Pánik Kijevben: ezért fenyegeti Orbán Viktort Zelenszkij

Ennek ellenére Európa feltétel nélkül és ellentmondás nélkül teljesíti az ukrán elnök minden pénzügyi, katonai és politikai követelését. Egyedül Magyarország volt az, amely a kezdetektől fogva kritikával élt ezzel a politikával szemben.

A mostani vita Magyarország és Ukrajna között amiatt eszkalálódott, hogy Ukrajna január végén egyoldalúan felfüggesztette a szerződésben garantált kőolaj-szállítmányokat Magyarország felé a Barátság-vezetéken keresztül. Bauer szerint erre a magyar miniszterelnöknek határozottan kellett reagálnia.

Budapest most blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt. Azt is hozzátette, hogy az sem világos, hogy az Ukrajnának eddig folyósított pénzügyi támogatások pontosan hová kerültek.

Felidézte, hogy a napokban a magyar adóhatóság és a Terrorelhárítási Központ elfogott egy ukrán készpénz-szállítmányt, amelyben 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és több kiló arany volt.