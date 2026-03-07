Ft
volodimir zelenszkij ukrajna orbán viktor

Pánik Kijevben: ezért fenyegeti Orbán Viktort Zelenszkij

2026. március 07. 17:19

A magyar miniszterelnök útjában áll az ukrán elnök terveinek.

2026. március 07. 17:19

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett halálos fenyegetése egész Magyarországot sokkolta – írja Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének vezetője a svájci Weltwoche lapban megjelent cikkében.

Bauer szerint a magyar-ukrán kapcsolatok amiatt kerültek mélypontra, hogy

a magyar miniszterelnök útjában áll Volodimir Zelenszkij azon tervének, hogy az európaiakat minél jobban behúzza a háborúba, és az Oroszországgal való konfliktust egész Európa konfliktusává tegye.

A szakértő szerint az európaiak pénze nélkül Ukrajna már rég csődbe ment volna, a fegyveres erőket és az állami apparátust nem tudnák fizetni. Ukrajnában eközben tombol a korrupció, az ország nagyon távol van a demokráciától, a jogállamiságtól és az emberi jogoktól.

Ennek ellenére Európa feltétel nélkül és ellentmondás nélkül teljesíti az ukrán elnök minden pénzügyi, katonai és politikai követelését. Egyedül Magyarország volt az, amely a kezdetektől fogva kritikával élt ezzel a politikával szemben.

A mostani vita Magyarország és Ukrajna között amiatt eszkalálódott, hogy Ukrajna január végén egyoldalúan felfüggesztette a szerződésben garantált kőolaj-szállítmányokat Magyarország felé a Barátság-vezetéken keresztül. Bauer szerint erre a magyar miniszterelnöknek határozottan kellett reagálnia. 

Budapest most blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt. Azt is hozzátette, hogy az sem világos, hogy az Ukrajnának eddig folyósított pénzügyi támogatások pontosan hová kerültek.

Felidézte, hogy a napokban a magyar adóhatóság és a Terrorelhárítási Központ elfogott egy ukrán készpénz-szállítmányt, amelyben 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és több kiló arany volt.

Bauer szerint Volodimir Zelenszkij most sarokba van szorítva, és ezért lépett fel ilyen példátlan agresszivitással a magyar miniszterelnök ellen.

Nyitókép forrása: Leonardo MUNOZ / AFP

mnmn
•••
2026. március 07. 20:27
Se pénzük, se saját fegyverük nincs, adományokból harcol egy háromszor nagyobb atomhatalommal és ezek után még bele áll egy másik országba. A futtatói hitették el vele hogy neki mindent lehet.
sanya55-2
2026. március 07. 19:51
SZARBA UKRAJNA. NYAKIG
gullwing
2026. március 07. 18:42
A patkány zselének már csengettek... Csak még ez a szardarab nem veszi tudomásul.
Kar-6-Alom
2026. március 07. 18:25
Nem tudom, mennyire volt legális szállítmány az a sok pénz és arany, amit lekapcsoltunk, de talán mindegy is. Arra mindenképpen jó volt ez az akció, hogy megmutassa, mire számíthatnak ezentúl az ukránok. Ami Magyarországon eddig keresztüljött és eljutott Ukrajnába, az ezután nem fog. Mint a mi olajunk, amit már kifizettünk a tranzitdíjjal együtt, ők pedig blokkolják. Lehet osztani-szorozni, megéri-e piszkoskodni.
