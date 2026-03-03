Elég volt az ukrán zsarolásból: Budapesten szerveznek tüntetést Zelenszkij olajblokádja ellen (VIDEÓ)

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amiért Ukrajna több mint egy hónapja halogatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását.
Ukrán zsarolás elleni tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom – számolt be Facebook-oldalán Szűcs Gábor, a mozgalom alapító tagja.
Az alapító tag elmondta, hogy a tüntetés kiváltó oka Zelenszkij ukrán elnök kormányának politikai zsarolása volt. Ukrajna több mint egy hónapja halogatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását, zsarolva ezzel hazánkat annak érdekében, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.
A tüntetést március 6-án 16 órától tartják az Istvánhegyi út 84/b szám alatt, Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt.
Szűcs Gábor elmondta, hogy Ukrajna terve – miszerint elzárnák Magyarországot az orosz olajtól – fenyegeti hazánk energiabiztonságát, az iráni háború miatt amúgy is instabil, nemzetközi helyzetben.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom vezetője arra is rámutatott, hogy Ukrajna célja az is, hogy zsarolásával a Tisza Pártot segítse hatalomra Magyarországon. Ennek oka, hogy Magyar Péterék támogatnák azokat a brüsszeli törekvéseket, amelyek Ukrajna uniós felvételét szorgalmazzák.
Szűcs Gábor elmondta kifejtette, hogy a magyarok feszültségét tovább tetézte, hogy Zelenszkij korábban úgy fogalmazott: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának«” – utalva ezzel arra, hogy Magyarországnak kellene hálásnak lennie, amiért Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéke.
Az eseménynek egy Facebook-oldalt is létrehoztak, ahol az érdeklődők minden információt megtalálnak.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
