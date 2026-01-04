Őrült időjárással indul a január: könnyen lehet, hogy ki se látunk majd a hóból

Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfő délelőtt északon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás.