Tiszás erőszak, agresszió, gyűlölet – ismét megmutatkozott a „szeretetország”

Volt, aki egyszerűen csak úgy reagált a lövés hírére, hogy „Helyes!” vagy „Mi a rossz hír?”, és volt, aki odáig ment, hogy képes volt leírni:

„Nem az a baj, hogy rálőttek, hanem az, hogy rosszul célzott a lövész!!!”

Ugyanakkor a reakciók talán nem meglepőek, hiszen Magyar Péter színre lépése óta a Tisza Párt éppen olyan gyűlöletpolitikát épít fel a konzervatív oldallal szemben, amely ezt az eredményt hozza magával. Maga Magyar Péter is úgy reagált a támadás hírére, hogy „játéknak” minősítette a Fidesz erről szóló kijelentését.

„Már kezdődik is ez a játék, mert most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból” – mondta Budakeszin.

