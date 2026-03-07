A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját

A Politico is beszámolt Magyar Péter drogos házibulijáról – csak magáról a drogról feledkeztek meg

A brüsszeli lap részletesen bemutatta a februárban kirobbant botrányt, de arról, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje reggelig ott volt a buliban, ahol drogoztak, egy szóval sem ír.