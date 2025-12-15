Sokkoló számok érkeztek Budapestről: szakértők nézték meg, miért ennyire rossz a helyzet

A kutatás részletesen feltárta, hogy az elégedettség mértéke jelentősen eltér a különböző társadalmi csoportok között. Általánosságban elmondható, hogy az idősebbek, a nyugdíjasok, és az alacsonyabb iskolai végzettségűek kritikusabban látják a főváros helyzetét. Mint lentebb majd olvashatják, különösen alacsony indexértékek jellemzik a lakhatás megítélését a fiatalabb korosztályok, illetve bizonyos külsőbb kerületek lakói körében.

Kerületi bontásban is jelentős eltérések figyelhetők meg: míg egyes belső kerületekben az átlagosnál kedvezőbb, addig más városrészekben kifejezetten negatív az elégedettségi szint, ami a fővároson belüli életminőségbeli különbségekre utal.

A BP Index egységes módszertan alapján számított mutatók segítségével számszerűsíti az elégedettséget és a tapasztalt változásokat; az indexek -100 és +100 között mozognak, vagyis a negatív értékek elégedetlenséget és romlás-érzetet jeleznek, a pozitív értékek az elégedettséget és javulást jelzik.

Budapesti közvélemény-kutatás főbb eredményei