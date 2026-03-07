Ft
Liverpool Andy Robertson Kerkez Milos

„Kerkez fantasztikus balhátvéd” – a Liverpool sztárja elfogadta, hogy egy magyar kitúrta őt a csapatból

2026. március 07. 17:56

Andy Robertson rendkívül szimpatikusan nyilatkozott a Liverpool péntek esti győzelme után. Szerinte teljesen normális, hogy Kerkez Milos kiszorította őt a kezdőcsapatból.

2026. március 07. 17:56
null

A Liverpool péntek este visszavágott kedden elszenvedett bajnoki vereségéért, és 3–1-re győzött a Wolverhampton ellen az FA-kupa nyolcaddöntőjében. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik jobbhátvédként játszott, Kerkez Milos viszont ezúttal nem kapott szerepet. 

A magyar balhátvéd helyén Andy Robertson játszott, aki ráadásul korábbi önmagát idézve remek teljesítmény nyújtott: kiosztott egy gólpasszt, szerzett egy pazar gólt, és ő lett a meccs legjobbja is. A 31 éves skót játékos Kerkez érkezéséig alapembernek számított a Liverpoolban, ebben az évadban viszont egyértelműen másodhegedűssé vált a magyar válogatott labdarúgó mellett.

Kerkez Milos
Posztriválisa Kerkez Milost méltatta. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Ezen a mérkőzésen azonban bizonyította, hogy ismét lehet rá számítani. A találkozó után a BBC Sportnak nyilatkozott, meg is kérdezték ezzel kapcsolatban, elsőként arról, hogy volt-e benne bizonyítási vágy ezen a találkozón.

Nem gondolnám, hogy nekem bármit bizonyítanom kellene Liverpool-mezben”

 – reagált Robertson. – „A szurkolók szerintem tudják, hogy minden alkalommal mindent beleadok, ahogy tettem ezt mindig az elmúlt kilenc évben. Egyszerűen csak élvezni akartam a játékot. Szeretek focizni, szeretek ezekkel a srácokkal edzeni és játszani. Amikor pályára lépek, a legtöbbet akarom kihozni magamból, ma sikerült is.”

Mit gondol Kerkez Milosról?

Aztán a riporter arra volt kíváncsi: vajon nem érzi-e úgy, hogy több játéklehetőséget érdemelne.

„Most ez a helyzet. 

Milos egy fantasztikus balhátvéd.

Hihetetlen évadot produkált tavaly a Bournemouth-nál, aztán egy kis időbe telt, amíg beilleszkedett ebbe a nagy klubba. A Liverpoolnak muszáj előre lépnie, mi pedig már, akik ennyire régóta itt vagyunk, nem leszünk fiatalabbak. A harmincas éveikben járunk, az utódoknak pedig jönniük kell. Ez teljesen normális. Mi azt szeretnénk, hogy mindenki motivált legyen, és a csapat minden fronton versenyképes. Ezt el kell fogadnunk. Egész pályafutásom során volt posztriválisom, ahogy most is, de nyilván nem játszottam idén annyi meccset, amennyit szerettem volna. Ez a futball része.”

Rendkívül szimpatikus nyilatkozat a skóttól. Ezek után már csak az a kérdés, hogy kedden a Bajnokok Ligájában a Galatasaray vendégeként vajon Kerkez Milost vagy Andy Robertsont veti be Arne Slot balhátvédként.

***

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Levinya
2026. március 07. 18:13
Ilyen egy igazi sportember. Hajrá Robertson, hajrá Milos.
bekeev-2025
2026. március 07. 18:10
Az angol sportsajtó pedig flopnak (kudarc) nevezte és a szezon egyik legrosszabb igazolásának tartják.
