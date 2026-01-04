Kíméletlenül csap le Magyarországra az ítéletidő: „Csak akkor induljanak útnak ha feltétlenül szükséges!”

A havazás mellett azonban ónos eső is nehezítheti a közlekedést.

Hétfőn napközben elsősorban a keleti és délkeleti megyékben fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, az esőtől és havas esőtől egészen az ónos esőig. A késő délutáni óráktól kisebb körzetekben akár tartós ónos eső is kialakulhat.

A miniszter bejegyzésében külön felhívta a figyelmet a közlekedők számára fenntartott hivatalos tájékoztatási felületekre, amely elérhető mind az autósoknak, mind a tömegközlekedést igénybe vevőknek. Lázár János figyelmeztetett:

Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!”

Lázár János közlése szerint a MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az utazók a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban érhessék el úti céljukat, a rendkívüli időjárási körülmények ellenére is.