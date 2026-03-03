Betelt a pohár az oroszoknál: beperelték az Európai Uniót, cakompakk

Az orosz központi bank pert indít az Európai Unió ellen, amiért határozatlan időre befagyasztotta állami eszközeit, és fedezetként tartja fenn azokat az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós kölcsön biztosítására – írta meg a Politico.

A vádban megkérdőjelezik azoknak a vészhelyzeti jogköröknek a felállását, amelyekre hivatkozva az Európai Bizottság mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami eszközt zárolt, valamint az arról szóló szavazás jogszerűségét.