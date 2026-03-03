Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olajszállító LNG támadás drón hajó európa ukrajna oroszország

Európa partjainál csaptak le Zelenszkij drónjai: lángokban áll Oroszország tankerhajója (VIDEÓ)

2026. március 03. 22:40

A hajó legutóbb Málta partjainál adott le pozíciójelentést.

2026. március 03. 22:40
null

Tűz ütött ki a Földközi-tengeren közlekedő, orosz zászló alatt hajózó Arctic Metagaz cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajón – közölte kedden hajózási és tengeri biztonsági forrásokra hivatkozva a Reuters.

A hajó a MarineTraffic hajókövető rendszer adatai szerint legutóbb hétfőn adott le pozíciójelentést Málta partjainál.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint nem zárható ki, hogy a tartályhajót tengeri drón támadta meg, és a művelet mögött feltételezhetően Ukrajna állhat. 

A hajó oroszországi székhelyű üzemeltetője, az LLC SMP Techmanagement, az orosz LNG-termelő Novatek, valamint Oroszország közlekedési minisztériuma egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szintén nem adott ki hivatalos közleményt az ügyben.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: képernyőkép / X / Visegrád 24

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. március 03. 23:57
Ez valahogy olyan megtervezettnek tűnik : zselé végnapjainál pont kezdődik az Irán-USA meccs és a kettő hatása a szinte teljes energia megvonás . Ehhez képest 3-4 éve volt az az áramhiányra felkészítő svájci, német állami üzenet.
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. március 03. 23:27
Zelenszkij is lángolhatna már.
Válasz erre
1
0
europész
2026. március 03. 23:20
Ha ez igaz akkor hamarosan likvidaljak a zongoristat.Most mar az oroszok is be fognak ragni .
Válasz erre
2
0
simakutya
2026. március 03. 23:17
Nem ismert a hajó célállomása.De a törpe maga alatt vágja a fát mégha sikerként könyvelik is el a támadást ,mert európában energiaéhség fokozódni fog.Előbb utóbb felismerik az európai vezetők hogy be kell fejezni az ukrajnai háborút mert az iráni konfliktus elvágja őket az olajtól,amit csak orosz forrásokból tudnak pótolni reális áron mert a brentolajárak elszálltak. Egy új háború az ukrajnai lezárásához vezethet.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!