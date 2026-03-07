A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját
A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.
Mert Magyar Péter vizuális környezetszennyezésnek tartja azokat.
„Magyar Péter azt állította, hogy a Tisza pártnak nem lesznek hagyományos plakátjai, legfeljebb molinók magánházak kerítésein, mert nincs pénzük, és mert vizuális környezetszennyezésnek tartja a plakátokat.
Ezek után mi sem természetesebb, mint hogy a mai napon elárasztották a XI. és XII. kerület villanyoszlopait Magyar Péter hagyományos plakátjai.”
Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.