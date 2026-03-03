Franciaország komoly lépésre szánta el magát: hadihajót küld Ciprusra

Nicosia arra kérte az Európai Unió többi tagállamát, hogy erősítsék meg a kontinens védelmét a mediterrán térségben, miután az iráni drónok ott is elkezdtek veszélyt jelenteni – írja a Politico. A ciprusi kormány kedden megerősítette, hogy Franciaország már vállalta: rakétavédelmi és drónelhárító rendszereket küld az ország védelmére.

Ciprus elnöke, Nikosz Hrisztodulidisz hétfőn telefonbeszélgetésében Friedrich Merz német kancellárt is megkérte, hogy küldjön hajókat a térség védelmére. A kancellár nyitottan állt a kéréshez, és hamarosan dönteni fog a kérdésben. Ciprus segítségért fordult továbbá Olaszországhoz és Görögországhoz is. Utóbbi már elrendelte a fegyveres erők Ciprusra telepítését, miután hétfőn drónok hatoltak be a Földközi-tenger szigetére,