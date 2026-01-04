Ft
01. 04.
vasárnap
csapadék hőmérséklet eső ónos eső

Őrült időjárással indul a január: könnyen lehet, hogy ki se látunk majd a hóból

2026. január 04. 20:28

A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, az erős szél pedig hófúvást is okozhat.

2026. január 04. 20:28
null

Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfő délelőtt északon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás. 

Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki. 

A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék, valamint ónos eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat. Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.

Szerdán is túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, amely hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután mínusz 5 és 0 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és süt ki a nap, ezzel párhuzamosan keleten is mindenütt megszűnik a havazás. Az északnyugati, északi szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, ami a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hóval borított nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Pénteken nyugat, északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délen és keleten van esély napsütésre. Az északi megyékben fordulhat elő kisebb csapadék, ami kezdetben havazás lehet, majd ez nyugat, délnyugat felől vegyes halmazállapotba, akár ónos esőbe, végül esőbe válthat. A délnyugati, déli szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. 

Rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulhat a minimum.

A felhősebb északnyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a vastagabb hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Délután mínusz 7 és plusz 4 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé csapadékkal, amelynek jellemző formája északkelet felé haladva egyre inkább a havazás, míg dél, délnyugat felé egyre inkább vegyes halmazállapot, akár ónos eső, illetve eső lehet. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél megerősödhet, viharos lökések sem teljesen kizártak. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, délután mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet még többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, majd délnyugatira, délire fordulhat, és veszíthet erejéből a légmozgás. Hajnalban mínusz 11 és plusz 1, délután mínusz 4 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható.

(MTI)

Nyitókép: Kiss Gábor / MTI

