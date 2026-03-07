„Magyar Péter azt állította, hogy a Tisza pártnak nem lesznek hagyományos plakátjai, legfeljebb molinók magánházak kerítésein, mert nincs pénzük, és mert vizuális környezetszennyezésnek tartja a plakátokat.

Ezek után mi sem természetesebb, mint hogy a mai napon elárasztották a XI. és XII. kerület villanyoszlopait Magyar Péter hagyományos plakátjai.”