Korrupció vagy hatalmi harc? – rejtélyes bukások a kínai elitben

Hszi Csin-ping eltávolította a kínai hadsereg legmagasabb rangú tábornokát, és ezzel gyakorlatilag teljes ellenőrzést szerzett a fegyveres erők felett. A lépés mögött a hadsereg modernizációja vagyTajvan katonai visszafoglalásának terve állhat.
Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő tovább erősítette személyes hatalmát a hadsereg felett azzal, hogy eltávolította a kínai néphadsereg legmagasabb rangú tábornokát, régi szövetségesét, Csang Jou-hsziát – írja a HVG.
A lépés nemcsak egy újabb korrupcióellenes tisztogatásként értelmezhető, hanem a katonai vezetés teljes átrendezéseként is, amelynek célja a hadsereg feletti kizárólagos politikai kontroll megszilárdítása és a fegyveres erők felkészítése Tajvan esetleges katonai elfoglalására – a liberális média szerint.
Csang korábban a katonai hierarchia csúcsán állt, a központi katonai bizottság első alelnökeként gyakorlatilag csak Hszi állt fölötte, ám január végén korrupció és „súlyos fegyelmi vétségek” gyanújával vizsgálat indult ellene, vele együtt pedig a vezérkari főnök, Liu Csen-li is bukott.
A háttérben azonban sokkal inkább politikai lojalitási kérdések sejlenek fel.
Hszi már 2012-es hatalomra kerülése óta rendszeresen használja a korrupcióellenes kampányt arra is, hogy eltávolítsa a potenciális riválisokat. Elemzők szerint a mostani lépések azt jelzik: a pártfőtitkár úgy ítélhette meg, hogy egykori szövetségese
„már nem elég lojális”, sőt akár veszélyt is jelenthet rá.
A hadsereg feletti ellenőrzés Kínában mindig kulcsfontosságú hatalmi pozíció volt; korábban Teng Hsziao-ping és Csiang Cö-min is innen gyakorolt döntő befolyást az ország irányítására. Hszi most lényegében teljesen saját irányítása alá vonta a katonai struktúrát, és a tisztogatások nyomán már csak egyetlen aktív tábornok maradt mellette a legfelső katonai testületben.
A kínai hadsereg modernizációja az elmúlt években hatalmas lendületet vett.
A katonai költségvetés 2015 és 2024 között csaknem 60 százalékkal nőtt, miközben a nukleáris arzenál bővítése és a haditengerészet fejlesztése kiemelt prioritássá vált. Peking több száz rakétasilót épített, új generációs fegyverrendszereket fejleszt, és hadrendbe állította harmadik repülőgép-hordozóját is. A pénz azonban újra felerősítette a korrupciót a hadseregben, amire hivatkozva
Hszi 2023 óta újabb tisztogatási hullámot indított: nyugati számítások szerint több mint ötven magas rangú katonát és hadiipari vezetőt távolítottak el.
A vezetőváltásokkal Hszi gyakorlatilag „lefejezte” a hadsereg tapasztalt tábornoki karát is: Csang és Liu volt az utolsó két olyan parancsnok, akik még valódi harci tapasztalattal rendelkeztek.
A HVG úgy véli, a pártfőtitkár célja, hogy 2027-re – a néphadsereg századik évfordulójára – a kínai fegyveres erők készen álljanak Tajvan katonai visszafoglalására. A központi katonai bizottság új feltöltése formálisan a következő pártkongresszuson esedékes, ahol Hszi negyedik főtitkári mandátumára készül. A mostani tisztogatások azt jelzik: a hadsereg feletti totális kontroll megszerzése ennek a politikai stratégiának a kulcseleme.
