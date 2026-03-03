Ft
háború külügyminiszter béke Lavrov Irán oroszország

Irán telefonon egyeztetett Oroszországgal: kiderült, Putyin katonái részt vesznek-e a háborúban

2026. március 03. 20:52

Szergej Lavrov orosz és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter telefonon tárgyaltak.

2026. március 03. 20:52
null

A közel-keleti válságról tárgyalt telefonon Szergej Lavrov orosz és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter – közölte kedden a moszkvai diplomáciai tárca.

A felek megvitatták a régióban kialakult helyzetet, amely a Moszkvában kiadott közlemény szerint „az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított, ki nem provokált fegyveres agresszió következtében alakult ki”. Hangsúlyozták, hogy az ilyen cselekmények aláássák a nemzetközi jog alapvető normáit, és súlyos következményekkel járnak az egész Közel-Keletre nézve. Ezt az álláspontot Oroszország állandó képviselője egyértelműen megerősítette az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén.

Lavrov megerősítette, hogy Moszkva kiáll a feszültség csökkentése, az erőszak elutasítása és a konfliktus politikai-diplomáciai rendezése mellett, és Oroszország kész mindent megtenni ennek érdekében. 

Hangsúlyozta, hogy prioritást kell kapniuk a békés lakosság és a polgári infrastruktúra biztonságát biztosító intézkedések meghozatalának.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

 

kalyibagaliba
2026. március 03. 22:51
Paktum. Az USA védelmi eszközeire máshol nagyobb szükség lesz, mint Ukrajna, ráadásul ott nem lövik támadólag velük az oroszokat.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 03. 21:35
Okos! A legnagyobb hasznot ők húzzák a konfliktusból és néha fű alatt megy egy kis fegyver is.
Válasz erre
0
0
Bogdán
2026. március 03. 21:20
Zelé, már fenyegeti Kiev Főpolgármestert, hogy mindenért ő a felelős. Jó lenne, ha ez az ember mivel égen bokszoló volt - elkapná Zelé derekát, és alaposan megtekerné !
Válasz erre
1
0
