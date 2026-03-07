Lejtőn a főváros: már a budapestiek is érzik a rossz irányt

Az elmúlt időszakban egymásnak sokszor ellentmondó felmérések, közvélemény-kutatások láttak napvilágot arról, mit gondolnak a fővárosban élők Budapestről, a kerületekről, az életminőségről, illetve a Fővárosi Önkormányzat működéséről. Hogy pontosabb képet kapjunk, a BP Műhely kidolgozta a BP Indexet, amely az eddigieknél nagyobb mintával, több témát dolgoz fel. Az eredmény aggasztó: szinte minden területen romlik a közhangulat: sem a közbiztonsággal, sem a lakhatási lehetőségeikkel, sem a közlekedéssel vagy magával a városüzemeltetéssel nem elégedettek a megkérdezett budapestiek. Ezekből jól kiolvasható: van még min javítania a városvezetésnek.

Budapest fejlődése mindannyiunk közös ügye, legyen szó döntéshozókról, civil szervezetekről vagy a közügyek iránt érdeklődő városlakókról. Éppen ezért jött létre 2024 végén a BP Műhely, amelynek célja, hogy olyan szakmai párbeszédnek adjon teret, amely a legfontosabb várospolitikai kérdések megmutatásával képes hozzájárulni a fővárosi döntéshozatal és általa a város mindennapi működésének javításához. A podcastek, elemzések, különböző háttéranyagok mellett ma már új projektünkkel segítjük szeretett fővárosunk fejlődését.