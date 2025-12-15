Ft
bp index bp műhely felmérés budapest

Sokkoló számok érkeztek Budapestről: szakértők nézték meg, miért ennyire rossz a helyzet

2025. december 15. 12:25

Bemutatták a városi életminőség átfogó barométerét, a BP Indexet, amely 8000 fővárosi véleménye alapján rajzol új képet Budapest állapotáról. A budapesti közvélemény-kutatásból kiderül, a fővárosiak elégedetlenek a lakhatással, a közbiztonsággal, az egészségüggyel, a közterületek minőségével, a városvezetéssel és a közlekedési infrastruktúrával is.

2025. december 15. 12:25
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A minap nyilvánosságra hozott BP Indexből kiderült, hogy a budapestiek többsége elégedetlen a város működésével. A fővárosiak nagy többsége az elmúlt években romlást tapasztalt. A BP Műhely 2025 őszén végzett, 8 000 fős, reprezentatív felmérése szerint a Budapest Index összértéke -17 pont – amely azt mutatja, hogy a fővárosi lakosság inkább negatívan ítéli meg Budapest működését és életminőségét. Különösen súlyos problémaként jelenik meg a lakhatás, az egészségügy, közbiztonság és az egyre romló közlekedési infrastruktúra. Górcső alá vettük ezt a budapesti közvélemény-kutatást.

Budapesti közvélemény-kutatás: szakértők nézték meg, miért ennyire rossz a helyzet
Budapesti közvélemény-kutatás: szakértők nézték meg, miért ennyire rossz a helyzet

BP Index 2025: A budapestiek többsége romlást érzékel, a lakhatás a legnagyobb gond

A BP Műhely 2025 október-novemberében készített nagymintás felmérése azt vizsgálta, hogyan értékelik a fővárosi lakosok saját életkörülményeiket és a város működését. Az összesen 8000 fős minta kerületenként legalább 300 főt tartalmazott, így nemcsak fővárosi, hanem kerületi szinten is megbízható következtetések vonhatók le.

A kutatás részletesen feltárta, hogy az elégedettség mértéke jelentősen eltér a különböző társadalmi csoportok között. Általánosságban elmondható, hogy az idősebbek, a nyugdíjasok,  és az alacsonyabb iskolai végzettségűek kritikusabban látják a főváros helyzetét. Mint lentebb majd olvashatják, különösen alacsony indexértékek jellemzik a lakhatás megítélését a fiatalabb korosztályok, illetve bizonyos külsőbb kerületek lakói körében.

Kerületi bontásban is jelentős eltérések figyelhetők meg: míg egyes belső kerületekben az átlagosnál kedvezőbb, addig más városrészekben kifejezetten negatív az elégedettségi szint, ami a fővároson belüli életminőségbeli különbségekre utal.

A BP Index egységes módszertan alapján számított mutatók segítségével számszerűsíti az elégedettséget és a tapasztalt változásokat; az indexek -100 és +100 között mozognak, vagyis a negatív értékek elégedetlenséget és romlás-érzetet jeleznek, a pozitív értékek az elégedettséget és javulást jelzik.

Budapesti közvélemény-kutatás főbb eredményei

Az összesített index mínusz 17 pont lett, tehát a budapestiek összességében inkább negatívan ítélik meg a város jelenlegi működését, a három évvel korábbi állapothoz viszonyított változásindex pedig negatív tartományban maradt (-13), vagyis a budapestiek többsége romlást érzékel a város helyzetében.

A legproblémásabb alindexek a következőképpen alakultak:

  • a lakhatás mínusz 25,
  • az egészségügy mínusz 23,
  • a közbiztonság mínusz 21,
  • a közterületek minősége mínusz 18,
  • a közlekedési infrastruktúra mínusz 16,
  • a városvezetés teljesítménye mínusz 13,
  • továbbá a kultúra és szabadidő 0 (azaz semleges) lett.

A Metropol beszámolója alapján nem véletlenül fogalmazott Losonci Gergely, a BP Műhely stratégiai igazgatója a BP Index bemutatóján: „A budapestiek kiállították a bizonyítványt a városvezetésnek – és ez jóindulattal is csak egy hármas.”

Az eseményen a felszólalók, kutatók – Kőrösi Koppány (a BP Műhely alapítója, kutatás is elemzési igazgatója), Almássy Kornél, Wintermantel Zsolt, Heil Kristóf Mihály – között konszenzus volt annak tekintetében, hogy a főváros baloldali vezetése nem kerülheti el a szembenézést az elmúlt évek „teljesítményével”.

A közvélemény-kutatás válaszadóinak jelentős része úgy érzi, hogy a főváros döntései csak korlátozott mértékben tükrözik a budapestiek valós igényeit, és a város működésének átláthatóságát is inkább kedvezőtlenül ítélik meg. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a fővárosi gazdálkodás felülvizsgálata, esetleges átalakítása szükséges lehet.

A BP Műhely szerint ez utóbbi arra utal, hogy az elégedetlenség nem közönyből, hanem kifejezett változásigényből fakad.

Lakhatás: a legkritikusabb terület

Mint jeleztük, a lakhatás a legnegatívabban megítélt terület: hiányoznak a megfizethető bérlakások, nőnek az albérletárak, és sok budapesti elköltözésen gondolkodik. A közvélemény-kutatás alapján a lakhatási problémák mindennapi életre gyakorolt hatása erős, különösen a fiatalabb korosztályok és a külsőbb kerületek lakói körében. 

Az egészségügyi index szintén jelentősen negatív; a válaszadók romlást éreznek az elmúlt években: elégedetlenség és szolgáltatási problémák érzékelhetők. 

A közterületek állapota és a közbiztonság megítélése egyaránt rossz: gyakori vandalizmus, rongálás, szemetelés és aluljárók leromlott állapota jellemzi a tapasztalatokat. A budapestiek hiányolják a rendőrség és a közterület-felügyelet láthatóbb jelenlétét; a hajléktalanság kezelését is hiányosnak ítélik.

Az eredmények alapján közel kétharmados támogatottsága van a szigorúbb fellépésnek a közterületi életvitelszerű lakhatással szemben.

A közlekedés összességében negatív értékelést kapott, de a téma megosztja a fővárosiakat: parkolás, P+R hiány, utak állapota és állandó dugók jelentik a legerősebb panaszokat. A tömegközlekedés megítélése viszont jelenleg elfogadhatónak számít.

A BP Index alapján a legtöbb autótulajdonos nem támogatja a gépkocsi-használatról való lemondást még akkor sem, ha lokálisan minden szolgáltatás 15 perces sétatávolságra lenne. A budapestiek többsége nem fogadja el a városi közutakon a sebesség csökkentését 50-ről 30 kilométer per órára, és nem támogatja a Nagykörútihoz hasonló kerékpársávok létesítését.

A nagymintás kutatásból levonható következtetések

A felmérés egyértelmű üzenete: a budapestiek javulást szeretnének látni a mindennapi életminőség terén. A legkritikusabb területek – lakhatás, egészségügy, közbiztonság, valamint a fővárosi közterek állapota – összehangolt, rövid- és középtávú beavatkozásokat igényelnek.

Képek forrása: Facebook

 

