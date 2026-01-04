Kíméletlenül csap le Magyarországra az ítéletidő: „Csak akkor induljanak útnak ha feltétlenül szükséges!”

Őrült időjárással indul a január: könnyen lehet, hogy ki se látunk majd a hóból
A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, az erős szél pedig hófúvást is okozhat.
A közlekedési forródrót csatornáin minden információ azonnal elérhető.
Lázár János közlekedési miniszter „Forródrót a közlekedőknek” címmel tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben a közeledő ítéletidőre hívta fel a figyelmet.
Az építési és közlekedési miniszter arra figyelmeztetett, hogy hétfőn a hajnali és reggeli óráktól újabb havazás érkezik déli irányból, amely a nap folyamán az ország döntő részére kiterjedhet.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, őrejelzések szerint kedd reggelig a déli országrészben hullhat a legtöbb hó, nagyobb területen akár a 10 centimétert meghaladó hótakaró is kialakulhat. Észak felé haladva fokozatosan csökkenhet a lehulló csapadék mennyisége: a középső országrészben 5–10 centiméter, míg az északi megyékben 1–5 centiméter hó valószínű.
A havazás mellett azonban ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
Hétfőn napközben elsősorban a keleti és délkeleti megyékben fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, az esőtől és havas esőtől egészen az ónos esőig. A késő délutáni óráktól kisebb körzetekben akár tartós ónos eső is kialakulhat.
A miniszter bejegyzésében külön felhívta a figyelmet a közlekedők számára fenntartott hivatalos tájékoztatási felületekre, amely elérhető mind az autósoknak, mind a tömegközlekedést igénybe vevőknek. Lázár János figyelmeztetett:
Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, hogyha feltétlenül szükséges!”
Lázár János közlése szerint a MÁV-csoport és a Magyar Közút munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az utazók a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban érhessék el úti céljukat, a rendkívüli időjárási körülmények ellenére is.
