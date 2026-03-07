Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter ukrajna

Újabb sejtelmes részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

2026. március 07. 20:33

Alexander Kots szerint nem véletlen, hogy ilyen agresszíven reagált Kijev a magyar hatóságok lépésére.

2026. március 07. 20:33
null

Egyre szövevényesebbnek tűnik az „ukrán aranykonvoj” ügye. A hirado.hu beszámolója szerint Alexander Kots katonai tudósító azt állítja, hogy a lefoglalt összesen 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és 9 kilogramm arany nem egy egyszerű szállítmány.

Kots szerint a magyar hatóságok egy régóta működő, jól kiépített illegális pénzügyi folyosót lepleztek le.

A tudósító szerint ez a csatorna elsősorban illegális tevékenységekből származó pénz kimenekítésére szolgált. Kots szerint Ukrajna éppen ezért reagált ennyire hangosan a szállítmány feltartóztatására. Véleménye szerint az illegális ukrán üzelmekből származó összegek több tízmillió euróra rúgtak. A tudósító azt is kiemelte, hogy a szállítmányt az ukrán biztonsági szolgálat egyik korábbi tábornoka is kísérte. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Tisza-szál a botrányban 

Az ügynek van még egy felettébb érdekes szála: ahogy arról beszámoltunk, Horváth Lóránt ügyvéd védi az ukrán pénzszállítókat.

Horváth ügyvédi irodájánál dolgozik az a Laczó Adrienn is, aki több szálon kötődik a Tisza Párthoz.

Laczó rengeteg szálon kötődik Magyar Péter pártjához. A kiugrott bíró korábban saját oldalán biztosította támogatásáról a Tisza Pártot. Korábban az is kiderült Laczóról, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, akinek a beszámolója szerint a párt az igazságügyi helyreállítási terven dolgozott. Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja. 2025. január 24-én pedig még előadást is tartott a párt Discord-csatornáján.

Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó Adrienn egyáltalán nem mellékszereplő Magyar Péter alakulatában. A fenti fejlemények pedig ismét alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt és az ukránok között nagyon szoros szálak lehetnek.

Nyitókép forrása: Magyarország kormánya Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 183 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
timurida
2026. március 08. 16:10
hogymikvannak-3 2026. március 08. 07:27 Elolvasva hozzászólásodat, őszintén megsajnáltalak. Nálad a toronyban egy olyan operációs rendszer fut, vagy egy olyan verzió, amelyből egyszerűen kimaradtak alapvető rendszerkomponensek. Ami meg esetleg mégis ott van a regisztrációs adatbázisban nyomokban, az nem működik, vagy időnként lefagy. Nem te vagy az első mindenszarista Orbángyűlölő, akinél hasonló érzéseim vannak. Történelem, aktuális nemzetközi helyzet, nemzetpolitika, magyar érdekek, gazdasági, pénzügyi mozgástér, nagyhatalmi realitások, lehetőségek és kényszerhelyzetek stb.stb... Ez mind nem létezik az elmétekben. Fut egy olyan gyűlölet-vírus által megfertőzött a rendszer nálatok, ami bárhová kattintotok, bármit indítanátok el, egy olyan ablakot dob fel a képernyőre amin két választási lehetőséget kínál fel: 1. Orbán - Igen, 2. Orbán - nem. A trükk az, hogy az 1. kapcsoló az inaktív. Nem is működik. Egy végtelenített ciklusba, egy öngerjesztő hurokba került az elmétek.
Válasz erre
2
0
grrrgo
2026. március 08. 14:07
Pedig már majdnem kész volt az aranybudi! Már csak az arany ülőkéhez kellett volna pár kiló! Milyen dolog ez? Szegény Zselének csak egy arany pottyantós jut? "Hát Zselé elvtárs már szart sem ér?"
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 08. 12:34
van egy sejtesem, hogy ezek az orkrajnabol nyugatra meno penzek, az EU-s milliardokbol bruszelitaknak visszaosztott penzek azert hogy tovabbra is segitsek orkrajnat fegyverrel es penzzel !
Válasz erre
0
0
scorpicores
•••
2026. március 08. 12:20 Szerkesztve
Az elmúlt 2-3 hét hazai és nk-i történései jegyében egyre jobban körvonalazódik a tisza párt bukása...nagy is a pánik...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!