Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz aktivista Magyar Péter gyűlölet

Tiszás erőszak, agresszió, gyűlölet – ismét megmutatkozott a „szeretetország”

2026. március 07. 16:55

Magyar Péter követői ízléstelen módon gúnyolódtak a fideszes aktivista megtámadásán.

2026. március 07. 16:55
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szombaton Szentendrén egy épület ablakából rálőttek egy aláírást gyűjtő fideszes aktivistára. A hírt több politikus és közéleti szereplő is megosztotta, és nem kellett sokáig várni: a bejegyzések alatt gyorsan meg is jelentek a Fidesz-ellenes gyűlölködők, akik viccet próbáltak csinálni az esetből, de sokan olyan stílusban kezdték el szidni az áldozatot és a kormánypártokat, hogy a hozzászólások hűen tükrözték azt a lelkületet, amellyel a támadó is bírhatott.

Ezt is ajánljuk a témában

„Takarodó fideszes férgek” 

– írta Orbán Balázs bejegyzése alá az egyik hozzászóló, de volt, aki Charlie Kirk tragikus halálával próbált viccelődve párhuzamot állítani: „hamarabb meglesz a magyar Charlie Kirk, mint hogy kijönne a GT6” – olvashatjuk egy másik kommentben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Volt, aki egyszerűen csak úgy reagált a lövés hírére, hogy „Helyes!” vagy „Mi a rossz hír?”, és volt, aki odáig ment, hogy képes volt leírni:

„Nem az a baj, hogy rálőttek, hanem az, hogy rosszul célzott a lövész!!!”

Ugyanakkor a reakciók talán nem meglepőek, hiszen Magyar Péter színre lépése óta a Tisza Párt éppen olyan gyűlöletpolitikát épít fel a konzervatív oldallal szemben, amely ezt az eredményt hozza magával. Maga Magyar Péter is úgy reagált a támadás hírére, hogy „játéknak” minősítette a Fidesz erről szóló kijelentését.

„Már kezdődik is ez a játék, mert most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból” – mondta Budakeszin.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 112 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. március 07. 20:16
» mr-woof-2 2026. március 07. 18:39 A Tisza elnöke azt mondta, … „Kedves elvtársak, nézzetek körbe, nézzétek meg a mi önkénteseinket, az ő mosolyukat, az ő emberségüket” – mondta a Tisza elnöke« Ez már egészen orwelli. Vannak az emberségesek meg a mégemberségesebbek. A mégemberségesebbeknek természetesen több joguk van bármihez, a szimplán emberségesek pedig bármikor vád alá helyezhetők egy tiszapárti állatfarm jövöjében. És itt már rég nem az a kérdés peopagandista bar(át)om, hogy ki kezdte, hanem hogy mennyien asszisztáltok hozzá szervilisen.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 07. 20:11
» akyokushinkaimestere 2026. március 07. 19:05 • Szerkesztve orbán mindenféle bizonyíték nélkül bemondásra egy tiszásnak,ill vagy egy ellenzékinek nyilvánítja« Ti mondtátok hogy N I N C S M Á S I K .
Válasz erre
1
0
arpadan
2026. március 07. 20:06
Nemenvagyok Jó írás ! Nem a szerző hibája, hogy sok hallgatóra igaz, miszerint "A hiba az ön készülékében van"...
Válasz erre
2
1
arpadan
2026. március 07. 20:03
A pojáca pécsi beszédén szerény becslés szerint is 987 ezren vannak. A végleges népszámlálási eredményre kb. 71 óra 49 percet még várni kell...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!