Tiszás erőszak, agresszió, gyűlölet – ismét megmutatkozott a „szeretetország”

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
Magyar Péter követői ízléstelen módon gúnyolódtak a fideszes aktivista megtámadásán.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szombaton Szentendrén egy épület ablakából rálőttek egy aláírást gyűjtő fideszes aktivistára. A hírt több politikus és közéleti szereplő is megosztotta, és nem kellett sokáig várni: a bejegyzések alatt gyorsan meg is jelentek a Fidesz-ellenes gyűlölködők, akik viccet próbáltak csinálni az esetből, de sokan olyan stílusban kezdték el szidni az áldozatot és a kormánypártokat, hogy a hozzászólások hűen tükrözték azt a lelkületet, amellyel a támadó is bírhatott.
„Takarodó fideszes férgek”
– írta Orbán Balázs bejegyzése alá az egyik hozzászóló, de volt, aki Charlie Kirk tragikus halálával próbált viccelődve párhuzamot állítani: „hamarabb meglesz a magyar Charlie Kirk, mint hogy kijönne a GT6” – olvashatjuk egy másik kommentben.
Volt, aki egyszerűen csak úgy reagált a lövés hírére, hogy „Helyes!” vagy „Mi a rossz hír?”, és volt, aki odáig ment, hogy képes volt leírni:
„Nem az a baj, hogy rálőttek, hanem az, hogy rosszul célzott a lövész!!!”
Ugyanakkor a reakciók talán nem meglepőek, hiszen Magyar Péter színre lépése óta a Tisza Párt éppen olyan gyűlöletpolitikát épít fel a konzervatív oldallal szemben, amely ezt az eredményt hozza magával. Maga Magyar Péter is úgy reagált a támadás hírére, hogy „játéknak” minősítette a Fidesz erről szóló kijelentését.
„Már kezdődik is ez a játék, mert most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból” – mondta Budakeszin.
