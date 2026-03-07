Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
libri kétarcú Magyar Péter olvasó kiadvány

A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját

2026. március 07. 19:34

A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.

2026. március 07. 19:34
null

Ahogy lapunk korábban megírta, megjelent az Én, a kétarcú című, Magyar Pétert középpontba állító képregényes politikai kiadvány, ami mostanra a Libri sikerlistájának élére került.

Az Ambrózy Áron nevével megjelent kiadvány néhány nappal a megjelenése után már a Libri heti toplistájának élére került, ami azt mutatja, hogy már most számottevő érdeklődés övezi.

Nyitókép: Képernyőfotó

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. március 07. 20:12
Poloska kemény legény, olyan mit egy satu, neki is két pofája van.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 07. 20:12
Lehet egy pofátlan kétarcú?
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 07. 20:06
johannluipigus 2026. március 07. 20:01 Azt el kell ismerni, hogy poloska Peti zseniális módon tudja fanatizálni a tiszaros csőcseléket. A neve hallatán egyre gyakrabban jut eszembe egy bajuszos bácsi. Kövér László?
Válasz erre
1
0
benito
2026. március 07. 20:05
Palatin 2026. március 07. 19:55 Aki politikuskánt 44 éves koráig, sehol nincs, az ezt a vonatot már lekéste. Ronald Reagan 1962-ben(51 éves) lépett be Republikánus Pártba. Ismertsége és népszerűsége nagyban segítette, hogy 1966-ban Kaliforniában kormányzóvá válasszák.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!