Korrupció vagy hatalmi harc? – rejtélyes bukások a kínai elitben

Hszi már 2012-es hatalomra kerülése óta rendszeresen használja a korrupcióellenes kampányt arra is, hogy eltávolítsa a potenciális riválisokat. Elemzők szerint a mostani lépések azt jelzik: a pártfőtitkár úgy ítélhette meg, hogy egykori szövetségese

„már nem elég lojális”, sőt akár veszélyt is jelenthet rá.

A hadsereg feletti ellenőrzés Kínában mindig kulcsfontosságú hatalmi pozíció volt; korábban Teng Hsziao-ping és Csiang Cö-min is innen gyakorolt döntő befolyást az ország irányítására. Hszi most lényegében teljesen saját irányítása alá vonta a katonai struktúrát, és a tisztogatások nyomán már csak egyetlen aktív tábornok maradt mellette a legfelső katonai testületben.

A kínai hadsereg modernizációja az elmúlt években hatalmas lendületet vett.

A katonai költségvetés 2015 és 2024 között csaknem 60 százalékkal nőtt, miközben a nukleáris arzenál bővítése és a haditengerészet fejlesztése kiemelt prioritássá vált. Peking több száz rakétasilót épített, új generációs fegyverrendszereket fejleszt, és hadrendbe állította harmadik repülőgép-hordozóját is. A pénz azonban újra felerősítette a korrupciót a hadseregben, amire hivatkozva