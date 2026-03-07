„Kerkez fantasztikus balhátvéd” – a Liverpool sztárja elfogadta, hogy egy magyar kitúrta őt a csapatból

Aztán a riporter arra volt kíváncsi: vajon nem érzi-e úgy, hogy több játéklehetőséget érdemelne.

„Most ez a helyzet.

Milos egy fantasztikus balhátvéd.

Hihetetlen évadot produkált tavaly a Bournemouth-nál, aztán egy kis időbe telt, amíg beilleszkedett ebbe a nagy klubba. A Liverpoolnak muszáj előre lépnie, mi pedig már, akik ennyire régóta itt vagyunk, nem leszünk fiatalabbak. A harmincas éveikben járunk, az utódoknak pedig jönniük kell. Ez teljesen normális. Mi azt szeretnénk, hogy mindenki motivált legyen, és a csapat minden fronton versenyképes. Ezt el kell fogadnunk. Egész pályafutásom során volt posztriválisom, ahogy most is, de nyilván nem játszottam idén annyi meccset, amennyit szerettem volna. Ez a futball része.”

Rendkívül szimpatikus nyilatkozat a skóttól. Ezek után már csak az a kérdés, hogy kedden a Bajnokok Ligájában a Galatasaray vendégeként vajon Kerkez Milost vagy Andy Robertsont veti be Arne Slot balhátvédként.