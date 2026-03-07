A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját

Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény
A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.
A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.
Ahogy lapunk korábban megírta, megjelent az Én, a kétarcú című, Magyar Pétert középpontba állító képregényes politikai kiadvány, ami mostanra a Libri sikerlistájának élére került.
Az Ambrózy Áron nevével megjelent kiadvány néhány nappal a megjelenése után már a Libri heti toplistájának élére került, ami azt mutatja, hogy már most számottevő érdeklődés övezi.
