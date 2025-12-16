Most dőlhet el Budapest sorsa – de előtte még Karácsony Gergelynek is felelnie kell

Az akkori előterjesztés is a főváros pénzügyi helyzetét tárgyalta, azt követően, hogy a főpolgármester levelet vitt a Karmelita kolostorba Orbán Viktor miniszterelnöknek, kormányzati segítséget kérve a fizetésképtelenség elkerülése érdekében.

Karácsony azt kezdeményezte, hogy az állam fizesse meg fennálló tartozásait, valamint az év hátralévő részében ne inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás részleteit. A kabinet részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált: a kormány csődsegély formájában hajlandó segítséget nyújtani, és a támogatás feltételeként Gulyás azt szabta meg, hogy a Fővárosi Közgyűlés mondja ki Budapest fizetésképtelenségét.

Ugyanakkor időközben kiderült Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének bejegyzéséből, hogy a főváros 12 plusz 8,8 milliárd forint kap, ami azt jelentheti, hogy az év végéig 20,8 milliárd landolhat Budapest számláján. A 8,8 milliárd egyébként az új trolik ára, európai uniós támogatás, amelyet a főváros előlegezett meg; a 12 milliárd pedig a közösségi közlekedés állami támogatása.

A december első napján tárgyalt előterjesztés határozati javaslatai között szerepelt annak megerősítése, hogy az Állami Számvevőszék jelentése szerint Budapest az elmúlt öt évben romló pénzügyi helyzete miatt csak kormányzati segítséggel tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit, ami a közfeladatok ellátását is veszélyezteti. A dokumentum rögzítette azt is, hogy a főváros szerint a kormány halogatja az érdemi tárgyalásokat, valamint, hogy a közszolgáltatások és a tömegközlekedés zavartalan működése csak a jogsértő központi elvonások visszaadása esetén biztosítható.

A Tisza Párt fővárosi képviselői ezen az ülésen nem jelentek meg. Indoklásuk szerint a főpolgármester egy olyan javaslatot kívánt újra elfogadtatni, amelyről két hónappal korábban már ellenszavazat nélkül döntött a testület. Álláspontjuk szerint az ügy tudatos politikai zsarolás, amelyben Budapest és az önkormányzati dolgozók díszletként jelennek meg.