Lejtőn a főváros: már a budapestiek is érzik a rossz irányt
2026. március 07. 20:10
Egy új mérőeszköz a várospolitikai vitákhoz.
Az elmúlt időszakban egymásnak sokszor ellentmondó felmérések, közvélemény-kutatások láttak napvilágot arról, mit gondolnak a fővárosban élők Budapestről, a kerületekről, az életminőségről, illetve a Fővárosi Önkormányzat működéséről. Hogy pontosabb képet kapjunk, a BP Műhely kidolgozta a BP Indexet, amely az eddigieknél nagyobb mintával, több témát dolgoz fel. Az eredmény aggasztó: szinte minden területen romlik a közhangulat: sem a közbiztonsággal, sem a lakhatási lehetőségeikkel, sem a közlekedéssel vagy magával a városüzemeltetéssel nem elégedettek a megkérdezett budapestiek. Ezekből jól kiolvasható: van még min javítania a városvezetésnek.
Budapest fejlődése mindannyiunk közös ügye, legyen szó döntéshozókról, civil szervezetekről vagy a közügyek iránt érdeklődő városlakókról. Éppen ezért jött létre 2024 végén a BP Műhely, amelynek célja, hogy olyan szakmai párbeszédnek adjon teret, amely a legfontosabb várospolitikai kérdések megmutatásával képes hozzájárulni a fővárosi döntéshozatal és általa a város mindennapi működésének javításához. A podcastek, elemzések, különböző háttéranyagok mellett ma már új projektünkkel segítjük szeretett fővárosunk fejlődését.
A BP Index alapját egy nagyszabású lakossági felmérés adta. A kutatás során 8000 budapesti felnőttet kérdeztek meg személyes adatfelvétellel, kerületenként legalább 300 fő bevonásával. Az adatfelvétel 2025 októbere és novembere között zajlott, a kutatás hibahatára pedig mindössze 1,1 százalék volt, ami városi szintű kutatásoknál kifejezetten alacsonynak számít.
A kutatás két alapvető kérdésre kereste a választ:
Mennyire elégedettek a budapestiek a város jelenlegi állapotával?
Hogyan érzékelik az elmúlt évek változásait?
Ennek megfelelően az index két fő mutatóra épül:
Elégedettségi index, amely a jelenlegi állapot megítélését méri
Változásindex, amely azt mutatja, hogy a lakosok szerint az elmúlt három évben javult vagy romlott-e a helyzet az adott területen
A mérés egy –100 és +100 közötti skálán történik: a negatív értékek elégedetlenséget vagy romló tendenciát jeleznek, a pozitív értékek pedig elégedettséget vagy javulást. Milyen területeket vizsgált a BP Index?
Az index több fontos városi dimenzió mentén értékeli Budapest működését. Ezek közé tartozik:
a városvezetés megítélése
a közlekedési infrastruktúra állapota
a közterületek minősége
a közbiztonság
a lakhatási helyzet
az egészségügyi ellátás
a kulturális és szabadidős lehetőségek
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a kutatás ne csupán általános hangulatot mérjen, hanem konkrét szakpolitikai területek mentén mutassa meg a főváros problémáit és erősségeit. Emellett az index segítségével összehasonlíthatók az egyes kerületek, nyomon követhetők a lakossági vélemények változásai, valamint mérhetővé válik a városi intézkedések hatása is.
Mit mutatnak az első eredmények?
Az első mérés összképe inkább kritikus hangulatot jelez. Az átlagos elégedettségi index –17, ami azt jelenti, hogy a budapestiek összességében inkább elégedetlenek a város jelenlegi állapotával.
A különböző területek közül a lakhatás kapta a legnegatívabb értékelést (–25), ezt követi az egészségügyi ellátás (–23) és a közbiztonság (–21). Szintén negatív tartományban szerepel a közterületek minősége (–18) és a közlekedési infrastruktúra (–16), míg a városvezetés megítélése –13-as értéket kapott. A vizsgált területek közül egyedül a kultúra és szabadidő mutatója semleges (0) értéket ért el.
Egy új mérőeszköz a várospolitikai vitákhoz
A BP Index célja nem pusztán az aktuális elégedettség mérése. A projekt hosszabb távon egy olyan adatbázist hozhat létre, amelyből kirajzolódnak Budapest fejlődési trendjei, valamint az egyes intézkedések társadalmi hatásai. A most publikált első eredmények inkább kritikus hangulatot jeleznek, ugyanakkor éppen ez adhatja az index A kutatás következő részei már részletesebben is bemutatják majd, hogy a fővárosiak mit gondolnak a városvezetésről, a közlekedésről vagy éppen a közbiztonságról.
Nyitókép: Isza Ferenc/AFP
A BP Index célja nem csupán az, hogy pillanatfelvételt adjon a főváros állapotáról, hanem az is, hogy számszerűsíthető formában mutassa meg, mennyire elégedettek a budapestiek a város működésének különböző területeivel.
„Ha ilyen csekély ütemű lesz az útfelújítás mértéke, ahogy most zajlik, akkor 5-10 éven belül még rosszabb útállapotok lesznek” – vázolt fel egy negatív jövőképet a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója.