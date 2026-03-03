„HVG-s kolléga megdöbbentően közel jutott a megfejtéshez. Már csak néhány apró lépés, egy bátor gondolat, egy kis önállóság, a szorongató megfelelési kényszer leküzdése, a tartótiszt elleni nyílt lázadás, és meg is érkezett oda, ahol az épeszű emberek hetek óta tartózkodnak. (A végén kiderül, hogy magától is tudta, milyen állat a házisertés.)”

Nyitókép: Képmetszet