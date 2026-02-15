Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció hszi csin - ping tajvan hvg hadsereg

Korrupció vagy hatalmi harc? – rejtélyes bukások a kínai elitben

2026. február 15. 13:17

Hszi Csin-ping eltávolította a kínai hadsereg legmagasabb rangú tábornokát, és ezzel gyakorlatilag teljes ellenőrzést szerzett a fegyveres erők felett. A lépés mögött a hadsereg modernizációja vagyTajvan katonai visszafoglalásának terve állhat.

2026. február 15. 13:17
null

Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő tovább erősítette személyes hatalmát a hadsereg felett azzal, hogy eltávolította a kínai néphadsereg legmagasabb rangú tábornokát, régi szövetségesét, Csang Jou-hsziát – írja a HVG

A lépés nemcsak egy újabb korrupcióellenes tisztogatásként értelmezhető, hanem a katonai vezetés teljes átrendezéseként is, amelynek célja a hadsereg feletti kizárólagos politikai kontroll megszilárdítása és a fegyveres erők felkészítése Tajvan esetleges katonai elfoglalására – a liberális média szerint. 

Csang korábban a katonai hierarchia csúcsán állt, a központi katonai bizottság első alelnökeként gyakorlatilag csak Hszi állt fölötte, ám január végén korrupció és „súlyos fegyelmi vétségek” gyanújával vizsgálat indult ellene, vele együtt pedig a vezérkari főnök, Liu Csen-li is bukott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A háttérben azonban sokkal inkább politikai lojalitási kérdések sejlenek fel. 

Hszi már 2012-es hatalomra kerülése óta rendszeresen használja a korrupcióellenes kampányt arra is, hogy eltávolítsa a potenciális riválisokat. Elemzők szerint a mostani lépések azt jelzik: a pártfőtitkár úgy ítélhette meg, hogy egykori szövetségese 

„már nem elég lojális”, sőt akár veszélyt is jelenthet rá.

A hadsereg feletti ellenőrzés Kínában mindig kulcsfontosságú hatalmi pozíció volt; korábban Teng Hsziao-ping és Csiang Cö-min is innen gyakorolt döntő befolyást az ország irányítására. Hszi most lényegében teljesen saját irányítása alá vonta a katonai struktúrát, és a tisztogatások nyomán már csak egyetlen aktív tábornok maradt mellette a legfelső katonai testületben.

A kínai hadsereg modernizációja az elmúlt években hatalmas lendületet vett. 

A katonai költségvetés 2015 és 2024 között csaknem 60 százalékkal nőtt, miközben a nukleáris arzenál bővítése és a haditengerészet fejlesztése kiemelt prioritássá vált. Peking több száz rakétasilót épített, új generációs fegyverrendszereket fejleszt, és hadrendbe állította harmadik repülőgép-hordozóját is. A pénz azonban újra felerősítette a korrupciót a hadseregben, amire hivatkozva 

Hszi 2023 óta újabb tisztogatási hullámot indított: nyugati számítások szerint több mint ötven magas rangú katonát és hadiipari vezetőt távolítottak el.

A vezetőváltásokkal Hszi gyakorlatilag „lefejezte” a hadsereg tapasztalt tábornoki karát is: Csang és Liu volt az utolsó két olyan parancsnok, akik még valódi harci tapasztalattal rendelkeztek. 

A HVG úgy véli, a pártfőtitkár célja, hogy 2027-re – a néphadsereg századik évfordulójára – a kínai fegyveres erők készen álljanak Tajvan katonai visszafoglalására. A központi katonai bizottság új feltöltése formálisan a következő pártkongresszuson esedékes, ahol Hszi negyedik főtitkári mandátumára készül. A mostani tisztogatások azt jelzik: a hadsereg feletti totális kontroll megszerzése ennek a politikai stratégiának a kulcseleme.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Xie Huanchi / Xinhua via AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. február 15. 14:54
Február 17-én van a kínai holdújév. A Tűz Ló éve. Eredetileg a kínai naptár szoláris naptár volt, majd luniszoláris. A Hold sok dolgot befolyásol. Az apály-dagály ciklusokat, a halak aktivitását, a menstruációs ciklust a nőknél stb. A letelepedett földművelő és halászó vadászó folyómenti civilizációk holdnaptárakat használtak. A kínai legenda szerint Fuhszi az első mitikus uralkodó a yin-yang (kettő hal - apály-dagály) szimbólumot körülvevő nyolc trigrammát (baguát) egy teknősön látta meg. A 8 trigramma a Hold 8 fázisa. Ezzel szemben az ősbolgár (és talán hun) naptár szoláris naptár, ami az év kezdetét a téli napfordulótol számítja. Ezen naptár szerint az AD 2026-os év megfelel a 7531. évnek, ami a Vörös Tűz Ló éve.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. február 15. 14:10 Szerkesztve
Volna még mit tanulni Kínától. Például azt, hogy a magas értékre elkövetett korrupciót nem megússzák az elkövetők, nem felfüggesztettet kapnak, hanem kivégzik őket. Lásd Pfizerkúrva, ugyebár. Meg a fél Európa Parlament, meg az egész brüsszeli bürokrata kóceráj, meg a velejéig rothadt és korrupt Európai Bíróság és még sorolhatnám napestig, Ukrajnát meg ne is említsem, mert ezen az alapon a fél országot ki lehetne végezni...
Válasz erre
1
0
Himiko
•••
2026. február 15. 14:05 Szerkesztve
A nyugati mese tálalva mit kell gondolnunk az év elejei puccs kísérletről. "Kína határozottan megvédi Iránt: Hszi Csin-ping figyelmezteti a világot, megváltoztak az erőviszonyok Minden Irán elleni támadás kínai érdekek elleni támadásnak minősül. Kína 50 éves biztonsági és gazdasági megállapodást írt alá Iránnal. Irán Kína fő olajszállítója, és Irán függetlenségét Kína nemzetbiztonsági kérdésének tekintik. Hszi Csin-ping kínai elnök kijelentette: "Kína nem marad csendben, míg partnereink pusztítással szembesülnek. Az a korszak, amikor bizonyos erők bombázhatnak és tetszés szerint sztrájkolhatnak. Az erőegyensúly eltolódott. Azok, akik nem veszik észre ezt a változást, azt saját felelősségükre teszik."" Egyéb hírek: Kína posztolt egy műhold felvételt Jordánia felett, amerikai Thaad légvédelmi rendszer látható rajta GPS koordinátákkal. Katar-ról is osztott meg műhold képeket Patriot légvédelmi rendszer látható rajta. Legújabb hírben Irak feltérképezéséről adott hírt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!