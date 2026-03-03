Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ciprus irán európai unió védelem

Franciaország komoly lépésre szánta el magát: hadihajót küld Ciprusra

2026. március 03. 22:25

Így védenék meg a kontinenst Irántól.

2026. március 03. 22:25
null

Nicosia arra kérte az Európai Unió többi tagállamát, hogy erősítsék meg a kontinens védelmét a mediterrán térségben, miután az iráni drónok ott is elkezdtek veszélyt jelenteni – írja a Politico. A ciprusi kormány kedden megerősítette, hogy Franciaország már vállalta: rakétavédelmi és drónelhárító rendszereket küld az ország védelmére.

Ciprus elnöke, Nikosz Hrisztodulidisz hétfőn telefonbeszélgetésében Friedrich Merz német kancellárt is megkérte, hogy küldjön hajókat a térség védelmére. A kancellár nyitottan állt a kéréshez, és hamarosan dönteni fog a kérdésben. Ciprus segítségért fordult továbbá Olaszországhoz és Görögországhoz is. Utóbbi már elrendelte a fegyveres erők Ciprusra telepítését, miután hétfőn drónok hatoltak be a Földközi-tenger szigetére,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

 ezzel első alkalommal vált érintetté uniós tagállam az Irán, az USA és Izrael között zajló konfliktusban.

Jelenleg is négy görög F–16-os harci repülőgép állomásozik a Ciprus délnyugati részén található Páfosz városában.

Hétfőn kora reggel egy Sahíd típusú pilóta nélküli légi jármű csapott le a brit királyi légierő ciprusi, Akrotíriben található bázisára, a nap folyamán pedig további, a bázist célzó dróntámadásokat hatástalanítottak. Akrotírit és a környező településeket evakuálták.

Nyitókép: AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 03. 23:04
A kontinenst, akár csak Franciaországot Afrikától kellene megvédeni és Ázsiától, de erre szándék sincsen Franciaországban. Sőt! Önként négeresíti és önként muzulmánosítja el magát Franciaország is és a többi hajlandóak koalíciósa is.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. március 03. 22:34
Na jó, de hol a tetves kurva anyjukban vannak ilyenkor a parazita brittek?
Válasz erre
2
0
Gintonic68
2026. március 03. 22:33
Amikor az illegális migránsok ostromolták a Mediterrán térségen keresztül az unió déli határait, akkor hol voltak a hadihajók?? Amúgy, a Cipruson lévő katonai támaszpont brit terület, védjék a britek!!!!
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
2026. március 03. 22:31
Indul a vagyonmentés ott is? A bankszektor nem rendelkezik külső tárhellyel?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!