Betelt a pohár az oroszoknál: beperelték az Európai Uniót, cakompakk

Szerintük az EU Tanácsa súlyos jogsértést vétett, amikor minősített többséggel, és nem egyhangú döntéssel fogadta el a rendelkezést.
Az orosz központi bank pert indít az Európai Unió ellen, amiért határozatlan időre befagyasztotta állami eszközeit, és fedezetként tartja fenn azokat az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós kölcsön biztosítására – írta meg a Politico.
A vádban megkérdőjelezik azoknak a vészhelyzeti jogköröknek a felállását, amelyekre hivatkozva az Európai Bizottság mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami eszközt zárolt, valamint az arról szóló szavazás jogszerűségét.
Az EU vezetői december közepén abban állapodtak meg, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország részvétele nélkül növelik saját közös adósságukat, hogy finanszírozzák Kijev védelmét az orosz erőkkel szemben, amelynek visszafizetését a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák, amennyiben Moszkva nem vet véget a háborúnak, és nem fizeti ki az Ukrajnának követelt háborús jóvátételt.
A kedden kiadott közleményben
az Orosz Központi Bank bírálta az EU „jogellenes lépéseit az orosz állami eszközök ellen”, arra hivatkozva, hogy a szabályozás megsérti „az igazságszolgáltatáshoz való alapvető és elidegeníthetetlen jogokat”.
A közlemény szerint az EU Tanácsa súlyos jogsértést vétett, amikor minősített többséggel, és nem egyhangú döntéssel fogadta el a rendelkezést.
Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált: „Biztosak vagyunk a szabályozás jogszerűségében, valamint abban, hogy az összhangban áll az EU-s és a nemzetközi joggal.”
Nyitókép: HECTOR RETAMAL / AFP