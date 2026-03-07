Pánik Kijevben: ezért fenyegeti Orbán Viktort Zelenszkij

Svájci sztárújságíró: Zelenszkij begolyózott? Brutális fenyegetést kapott Magyarország, Európa mégis néma
Roger Köppel, a Die Weltwoche főszerkesztője: Miközben Kijevben elszabadult a megalománia, a nyugati média mélyen hallgat a botrányról.
A magyar miniszterelnök útjában áll az ukrán elnök terveinek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett halálos fenyegetése egész Magyarországot sokkolta – írja Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének vezetője a svájci Weltwoche lapban megjelent cikkében.
Bauer szerint a magyar-ukrán kapcsolatok amiatt kerültek mélypontra, hogy
a magyar miniszterelnök útjában áll Volodimir Zelenszkij azon tervének, hogy az európaiakat minél jobban behúzza a háborúba, és az Oroszországgal való konfliktust egész Európa konfliktusává tegye.
A szakértő szerint az európaiak pénze nélkül Ukrajna már rég csődbe ment volna, a fegyveres erőket és az állami apparátust nem tudnák fizetni. Ukrajnában eközben tombol a korrupció, az ország nagyon távol van a demokráciától, a jogállamiságtól és az emberi jogoktól.
Ennek ellenére Európa feltétel nélkül és ellentmondás nélkül teljesíti az ukrán elnök minden pénzügyi, katonai és politikai követelését. Egyedül Magyarország volt az, amely a kezdetektől fogva kritikával élt ezzel a politikával szemben.
A mostani vita Magyarország és Ukrajna között amiatt eszkalálódott, hogy Ukrajna január végén egyoldalúan felfüggesztette a szerződésben garantált kőolaj-szállítmányokat Magyarország felé a Barátság-vezetéken keresztül. Bauer szerint erre a magyar miniszterelnöknek határozottan kellett reagálnia.
Budapest most blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt. Azt is hozzátette, hogy az sem világos, hogy az Ukrajnának eddig folyósított pénzügyi támogatások pontosan hová kerültek.
Felidézte, hogy a napokban a magyar adóhatóság és a Terrorelhárítási Központ elfogott egy ukrán készpénz-szállítmányt, amelyben 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és több kiló arany volt.
Bauer szerint Volodimir Zelenszkij most sarokba van szorítva, és ezért lépett fel ilyen példátlan agresszivitással a magyar miniszterelnök ellen.
