azoknak a vészhelyzeti jogköröknek a felállását, amelyekre hivatkozva az Európai Bizottság mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami eszközt zárolt, valamint az arról szóló szavazás jogszerűségét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Az EU vezetői december közepén abban állapodtak meg, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország részvétele nélkül növelik saját közös adósságukat, hogy finanszírozzák Kijev védelmét az orosz erőkkel szemben, amelynek visszafizetését a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák, amennyiben Moszkva nem vet véget a háborúnak, és nem fizeti ki az Ukrajnának követelt háborús jóvátételt.

A kedden kiadott közleményben

 az Orosz Központi Bank bírálta az EU „jogellenes lépéseit az orosz állami eszközök ellen”, arra hivatkozva, hogy a szabályozás megsérti „az igazságszolgáltatáshoz való alapvető és elidegeníthetetlen jogokat”

A közlemény szerint az EU Tanácsa súlyos jogsértést vétett, amikor minősített többséggel, és nem egyhangú döntéssel fogadta el a rendelkezést.

Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált: „Biztosak vagyunk a szabályozás jogszerűségében, valamint abban, hogy az összhangban áll az EU-s és a nemzetközi joggal.”

Nyitókép: HECTOR RETAMAL / AFP
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. március 03. 21:00
"Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált: „Biztosak vagyunk a szabályozás jogszerűségében, valamint abban, hogy az összhangban áll az EU-s és a nemzetközi joggal.”" Nem, nem vagytok, pontosan tudjátok, hog tilosban jártok, és nemzetközi jogilag el lesz kapva a pöcsötök. És már akkor tudtátok, mikor belekezdtetek, a belgák is erőlködtek, hogy valaki más vigye el a balhét, mert tudták, hog szopó lesz.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 03. 20:58
"Cakompakk" ? Hát nem gondoltam, hogy ez a fos idáig...
Válasz erre
0
0
logbasepass
2026. március 03. 20:49
Az EU-nal eddig sem volt igaza, ezután sem lesz! Ez egy kókler, korrupt, nagyképű, öntelt, beképzelt csapat, a parlamenttel együtt! Egy trágyadomb az egész!
Válasz erre
3
0
gahola
•••
2026. március 03. 20:32 Szerkesztve
A lopást nem lehet törvényesíteni. A magántulajdohoz való jog a nemzetközi jogrendszer és a civilizáció alapja. Az még egyhangú szavazással is csak lopás lenne. Az EU nem dönthet úgy, hogy ellopja valaki másnak a vagyonát.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!