Újabb sejtelmes részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

Az ügynek van még egy felettébb érdekes szála: ahogy arról beszámoltunk, Horváth Lóránt ügyvéd védi az ukrán pénzszállítókat.

Horváth ügyvédi irodájánál dolgozik az a Laczó Adrienn is, aki több szálon kötődik a Tisza Párthoz.

Laczó rengeteg szálon kötődik Magyar Péter pártjához. A kiugrott bíró korábban saját oldalán biztosította támogatásáról a Tisza Pártot. Korábban az is kiderült Laczóról, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, akinek a beszámolója szerint a párt az igazságügyi helyreállítási terven dolgozott. Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja. 2025. január 24-én pedig még előadást is tartott a párt Discord-csatornáján.

Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó Adrienn egyáltalán nem mellékszereplő Magyar Péter alakulatában. A fenti fejlemények pedig ismét alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt és az ukránok között nagyon szoros szálak lehetnek.

Nyitókép forrása: Magyarország kormánya Facebook-oldala